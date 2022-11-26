Рейтинг@Mail.ru
Глава администрации Тайваня ушла с поста председателя правящей партии - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221126/tayvan-1834476449.html
Глава администрации Тайваня ушла с поста председателя правящей партии
Глава администрации Тайваня ушла с поста председателя правящей партии - РИА Новости, 26.11.2022
Глава администрации Тайваня ушла с поста председателя правящей партии
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь покинула пост председателя правящей Демократической прогрессивной партии после поражения на муниципальных выборах,... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T17:55
2022-11-26T19:07
в мире
тайвань
цай инвэнь
су чжэньчан
си цзиньпин
китай
гоминьдан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148295/84/1482958458_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_aa0d54aa66824fc5890f5c2dd56ab5b1.jpg
ПЕКИН, 26 ноя — РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь покинула пост председателя правящей Демократической прогрессивной партии после поражения на муниципальных выборах, сообщило Центральное информационное агентство острова.После прихода к власти Цай Инвэнь в 2016 году вновь обострился вопрос независимости Тайваня от материкового Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин тогда заявил, что Китай не приемлет никаких действий по достижению так называемой независимости острова. В 2020 году выступающая против сближения с Пекином правящая тайваньская Демократическая прогрессивная партия (ДПП) вновь победила на выборах в парламент, а Цай Инвэнь осталась на посту главы администрации еще на один срок, до 2024 года.По данным агентства, Цай Инвэнь заявила об уходе с поста председателя партии, признав поражение ДПП на выборах, но при этом добавила, что не примет отставки премьера острова Су Чжэньчана и его правительства.В субботу в 21 административной единице Тайваня проходят выборы мэров городов, глав уездов, депутатов городских и уездных собраний, глав сельских и волостных управ, глав микрорайонов, глав и народных представителей общин коренных народов. По предварительным подсчетам, оппозиционная партия "Гоминьдан" побеждает в 13 административных единицах острова, Демократическая прогрессивная партия (ДПП) — в пяти, независимые кандидаты в двух, а Партия народа Тайваня — в одном муниципалитете.На муниципальных выборах в ноябре 2018 года ДПП также набрала меньше голосов, чем партия "Гоминьдан". Ей достались мандаты лишь в шести из 22 административных единиц. Премьер-министр Тайваня Уильям Лай взял на себя ответственность за низкий уровень доверия населения к его партии и ушел в отставку вместе с кабинетом министров. В отставку с поста председателя партии тогда ушла и глава тайваньской администрации Цай Инвэнь, но в мае 2020 года она вновь заняла должность председателя партии.Как отмечает Центральное информационное агентство, сегодняшнее голосование не следует рассматривать как предвестник того, что может произойти на следующих выборах главы администрации Тайваня в начале 2024 года. Так, в 2018 году партия "Гоминьдан" не смогла воспользоваться успехом на местных выборах, чтобы обеспечить себе победу на выборах в парламент и выборах главы администрации в 2020 году.Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы "Гоминьдана" во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.Ситуация вокруг острова значительно обострилась после визита в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил ее визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20221114/tayvan-1831424602.html
https://ria.ru/20221027/konflikt-1827255299.html
https://ria.ru/20221015/tayvan-1824295334.html
https://ria.ru/20221118/kitay-1832251839.html
тайвань
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148295/84/1482958458_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_3073a5ea90a8fab8c8a8116fc72c550a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, цай инвэнь, су чжэньчан, си цзиньпин, китай, гоминьдан
В мире, Тайвань, Цай Инвэнь, Су Чжэньчан, Си Цзиньпин, Китай, Гоминьдан
17:55 26.11.2022 (обновлено: 19:07 26.11.2022)
 
Глава администрации Тайваня ушла с поста председателя правящей партии

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь покинула пост председателя правящей партии

© AP Photo / Taiwan Presidential OfficeПрезидент Тайваня Цай Инвэнь
Президент Тайваня Цай Инвэнь - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Президент Тайваня Цай Инвэнь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 ноя — РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь покинула пост председателя правящей Демократической прогрессивной партии после поражения на муниципальных выборах, сообщило Центральное информационное агентство острова.
После прихода к власти Цай Инвэнь в 2016 году вновь обострился вопрос независимости Тайваня от материкового Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин тогда заявил, что Китай не приемлет никаких действий по достижению так называемой независимости острова. В 2020 году выступающая против сближения с Пекином правящая тайваньская Демократическая прогрессивная партия (ДПП) вновь победила на выборах в парламент, а Цай Инвэнь осталась на посту главы администрации еще на один срок, до 2024 года.
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 17:20
Байден не ждет попытки Китая захватить Тайвань в ближайшее время
По данным агентства, Цай Инвэнь заявила об уходе с поста председателя партии, признав поражение ДПП на выборах, но при этом добавила, что не примет отставки премьера острова Су Чжэньчана и его правительства.
В субботу в 21 административной единице Тайваня проходят выборы мэров городов, глав уездов, депутатов городских и уездных собраний, глав сельских и волостных управ, глав микрорайонов, глав и народных представителей общин коренных народов.
По предварительным подсчетам, оппозиционная партия "Гоминьдан" побеждает в 13 административных единицах острова, Демократическая прогрессивная партия (ДПП) — в пяти, независимые кандидаты в двух, а Партия народа Тайваня — в одном муниципалитете.
Военнослужащий армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 16:57
Тайвань окажется изолированным в случае конфликта с Китаем, сообщили СМИ
На муниципальных выборах в ноябре 2018 года ДПП также набрала меньше голосов, чем партия "Гоминьдан". Ей достались мандаты лишь в шести из 22 административных единиц. Премьер-министр Тайваня Уильям Лай взял на себя ответственность за низкий уровень доверия населения к его партии и ушел в отставку вместе с кабинетом министров. В отставку с поста председателя партии тогда ушла и глава тайваньской администрации Цай Инвэнь, но в мае 2020 года она вновь заняла должность председателя партии.
Как отмечает Центральное информационное агентство, сегодняшнее голосование не следует рассматривать как предвестник того, что может произойти на следующих выборах главы администрации Тайваня в начале 2024 года. Так, в 2018 году партия "Гоминьдан" не смогла воспользоваться успехом на местных выборах, чтобы обеспечить себе победу на выборах в парламент и выборах главы администрации в 2020 году.
Виды Пекина - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 16:21
Пекин призвал жителей Тайваня бороться с сепаратизмом
Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы "Гоминьдана" во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.
Ситуация вокруг острова значительно обострилась после визита в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил ее визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 08:00
Китай идет на обострение
 
В миреТайваньЦай ИнвэньСу ЧжэньчанСи ЦзиньпинКитайГоминьдан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала