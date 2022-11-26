https://ria.ru/20221126/posol-1834389244.html

Посол России раскритиковал планы бундестага признать голодомор геноцидом

Посол России раскритиковал планы бундестага признать голодомор геноцидом - РИА Новости, 26.11.2022

Посол России раскритиковал планы бундестага признать голодомор геноцидом

Планы депутатов немецкого бундестага признать массовый голод в СССР в начале 30-х годов ХХ века геноцидом украинского народа являются антиисторическим,... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T01:16

2022-11-26T01:16

2022-11-26T02:19

сергей нечаев (дипломат)

анналена бербок

дмитрий кулеба

ссср

украина

казахстан

бундестаг германии

верховная рада украины

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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Планы депутатов немецкого бундестага признать массовый голод в СССР в начале 30-х годов ХХ века геноцидом украинского народа являются антиисторическим, противоречат фактам и здравому смыслу и разжигают антироссийские настроения, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.Ранее в немецких СМИ писали, что Бундестаг намерен 30 ноября обсудить резолюцию о признании голодомора геноцидом. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила эти планы и поблагодарила украинского коллегу Дмитрия Кулебу за "импульс" по ее продвижению. День памяти жертв голодоморов — памятный день на Украине, он приходится на четвертую субботу ноября. В декабре 2021 года Верховная рада Украины обратилась к бундестагу с призывом признать голод 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.Как напомнил дипломат, согласно свидетельствам исторических документов, в результате голода, поразившего обширные районы СССР в 1932-1933 годах, погибли более 7 миллионов человек, в том числе около 2,5 миллиона на территории РСФСР и 1,5 миллиона на территории Казахстана."Голод имел массовый и неизбирательный характер. Он начался с сильной засухи и неурожая, на которые наложились чрезвычайные меры советского правительства в рамках политики принудительной коллективизации. Реализация этих мер жестко обеспечивалась во всех без исключения земледельческих районах СССР", - пояснил Нечаев, подчеркнув, что голод охватил не только Украину, но и юг Белоруссии, Поволжье, Казахстан, Дон, Кубань, Северный Кавказ, Казахстан, Южный Урал, Западную Сибирь.Дипломат напомнил, что от голода умирали не только украинцы, но и русские, белорусы, татары, башкиры, казахи, чуваши, немцы Поволжья, представители других народов. Ошибки и трагические последствия голода в СССР были официально признаны уже в 1933 году, указал также Нечаев. Советское правительство организовало масштабную продовольственную помощь регионам, в наибольшей степени пострадавшим от голода, включая Украину."Представлять общую для многочисленных народов СССР трагедию голода начала 30-х годов ХХ века как целенаправленное истребление отдельной группы населения по этнической принадлежности - украинцев, игнорируя многомиллионные жертвы других национальностей, недопустимо и непорядочно. Целью такой линии, которая не имеет ничего общего с объективным подходом, является разжигание антироссийских настроений, включая активное переписывание истории в русофобских тонах", - заключил посол.На Украине голод официально считается "геноцидом украинского народа", который устроили центральные власти, чтобы сломить национальное сопротивление. В России же полагают, что такая трактовка носит политизированный и антиисторический характер и у нее нет иной цели, кроме как посеять раздор между народами.

https://ria.ru/20220909/germaniya-1815602843.html

https://ria.ru/20220905/es-1814412511.html

ссср

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сергей нечаев (дипломат), анналена бербок, дмитрий кулеба, ссср, украина, казахстан, бундестаг германии, верховная рада украины