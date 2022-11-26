https://ria.ru/20221126/temnota-1834398394.html

NASA показало из космоса, как Украина погрузилась во тьму

NASA показало из космоса, как Украина погрузилась во тьму - РИА Новости, 26.11.2022

NASA показало из космоса, как Украина погрузилась во тьму

Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видно, что ночью Украина погрузилась в кромешную тьму. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T06:41

2022-11-26T06:41

2022-11-26T11:58

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

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наса

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видно, что ночью Украина погрузилась в кромешную тьму.Фото датируется 24 ноября. Украина на нем в полной темноте окружена яркими пятнами — городами в других странах, включая Россию.На этой неделе российские войска нанесли очередной массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В Киеве заявили, что в результате все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света.Два дня спустя дефицит мощности в энергосистеме Украины все еще составлял 30 процентов, по всей стране продолжаются длительные отключения электроэнергии.

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834308775.html

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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, земля, россия, наса