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Посольство в Вашингтоне обвинило США в грубом вмешательстве в дела России
Посольство в Вашингтоне обвинило США в грубом вмешательстве в дела России - РИА Новости, 26.11.2022
Посольство в Вашингтоне обвинило США в грубом вмешательстве в дела России
Американские чиновники, критикующие закон о запрете пропаганды ЛГБТ, грубо вмешиваются в дела России, заявило посольство в Вашингтоне. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T04:14
2022-11-26T04:14
2022-11-26T11:10
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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Американские чиновники, критикующие закон о запрете пропаганды ЛГБТ, грубо вмешиваются в дела России, заявило посольство в Вашингтоне.В дипмиссии обратили внимание на выступления некоторых представителей американской администрации, в том числе госсекретаря Энтони Блинкена.Они потребовали от Вашингтона уважать выбор россиян, придерживающихся нравственных ориентиров, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе российской гражданской идентичности.На этой неделе Госдума приняла законопроект, предусматривающий наказание за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии, причем не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за подобное нарушение составит до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов для юридических лиц. Закон пока еще не одобрил Совет Федерации и не подписал президент.
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энтони блинкен, россия, вашингтон (штат), сша, госдума рф, совет федерации рф
Энтони Блинкен, Россия, Вашингтон (штат), США, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
04:14 26.11.2022 (обновлено: 11:10 26.11.2022)
Посольство в Вашингтоне обвинило США в грубом вмешательстве в дела России
Посольство назвало критику властями США закона об ЛГБТ грубым вмешательством в дела России
ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Американские чиновники, критикующие закон о запрете пропаганды ЛГБТ, грубо вмешиваются в дела России, заявило посольство в Вашингтоне.
В дипмиссии обратили внимание на выступления некоторых представителей американской администрации, в том числе госсекретаря Энтони Блинкена
.
"Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей. Мы открыто говорим о своем неприятии попыток западных государств во главе с США навязать другим странам псевдолиберальные и извращенные представления о правах человека", — заявили дипломаты.
Они потребовали от Вашингтона уважать выбор россиян, придерживающихся нравственных ориентиров, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе российской гражданской идентичности.
На этой неделе Госдума приняла законопроект, предусматривающий наказание за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии, причем не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за подобное нарушение составит до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов для юридических лиц.
Закон пока еще не одобрил Совет Федерации
и не подписал президент.