https://ria.ru/20221126/spetsoperatsiya-1834503393.html

Танкисты выжили в подбитом танке в ЛНР и продолжили службу

Танкисты выжили в подбитом танке в ЛНР и продолжили службу - РИА Новости, 26.11.2022

Танкисты выжили в подбитом танке в ЛНР и продолжили службу

Танкисты выжили в подбитой боевой машине во время проведения спецоперации в ЛНР и продолжают службу, рассказал РИА Новости командир танка с позывным "Оса". РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T21:56

2022-11-26T21:56

2022-11-26T21:56

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей шойгу

владимирская область

луганская народная республика

россия

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СВАТОВО (ЛНР), 26 ноя - РИА Новости. Танкисты выжили в подбитой боевой машине во время проведения спецоперации в ЛНР и продолжают службу, рассказал РИА Новости командир танка с позывным "Оса"."Оса" ранее проходил службу по контракту в танковых войсках во Владимирской области. Во время частичной мобилизации он был призван и распределен на такую же должность."Защищаем наших граждан, гражданское общество, которое здесь находится под гнетом", - отметил военный перед выходом на очередное боевое задание.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По предложение Минобороны требовалось набрать 300 тысяч человек. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации.

https://ria.ru/20221027/mobilizatsiya-1827084403.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, сергей шойгу, владимирская область, луганская народная республика, россия