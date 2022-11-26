https://ria.ru/20221126/tayvan-1834476449.html

Глава администрации Тайваня ушла с поста председателя правящей партии

Глава администрации Тайваня ушла с поста председателя правящей партии - РИА Новости, 26.11.2022

Глава администрации Тайваня ушла с поста председателя правящей партии

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь покинула пост председателя правящей Демократической прогрессивной партии после поражения на муниципальных выборах,... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T17:55

2022-11-26T17:55

2022-11-26T19:07

в мире

тайвань

цай инвэнь

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си цзиньпин

китай

гоминьдан

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ПЕКИН, 26 ноя — РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь покинула пост председателя правящей Демократической прогрессивной партии после поражения на муниципальных выборах, сообщило Центральное информационное агентство острова.После прихода к власти Цай Инвэнь в 2016 году вновь обострился вопрос независимости Тайваня от материкового Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин тогда заявил, что Китай не приемлет никаких действий по достижению так называемой независимости острова. В 2020 году выступающая против сближения с Пекином правящая тайваньская Демократическая прогрессивная партия (ДПП) вновь победила на выборах в парламент, а Цай Инвэнь осталась на посту главы администрации еще на один срок, до 2024 года.По данным агентства, Цай Инвэнь заявила об уходе с поста председателя партии, признав поражение ДПП на выборах, но при этом добавила, что не примет отставки премьера острова Су Чжэньчана и его правительства.В субботу в 21 административной единице Тайваня проходят выборы мэров городов, глав уездов, депутатов городских и уездных собраний, глав сельских и волостных управ, глав микрорайонов, глав и народных представителей общин коренных народов. По предварительным подсчетам, оппозиционная партия "Гоминьдан" побеждает в 13 административных единицах острова, Демократическая прогрессивная партия (ДПП) — в пяти, независимые кандидаты в двух, а Партия народа Тайваня — в одном муниципалитете.На муниципальных выборах в ноябре 2018 года ДПП также набрала меньше голосов, чем партия "Гоминьдан". Ей достались мандаты лишь в шести из 22 административных единиц. Премьер-министр Тайваня Уильям Лай взял на себя ответственность за низкий уровень доверия населения к его партии и ушел в отставку вместе с кабинетом министров. В отставку с поста председателя партии тогда ушла и глава тайваньской администрации Цай Инвэнь, но в мае 2020 года она вновь заняла должность председателя партии.Как отмечает Центральное информационное агентство, сегодняшнее голосование не следует рассматривать как предвестник того, что может произойти на следующих выборах главы администрации Тайваня в начале 2024 года. Так, в 2018 году партия "Гоминьдан" не смогла воспользоваться успехом на местных выборах, чтобы обеспечить себе победу на выборах в парламент и выборах главы администрации в 2020 году.Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы "Гоминьдана" во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.Ситуация вокруг острова значительно обострилась после визита в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил ее визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20221114/tayvan-1831424602.html

https://ria.ru/20221027/konflikt-1827255299.html

https://ria.ru/20221015/tayvan-1824295334.html

https://ria.ru/20221118/kitay-1832251839.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, цай инвэнь, су чжэньчан, си цзиньпин, китай, гоминьдан