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Фонд Сороса* уходит из Таджикистана - РИА Новости, 26.11.2022
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Фонд Сороса* уходит из Таджикистана
Фонд Сороса* уходит из Таджикистана - РИА Новости, 26.11.2022
Фонд Сороса* уходит из Таджикистана
Институт "Открытое Общество"* после более чем 25 лет работы в Таджикистане объявил о решении закрыть свое местное отделение - Фонд Содействия в Таджикистане,... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T17:12
2022-11-26T17:13
таджикистан
в мире
джордж сорос
институт "открытое общество" (фонд сороса)
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ДУШАНБЕ, 26 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Институт "Открытое Общество"* после более чем 25 лет работы в Таджикистане объявил о решении закрыть свое местное отделение - Фонд Содействия в Таджикистане, говорится в заявлении, в распространенном на сайте фонда.В заявлении отмечается, что это – результат "трансформации, начатой в 2021 году по пересмотру приоритетов своей деятельности и реструктуризации своих более чем 20 полуавтономных национальных фондов по всему миру с применением нового регионального подхода".Отмечается, что в этой связи отделение международной организации института "Открытое Общество"* - Фонд Содействия в Таджикистане прекращает прием заявок и запросов на грантовые проекты. Обязательства по выплатам в рамках действующих грантов будут выполнены своевременно.Сорос - американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Сорос активно занимается политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.В России "Открытое общество"* и "Открытое общество — фонд содействия"* Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.*Организация признана нежелательной в России
https://ria.ru/20221108/soros-1829922133.html
https://ria.ru/20220901/soros-1813706738.html
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таджикистан, в мире, джордж сорос, институт "открытое общество" (фонд сороса)
Таджикистан, В мире, Джордж Сорос, Институт "Открытое общество" (Фонд Сороса)
17:12 26.11.2022 (обновлено: 17:13 26.11.2022)
 
Фонд Сороса* уходит из Таджикистана

Фонд Сороса* объявил о решении закрыть свое местное отделение в Таджикистане

CC BY-SA 3.0 / Rjruiziii / Площадь Дусти в Душанбе
Площадь Дусти в Душанбе - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Rjruiziii /
Площадь Дусти в Душанбе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 26 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Институт "Открытое Общество"* после более чем 25 лет работы в Таджикистане объявил о решении закрыть свое местное отделение - Фонд Содействия в Таджикистане, говорится в заявлении, в распространенном на сайте фонда.
В заявлении отмечается, что это – результат "трансформации, начатой в 2021 году по пересмотру приоритетов своей деятельности и реструктуризации своих более чем 20 полуавтономных национальных фондов по всему миру с применением нового регионального подхода".
Американский миллиардер Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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Отмечается, что в этой связи отделение международной организации института "Открытое Общество"* - Фонд Содействия в Таджикистане прекращает прием заявок и запросов на грантовые проекты. Обязательства по выплатам в рамках действующих грантов будут выполнены своевременно.
Сорос - американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Сорос активно занимается политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.
В России "Открытое общество"* и "Открытое общество — фонд содействия"* Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
*Организация признана нежелательной в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 13:21
Лукашенко рассказал, как отказался от денег Сороса
 
ТаджикистанВ миреДжордж СоросИнститут "Открытое общество" (Фонд Сороса)
 
 
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