Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221126/trevoga-1834433543.html
В Днепропетровске прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога
В Днепропетровске прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 26.11.2022
В Днепропетровске прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога
Взрыв прозвучал в украинском Днепропетровске, по области объявлена воздушная тревога, сообщило интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T13:11
2022-11-26T15:17
в мире
украина
днепропетровская область
днепропетровск
вооруженные силы рф
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105471/15/1054711595_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_cd1ecab286e037ff24af5d54d5ee9438.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Взрыв прозвучал в украинском Днепропетровске, по области объявлена воздушная тревога, сообщило интернет-издание "Страна.ua"."Сообщают о взрыве в Днепре. В области — воздушная тревога", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог от украинского Минцифры, сирены также звучат в соседних Полтавской и Харьковской областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, также граничащих с Днепропетровской областью.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221125/trevoga-1834110196.html
украина
днепропетровская область
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105471/15/1054711595_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_f49a7a6c95e300b3edf46d28a2f8415a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днепропетровская область, днепропетровск, вооруженные силы рф, денис шмыгаль
В мире, Украина, Днепропетровская область, Днепропетровск, Вооруженные силы РФ, Денис Шмыгаль
13:11 26.11.2022 (обновлено: 15:17 26.11.2022)
 
В Днепропетровске прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога

Страна.ua: в Днепропетровске прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога

© Flickr / Denis KorablevВид Днепропетровска
Вид Днепропетровска - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© Flickr / Denis Korablev
Вид Днепропетровска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Взрыв прозвучал в украинском Днепропетровске, по области объявлена воздушная тревога, сообщило интернет-издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрыве в Днепре. В области — воздушная тревога", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог от украинского Минцифры, сирены также звучат в соседних Полтавской и Харьковской областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, также граничащих с Днепропетровской областью.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 08:22Специальная военная операция на Украине
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
 
В миреУкраинаДнепропетровская областьДнепропетровскВооруженные силы РФДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала