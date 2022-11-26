https://ria.ru/20221126/trevoga-1834433543.html

В Днепропетровске прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога

В Днепропетровске прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 26.11.2022

В Днепропетровске прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога

Взрыв прозвучал в украинском Днепропетровске, по области объявлена воздушная тревога, сообщило интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T13:11

2022-11-26T13:11

2022-11-26T15:17

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Взрыв прозвучал в украинском Днепропетровске, по области объявлена воздушная тревога, сообщило интернет-издание "Страна.ua"."Сообщают о взрыве в Днепре. В области — воздушная тревога", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог от украинского Минцифры, сирены также звучат в соседних Полтавской и Харьковской областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, также граничащих с Днепропетровской областью.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221125/trevoga-1834110196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, днепропетровская область, днепропетровск, вооруженные силы рф, денис шмыгаль