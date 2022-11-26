Захарова с юмором отреагировала на заявление Дуды о пропаже второй ракеты
Захарова: в НАТО могут не найти Зеленского на Украине, как не нашли вторую ракету в Польше
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала заявление польского президента Анджея Дуды о второй ракете в "ракетном инциденте".
"Президент Польши Дуда: "Знаю, что сначала была информация о двух ракетах. После следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши не обнаружены. Вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины", - написала она в своем Telegram-аккаунте.
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Комментируя это высказывание, Захарова указала, что "вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен".
"Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то", - заключила она.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. Российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".