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NASA показало из космоса, как Украина погрузилась во тьму - РИА Новости, 26.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/temnota-1834398394.html
NASA показало из космоса, как Украина погрузилась во тьму
NASA показало из космоса, как Украина погрузилась во тьму - РИА Новости, 26.11.2022
NASA показало из космоса, как Украина погрузилась во тьму
Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видно, что ночью Украина погрузилась в кромешную тьму. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T06:41
2022-11-26T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
земля
россия
наса
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видно, что ночью Украина погрузилась в кромешную тьму.Фото датируется 24 ноября. Украина на нем в полной темноте окружена яркими пятнами — городами в других странах, включая Россию.На этой неделе российские войска нанесли очередной массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В Киеве заявили, что в результате все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света.Два дня спустя дефицит мощности в энергосистеме Украины все еще составлял 30 процентов, по всей стране продолжаются длительные отключения электроэнергии.
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834308775.html
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, земля, россия, наса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Земля, Россия, НАСА
06:41 26.11.2022 (обновлено: 11:58 26.11.2022)
 
NASA показало из космоса, как Украина погрузилась во тьму

NASA опубликовало спутниковый снимок с погрузившейся в темноту Украиной

© NASA Worldview Спутниковый снимок Украины
Спутниковый снимок Украины
© NASA Worldview
Спутниковый снимок Украины
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видно, что ночью Украина погрузилась в кромешную тьму.
Фото датируется 24 ноября. Украина на нем в полной темноте окружена яркими пятнами — городами в других странах, включая Россию.
На этой неделе российские войска нанесли очередной массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В Киеве заявили, что в результате все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света.
Два дня спустя дефицит мощности в энергосистеме Украины все еще составлял 30 процентов, по всей стране продолжаются длительные отключения электроэнергии.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаЗемляРоссияНАСА
 
 
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