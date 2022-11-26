https://ria.ru/20221126/posolstvo-1834394611.html

Посольство в Вашингтоне обвинило США в грубом вмешательстве в дела России

Посольство в Вашингтоне обвинило США в грубом вмешательстве в дела России - РИА Новости, 26.11.2022

Посольство в Вашингтоне обвинило США в грубом вмешательстве в дела России

Американские чиновники, критикующие закон о запрете пропаганды ЛГБТ, грубо вмешиваются в дела России, заявило посольство в Вашингтоне. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T04:14

2022-11-26T04:14

2022-11-26T11:10

энтони блинкен

россия

вашингтон (штат)

сша

госдума рф

совет федерации рф

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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Американские чиновники, критикующие закон о запрете пропаганды ЛГБТ, грубо вмешиваются в дела России, заявило посольство в Вашингтоне.В дипмиссии обратили внимание на выступления некоторых представителей американской администрации, в том числе госсекретаря Энтони Блинкена.Они потребовали от Вашингтона уважать выбор россиян, придерживающихся нравственных ориентиров, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе российской гражданской идентичности.На этой неделе Госдума приняла законопроект, предусматривающий наказание за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии, причем не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за подобное нарушение составит до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов для юридических лиц. Закон пока еще не одобрил Совет Федерации и не подписал президент.

https://ria.ru/20221124/law-1833909876.html

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энтони блинкен, россия, вашингтон (штат), сша, госдума рф, совет федерации рф