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"Соллерс" перезапустил производство на заводе в Татарстане - РИА Новости, 26.11.2022
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"Соллерс" перезапустил производство на заводе в Татарстане
"Соллерс" перезапустил производство на заводе в Татарстане - РИА Новости, 26.11.2022
"Соллерс" перезапустил производство на заводе в Татарстане
Автомобилестроительная компания "Соллерс" перезапустила производство на заводе в ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T14:05
2022-11-26T16:27
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
соллерс
денис мантуров
рустам минниханов
адиль ширинов (гендиректор aurus)
россия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Автомобилестроительная компания "Соллерс" перезапустила производство на заводе в ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане, передает корреспондент РИА Новости.В торжественной церемонии запуска приняли участие вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров, президент республики Рустам Минниханов и глава совета директоров "Соллерс" Адиль Ширинов."У коллег амбициозные планы занять существенную долю рынка этого класса автомобилей в России", — заявил Мантуров, отметив, что автомобили "Соллерс" включат в программу льготного автолизинга.Он также рассказал, что провел тест-драйв электрической версии модели "Арго", ее производство, хотя пока и не серийное, планируют наладить во втором квартале следующего года."Есть четкий спланированный график мероприятий по увеличению уровня локализации. Это прописано в специнвестконтракте, коллег будем поддерживать", — добавил глава Минпромторга.Как отметила заместитель гендиректора "Соллерса" Зоя Каика, во втором квартале 2023 года компания планирует начать выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента под брендом новых партнеров на заводе во Владивостоке.Автомобили "Атлант" полной массой от 2,5 тонны до 4,2 тонны оснащены дизельным двигателем 139 лошадиных сил либо 150 лошадиных сил экологического класса Евро-5. "Арго" — компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок. Он имеет полную массу от 2,5 тонны до 3,5 тонны и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 лошадиных сил либо с бензиновым двигателем 147 лошадиных сил класса Евро-5.
https://ria.ru/20221123/moskvich-1833612850.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), соллерс, денис мантуров, рустам минниханов, адиль ширинов (гендиректор aurus), россия
Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Соллерс, Денис Мантуров, Рустам Минниханов, Адиль Ширинов (гендиректор Aurus), Россия
14:05 26.11.2022 (обновлено: 16:27 26.11.2022)
 
"Соллерс" перезапустил производство на заводе в Татарстане

"Соллерс" перезапустил производство на заводе в ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЗавод "Соллерс-Елабуга" по производству автомобилей
Завод Соллерс-Елабуга по производству автомобилей - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Завод "Соллерс-Елабуга" по производству автомобилей. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Автомобилестроительная компания "Соллерс" перезапустила производство на заводе в ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане, передает корреспондент РИА Новости.
В торжественной церемонии запуска приняли участие вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров, президент республики Рустам Минниханов и глава совета директоров "Соллерс" Адиль Ширинов.
"У коллег амбициозные планы занять существенную долю рынка этого класса автомобилей в России", — заявил Мантуров, отметив, что автомобили "Соллерс" включат в программу льготного автолизинга.
Он также рассказал, что провел тест-драйв электрической версии модели "Арго", ее производство, хотя пока и не серийное, планируют наладить во втором квартале следующего года.
"Есть четкий спланированный график мероприятий по увеличению уровня локализации. Это прописано в специнвестконтракте, коллег будем поддерживать", — добавил глава Минпромторга.
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Как отметила заместитель гендиректора "Соллерса" Зоя Каика, во втором квартале 2023 года компания планирует начать выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента под брендом новых партнеров на заводе во Владивостоке.
"Мы рассчитываем, что будет замещение линейки Mazda… Это средний ценовой сегмент будет, соответственно, кроссоверы. По сути, мы опять-таки метимся в нишу ушедшей Mazda — CX5, CX9", — подытожила она.
Автомобили "Атлант" полной массой от 2,5 тонны до 4,2 тонны оснащены дизельным двигателем 139 лошадиных сил либо 150 лошадиных сил экологического класса Евро-5. "Арго" — компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок. Он имеет полную массу от 2,5 тонны до 3,5 тонны и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 лошадиных сил либо с бензиновым двигателем 147 лошадиных сил класса Евро-5.
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ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)СоллерсДенис МантуровРустам МиннихановАдиль Ширинов (гендиректор Aurus)Россия
 
 
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