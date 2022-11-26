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Посол России раскритиковал планы бундестага признать голодомор геноцидом - РИА Новости, 26.11.2022
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Посол России раскритиковал планы бундестага признать голодомор геноцидом
Посол России раскритиковал планы бундестага признать голодомор геноцидом - РИА Новости, 26.11.2022
Посол России раскритиковал планы бундестага признать голодомор геноцидом
Планы депутатов немецкого бундестага признать массовый голод в СССР в начале 30-х годов ХХ века геноцидом украинского народа являются антиисторическим,... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T01:16
2022-11-26T02:19
сергей нечаев (дипломат)
анналена бербок
дмитрий кулеба
ссср
украина
казахстан
бундестаг германии
верховная рада украины
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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Планы депутатов немецкого бундестага признать массовый голод в СССР в начале 30-х годов ХХ века геноцидом украинского народа являются антиисторическим, противоречат фактам и здравому смыслу и разжигают антироссийские настроения, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.Ранее в немецких СМИ писали, что Бундестаг намерен 30 ноября обсудить резолюцию о признании голодомора геноцидом. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила эти планы и поблагодарила украинского коллегу Дмитрия Кулебу за "импульс" по ее продвижению. День памяти жертв голодоморов — памятный день на Украине, он приходится на четвертую субботу ноября. В декабре 2021 года Верховная рада Украины обратилась к бундестагу с призывом признать голод 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.Как напомнил дипломат, согласно свидетельствам исторических документов, в результате голода, поразившего обширные районы СССР в 1932-1933 годах, погибли более 7 миллионов человек, в том числе около 2,5 миллиона на территории РСФСР и 1,5 миллиона на территории Казахстана."Голод имел массовый и неизбирательный характер. Он начался с сильной засухи и неурожая, на которые наложились чрезвычайные меры советского правительства в рамках политики принудительной коллективизации. Реализация этих мер жестко обеспечивалась во всех без исключения земледельческих районах СССР", - пояснил Нечаев, подчеркнув, что голод охватил не только Украину, но и юг Белоруссии, Поволжье, Казахстан, Дон, Кубань, Северный Кавказ, Казахстан, Южный Урал, Западную Сибирь.Дипломат напомнил, что от голода умирали не только украинцы, но и русские, белорусы, татары, башкиры, казахи, чуваши, немцы Поволжья, представители других народов. Ошибки и трагические последствия голода в СССР были официально признаны уже в 1933 году, указал также Нечаев. Советское правительство организовало масштабную продовольственную помощь регионам, в наибольшей степени пострадавшим от голода, включая Украину."Представлять общую для многочисленных народов СССР трагедию голода начала 30-х годов ХХ века как целенаправленное истребление отдельной группы населения по этнической принадлежности - украинцев, игнорируя многомиллионные жертвы других национальностей, недопустимо и непорядочно. Целью такой линии, которая не имеет ничего общего с объективным подходом, является разжигание антироссийских настроений, включая активное переписывание истории в русофобских тонах", - заключил посол.На Украине голод официально считается "геноцидом украинского народа", который устроили центральные власти, чтобы сломить национальное сопротивление. В России же полагают, что такая трактовка носит политизированный и антиисторический характер и у нее нет иной цели, кроме как посеять раздор между народами.
https://ria.ru/20220909/germaniya-1815602843.html
https://ria.ru/20220905/es-1814412511.html
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украина
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сергей нечаев (дипломат), анналена бербок, дмитрий кулеба, ссср, украина, казахстан, бундестаг германии, верховная рада украины
Сергей Нечаев (дипломат), Анналена Бербок, Дмитрий Кулеба, СССР, Украина, Казахстан, Бундестаг Германии, Верховная Рада Украины
01:16 26.11.2022 (обновлено: 02:19 26.11.2022)
 
Посол России раскритиковал планы бундестага признать голодомор геноцидом

Посол России в ФРГ Нечаев раскритиковал планы бундестага признать голодомор геноцидом

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Планы депутатов немецкого бундестага признать массовый голод в СССР в начале 30-х годов ХХ века геноцидом украинского народа являются антиисторическим, противоречат фактам и здравому смыслу и разжигают антироссийские настроения, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.
Ранее в немецких СМИ писали, что Бундестаг намерен 30 ноября обсудить резолюцию о признании голодомора геноцидом. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила эти планы и поблагодарила украинского коллегу Дмитрия Кулебу за "импульс" по ее продвижению. День памяти жертв голодоморов — памятный день на Украине, он приходится на четвертую субботу ноября. В декабре 2021 года Верховная рада Украины обратилась к бундестагу с призывом признать голод 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
"С большим сожалением и недоумением узнали из публикаций в германской прессе о том, что ряд депутатов бундестага призывают признать массовый голод в СССР в начале 30-х годов ХХ века геноцидом против украинского народа. Это абсолютно антиисторический, противоречащий фактам и здравому смыслу подход", - написал посол в своей статье для немецкой газеты Junge Welt.
Как напомнил дипломат, согласно свидетельствам исторических документов, в результате голода, поразившего обширные районы СССР в 1932-1933 годах, погибли более 7 миллионов человек, в том числе около 2,5 миллиона на территории РСФСР и 1,5 миллиона на территории Казахстана.
"Голод имел массовый и неизбирательный характер. Он начался с сильной засухи и неурожая, на которые наложились чрезвычайные меры советского правительства в рамках политики принудительной коллективизации. Реализация этих мер жестко обеспечивалась во всех без исключения земледельческих районах СССР", - пояснил Нечаев, подчеркнув, что голод охватил не только Украину, но и юг Белоруссии, Поволжье, Казахстан, Дон, Кубань, Северный Кавказ, Казахстан, Южный Урал, Западную Сибирь.
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Дипломат напомнил, что от голода умирали не только украинцы, но и русские, белорусы, татары, башкиры, казахи, чуваши, немцы Поволжья, представители других народов. Ошибки и трагические последствия голода в СССР были официально признаны уже в 1933 году, указал также Нечаев. Советское правительство организовало масштабную продовольственную помощь регионам, в наибольшей степени пострадавшим от голода, включая Украину.
"Представлять общую для многочисленных народов СССР трагедию голода начала 30-х годов ХХ века как целенаправленное истребление отдельной группы населения по этнической принадлежности - украинцев, игнорируя многомиллионные жертвы других национальностей, недопустимо и непорядочно. Целью такой линии, которая не имеет ничего общего с объективным подходом, является разжигание антироссийских настроений, включая активное переписывание истории в русофобских тонах", - заключил посол.
На Украине голод официально считается "геноцидом украинского народа", который устроили центральные власти, чтобы сломить национальное сопротивление. В России же полагают, что такая трактовка носит политизированный и антиисторический характер и у нее нет иной цели, кроме как посеять раздор между народами.
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