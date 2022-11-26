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Захарова с юмором отреагировала на заявление Дуды о пропаже второй ракеты - РИА Новости, 26.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/polsha-1834430159.html
Захарова с юмором отреагировала на заявление Дуды о пропаже второй ракеты
Захарова с юмором отреагировала на заявление Дуды о пропаже второй ракеты - РИА Новости, 26.11.2022
Захарова с юмором отреагировала на заявление Дуды о пропаже второй ракеты
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала заявление польского президента Анджея Дуды о второй ракете в "ракетном инциденте". РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T12:42
2022-11-26T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
анджей дуда
мария захарова
польша
россия
украина
зрк с-300
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала заявление польского президента Анджея Дуды о второй ракете в "ракетном инциденте"."Президент Польши Дуда: "Знаю, что сначала была информация о двух ракетах. После следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши не обнаружены. Вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины", - написала она в своем Telegram-аккаунте.Комментируя это высказывание, Захарова указала, что "вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен"."Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то", - заключила она.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. Российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
https://ria.ru/20221126/kuleba-1834395202.html
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в мире, анджей дуда, мария захарова, польша, россия, украина, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анджей Дуда, Мария Захарова, Польша, Россия, Украина, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
12:42 26.11.2022
 
Захарова с юмором отреагировала на заявление Дуды о пропаже второй ракеты

Захарова: в НАТО могут не найти Зеленского на Украине, как не нашли вторую ракету в Польше

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала заявление польского президента Анджея Дуды о второй ракете в "ракетном инциденте".
"Президент Польши Дуда: "Знаю, что сначала была информация о двух ракетах. После следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши не обнаружены. Вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины", - написала она в своем Telegram-аккаунте.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 04:36
Поляков взбесила ложь Кулебы
Комментируя это высказывание, Захарова указала, что "вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен".
"Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то", - заключила она.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. Российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
Польские военные неподалеку от места попадания ракеты в деревне Пшеводув - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 08:00
На Западе происходит невероятное: там начали увольнять за ложь о России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнджей ДудаМария ЗахароваПольшаРоссияУкраинаЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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