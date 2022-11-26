https://ria.ru/20221126/tayvan-1834476449.html
Глава администрации Тайваня ушла с поста председателя правящей партии
Глава администрации Тайваня ушла с поста председателя правящей партии - РИА Новости, 26.11.2022
Глава администрации Тайваня ушла с поста председателя правящей партии
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь покинула пост председателя правящей Демократической прогрессивной партии после поражения на муниципальных выборах,... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T17:55
2022-11-26T17:55
2022-11-26T19:07
в мире
тайвань
цай инвэнь
су чжэньчан
си цзиньпин
китай
гоминьдан
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ПЕКИН, 26 ноя — РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь покинула пост председателя правящей Демократической прогрессивной партии после поражения на муниципальных выборах, сообщило Центральное информационное агентство острова.После прихода к власти Цай Инвэнь в 2016 году вновь обострился вопрос независимости Тайваня от материкового Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин тогда заявил, что Китай не приемлет никаких действий по достижению так называемой независимости острова. В 2020 году выступающая против сближения с Пекином правящая тайваньская Демократическая прогрессивная партия (ДПП) вновь победила на выборах в парламент, а Цай Инвэнь осталась на посту главы администрации еще на один срок, до 2024 года.По данным агентства, Цай Инвэнь заявила об уходе с поста председателя партии, признав поражение ДПП на выборах, но при этом добавила, что не примет отставки премьера острова Су Чжэньчана и его правительства.В субботу в 21 административной единице Тайваня проходят выборы мэров городов, глав уездов, депутатов городских и уездных собраний, глав сельских и волостных управ, глав микрорайонов, глав и народных представителей общин коренных народов. По предварительным подсчетам, оппозиционная партия "Гоминьдан" побеждает в 13 административных единицах острова, Демократическая прогрессивная партия (ДПП) — в пяти, независимые кандидаты в двух, а Партия народа Тайваня — в одном муниципалитете.На муниципальных выборах в ноябре 2018 года ДПП также набрала меньше голосов, чем партия "Гоминьдан". Ей достались мандаты лишь в шести из 22 административных единиц. Премьер-министр Тайваня Уильям Лай взял на себя ответственность за низкий уровень доверия населения к его партии и ушел в отставку вместе с кабинетом министров. В отставку с поста председателя партии тогда ушла и глава тайваньской администрации Цай Инвэнь, но в мае 2020 года она вновь заняла должность председателя партии.Как отмечает Центральное информационное агентство, сегодняшнее голосование не следует рассматривать как предвестник того, что может произойти на следующих выборах главы администрации Тайваня в начале 2024 года. Так, в 2018 году партия "Гоминьдан" не смогла воспользоваться успехом на местных выборах, чтобы обеспечить себе победу на выборах в парламент и выборах главы администрации в 2020 году.Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы "Гоминьдана" во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.Ситуация вокруг острова значительно обострилась после визита в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил ее визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20221114/tayvan-1831424602.html
https://ria.ru/20221027/konflikt-1827255299.html
https://ria.ru/20221015/tayvan-1824295334.html
https://ria.ru/20221118/kitay-1832251839.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, цай инвэнь, су чжэньчан, си цзиньпин, китай, гоминьдан
В мире, Тайвань, Цай Инвэнь, Су Чжэньчан, Си Цзиньпин, Китай, Гоминьдан
17:55 26.11.2022 (обновлено: 19:07 26.11.2022)
Глава администрации Тайваня ушла с поста председателя правящей партии
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь покинула пост председателя правящей партии
ПЕКИН, 26 ноя — РИА Новости.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь покинула пост председателя правящей Демократической прогрессивной партии после поражения на муниципальных выборах, сообщило Центральное информационное агентство
острова.
После прихода к власти Цай Инвэнь в 2016 году вновь обострился вопрос независимости Тайваня от материкового Китая
. Председатель КНР Си Цзиньпин тогда заявил, что Китай не приемлет никаких действий по достижению так называемой независимости острова. В 2020 году выступающая против сближения с Пекином правящая тайваньская Демократическая прогрессивная партия (ДПП) вновь победила на выборах в парламент, а Цай Инвэнь осталась на посту главы администрации еще на один срок, до 2024 года.
По данным агентства, Цай Инвэнь заявила об уходе с поста председателя партии, признав поражение ДПП на выборах, но при этом добавила, что не примет отставки премьера острова Су Чжэньчана и его правительства.
В субботу в 21 административной единице Тайваня проходят выборы мэров городов, глав уездов, депутатов городских и уездных собраний, глав сельских и волостных управ, глав микрорайонов, глав и народных представителей общин коренных народов.
По предварительным подсчетам, оппозиционная партия "Гоминьдан" побеждает в 13 административных единицах острова, Демократическая прогрессивная партия (ДПП) — в пяти, независимые кандидаты в двух, а Партия народа Тайваня — в одном муниципалитете.
На муниципальных выборах в ноябре 2018 года ДПП также набрала меньше голосов, чем партия "Гоминьдан". Ей достались мандаты лишь в шести из 22 административных единиц. Премьер-министр Тайваня Уильям Лай взял на себя ответственность за низкий уровень доверия населения к его партии и ушел в отставку вместе с кабинетом министров. В отставку с поста председателя партии тогда ушла и глава тайваньской администрации Цай Инвэнь, но в мае 2020 года она вновь заняла должность председателя партии.
Как отмечает Центральное информационное агентство, сегодняшнее голосование не следует рассматривать как предвестник того, что может произойти на следующих выборах главы администрации Тайваня в начале 2024 года. Так, в 2018 году партия "Гоминьдан
" не смогла воспользоваться успехом на местных выборах, чтобы обеспечить себе победу на выборах в парламент и выборах главы администрации в 2020 году.
Отношения между центральным правительством КНР
и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы "Гоминьдана" во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.
Ситуация вокруг острова значительно обострилась после визита в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил ее визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.