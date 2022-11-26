https://ria.ru/20221126/tokaev-1834402990.html
Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана
Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана - РИА Новости, 26.11.2022
Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи назвал сотрудничество с соседними государствами - Россией, Китаем и странами Центральной... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T08:20
2022-11-26T08:20
2022-11-26T08:36
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китай
казахстан
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи назвал сотрудничество с соседними государствами - Россией, Китаем и странами Центральной Азии в числе главных приоритетов внешней политики республики."Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами – Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям", - сказал он.По словам Токаева, Казахстан будет "прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами".
https://ria.ru/20221126/kazakhstan-1834402770.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, Китай, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
08:20 26.11.2022 (обновлено: 08:36 26.11.2022)
Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана
Токаев назвал сотрудничество с Россией, Китаем и центром Азии приоритетом для Казахстана