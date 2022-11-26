https://ria.ru/20221126/tokaev-1834402990.html

Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана

Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана - РИА Новости, 26.11.2022

Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи назвал сотрудничество с соседними государствами - Россией, Китаем и странами Центральной... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T08:20

2022-11-26T08:20

2022-11-26T08:36

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касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи назвал сотрудничество с соседними государствами - Россией, Китаем и странами Центральной Азии в числе главных приоритетов внешней политики республики."Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами – Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям", - сказал он.По словам Токаева, Казахстан будет "прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами".

https://ria.ru/20221126/kazakhstan-1834402770.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, китай, казахстан, касым-жомарт токаев