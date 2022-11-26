https://ria.ru/20221126/temnota-1834398394.html
NASA показало из космоса, как Украина погрузилась во тьму
NASA показало из космоса, как Украина погрузилась во тьму - РИА Новости, 26.11.2022
NASA показало из космоса, как Украина погрузилась во тьму
Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видно, что ночью Украина погрузилась в кромешную тьму. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T06:41
2022-11-26T06:41
2022-11-26T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
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наса
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видно, что ночью Украина погрузилась в кромешную тьму.Фото датируется 24 ноября. Украина на нем в полной темноте окружена яркими пятнами — городами в других странах, включая Россию.На этой неделе российские войска нанесли очередной массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В Киеве заявили, что в результате все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света.Два дня спустя дефицит мощности в энергосистеме Украины все еще составлял 30 процентов, по всей стране продолжаются длительные отключения электроэнергии.
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834308775.html
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, земля, россия, наса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Земля, Россия, НАСА
06:41 26.11.2022 (обновлено: 11:58 26.11.2022)
NASA показало из космоса, как Украина погрузилась во тьму
NASA опубликовало спутниковый снимок с погрузившейся в темноту Украиной