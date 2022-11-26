https://ria.ru/20221126/soros-1834469890.html

Фонд Сороса* уходит из Таджикистана

Фонд Сороса* уходит из Таджикистана - РИА Новости, 26.11.2022

Фонд Сороса* уходит из Таджикистана

Институт "Открытое Общество"* после более чем 25 лет работы в Таджикистане объявил о решении закрыть свое местное отделение - Фонд Содействия в Таджикистане,... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T17:12

2022-11-26T17:12

2022-11-26T17:13

таджикистан

в мире

джордж сорос

институт "открытое общество" (фонд сороса)

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ДУШАНБЕ, 26 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Институт "Открытое Общество"* после более чем 25 лет работы в Таджикистане объявил о решении закрыть свое местное отделение - Фонд Содействия в Таджикистане, говорится в заявлении, в распространенном на сайте фонда.В заявлении отмечается, что это – результат "трансформации, начатой в 2021 году по пересмотру приоритетов своей деятельности и реструктуризации своих более чем 20 полуавтономных национальных фондов по всему миру с применением нового регионального подхода".Отмечается, что в этой связи отделение международной организации института "Открытое Общество"* - Фонд Содействия в Таджикистане прекращает прием заявок и запросов на грантовые проекты. Обязательства по выплатам в рамках действующих грантов будут выполнены своевременно.Сорос - американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Сорос активно занимается политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.В России "Открытое общество"* и "Открытое общество — фонд содействия"* Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.*Организация признана нежелательной в России

https://ria.ru/20221108/soros-1829922133.html

https://ria.ru/20220901/soros-1813706738.html

таджикистан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

таджикистан, в мире, джордж сорос, институт "открытое общество" (фонд сороса)