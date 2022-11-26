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Танкисты выжили в подбитом танке в ЛНР и продолжили службу - РИА Новости, 26.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/spetsoperatsiya-1834503393.html
Танкисты выжили в подбитом танке в ЛНР и продолжили службу
Танкисты выжили в подбитом танке в ЛНР и продолжили службу - РИА Новости, 26.11.2022
Танкисты выжили в подбитом танке в ЛНР и продолжили службу
Танкисты выжили в подбитой боевой машине во время проведения спецоперации в ЛНР и продолжают службу, рассказал РИА Новости командир танка с позывным "Оса". РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T21:56
2022-11-26T21:56
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей шойгу
владимирская область
луганская народная республика
россия
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СВАТОВО (ЛНР), 26 ноя - РИА Новости. Танкисты выжили в подбитой боевой машине во время проведения спецоперации в ЛНР и продолжают службу, рассказал РИА Новости командир танка с позывным "Оса"."Оса" ранее проходил службу по контракту в танковых войсках во Владимирской области. Во время частичной мобилизации он был призван и распределен на такую же должность."Защищаем наших граждан, гражданское общество, которое здесь находится под гнетом", - отметил военный перед выходом на очередное боевое задание.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По предложение Минобороны требовалось набрать 300 тысяч человек. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации.
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владимир путин, сергей шойгу, владимирская область, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Владимирская область, Луганская Народная Республика, Россия
21:56 26.11.2022
 
Танкисты выжили в подбитом танке в ЛНР и продолжили службу

В ЛНР танкисты выжили в подбитом танке во время спецоперации и продолжили службу

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкТанк Т-72 в городе Попасная Луганской области
Танк Т-72 в городе Попасная Луганской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-72 в городе Попасная Луганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СВАТОВО (ЛНР), 26 ноя - РИА Новости. Танкисты выжили в подбитой боевой машине во время проведения спецоперации в ЛНР и продолжают службу, рассказал РИА Новости командир танка с позывным "Оса".
"До этого экипаж участвовал, но нас подбили, поэтому мы вернулись еще раз сюда, второй раз уже", - сказал собеседник агентства.
"Оса" ранее проходил службу по контракту в танковых войсках во Владимирской области. Во время частичной мобилизации он был призван и распределен на такую же должность.
"Защищаем наших граждан, гражданское общество, которое здесь находится под гнетом", - отметил военный перед выходом на очередное боевое задание.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По предложение Минобороны требовалось набрать 300 тысяч человек. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации.
Танк Т-72 в ходе практических стрельб, проводимых в рамках интенсивного курса обучения военнослужащих, призванных из запаса при проведении частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 08:35
Мобилизованные танкисты проходят подготовку на полигонах в Сибири
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСергей ШойгуВладимирская областьЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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