Рейтинг@Mail.ru
Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221126/tokaev-1834402990.html
Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана
Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана - РИА Новости, 26.11.2022
Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи назвал сотрудничество с соседними государствами - Россией, Китаем и странами Центральной... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T08:20
2022-11-26T08:36
в мире
россия
китай
казахстан
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833253133_636:0:3049:1357_1920x0_80_0_0_b583048b42b8cd59236d7886e3ace35f.jpg
АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи назвал сотрудничество с соседними государствами - Россией, Китаем и странами Центральной Азии в числе главных приоритетов внешней политики республики."Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами – Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям", - сказал он.По словам Токаева, Казахстан будет "прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами".
https://ria.ru/20221126/kazakhstan-1834402770.html
россия
китай
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833253133_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_98e7b4da151a622a57b7157872c9a98f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, Китай, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
08:20 26.11.2022 (обновлено: 08:36 26.11.2022)
 
Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана

Токаев назвал сотрудничество с Россией, Китаем и центром Азии приоритетом для Казахстана

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи назвал сотрудничество с соседними государствами - Россией, Китаем и странами Центральной Азии в числе главных приоритетов внешней политики республики.
"Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами – Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям", - сказал он.
По словам Токаева, Казахстан будет "прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами".
Касым-Жомарт Токаев в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 08:16
Выборы президента в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил Токаев
 
В миреРоссияКитайКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала