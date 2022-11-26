https://ria.ru/20221126/spetsoperatsiya-1834503393.html
Танкисты выжили в подбитом танке в ЛНР и продолжили службу
Танкисты выжили в подбитом танке в ЛНР и продолжили службу - РИА Новости, 26.11.2022
Танкисты выжили в подбитом танке в ЛНР и продолжили службу
Танкисты выжили в подбитой боевой машине во время проведения спецоперации в ЛНР и продолжают службу, рассказал РИА Новости командир танка с позывным "Оса". РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T21:56
2022-11-26T21:56
2022-11-26T21:56
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей шойгу
владимирская область
луганская народная республика
россия
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СВАТОВО (ЛНР), 26 ноя - РИА Новости. Танкисты выжили в подбитой боевой машине во время проведения спецоперации в ЛНР и продолжают службу, рассказал РИА Новости командир танка с позывным "Оса"."Оса" ранее проходил службу по контракту в танковых войсках во Владимирской области. Во время частичной мобилизации он был призван и распределен на такую же должность."Защищаем наших граждан, гражданское общество, которое здесь находится под гнетом", - отметил военный перед выходом на очередное боевое задание.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По предложение Минобороны требовалось набрать 300 тысяч человек. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации.
https://ria.ru/20221027/mobilizatsiya-1827084403.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, сергей шойгу, владимирская область, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Владимирская область, Луганская Народная Республика, Россия
Танкисты выжили в подбитом танке в ЛНР и продолжили службу
В ЛНР танкисты выжили в подбитом танке во время спецоперации и продолжили службу