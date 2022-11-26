https://ria.ru/20221126/trevoga-1834433543.html
В Днепропетровске прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога
В Днепропетровске прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 26.11.2022
В Днепропетровске прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога
Взрыв прозвучал в украинском Днепропетровске, по области объявлена воздушная тревога, сообщило интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T13:11
2022-11-26T13:11
2022-11-26T15:17
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днепропетровская область
днепропетровск
вооруженные силы рф
денис шмыгаль
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Взрыв прозвучал в украинском Днепропетровске, по области объявлена воздушная тревога, сообщило интернет-издание "Страна.ua"."Сообщают о взрыве в Днепре. В области — воздушная тревога", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог от украинского Минцифры, сирены также звучат в соседних Полтавской и Харьковской областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, также граничащих с Днепропетровской областью.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221125/trevoga-1834110196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, днепропетровск, вооруженные силы рф, денис шмыгаль
В мире, Украина, Днепропетровская область, Днепропетровск, Вооруженные силы РФ, Денис Шмыгаль
13:11 26.11.2022 (обновлено: 15:17 26.11.2022)
В Днепропетровске прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога
Страна.ua: в Днепропетровске прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога