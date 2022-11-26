https://ria.ru/20221126/pogoda-1834444774.html

Москвичей предупредили о росте атмосферного давления

Москвичей предупредили о росте атмосферного давления - РИА Новости, 26.11.2022

Москвичей предупредили о росте атмосферного давления

Атмосферное давление в Москве повышается и выйдет на пик во вторник, поднявшись до 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы на 17–19 единиц, сообщил в... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T14:33

2022-11-26T14:33

2022-11-26T14:33

общество

москва

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве повышается и выйдет на пик во вторник, поднявшись до 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы на 17–19 единиц, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В противовес пасмурной и сырой погоде, атмосферное давление в Москве существенно превышает норму. Сегодня к полудню оно повысилось до 760,6 миллиметра ртутного столба, что выше нормы на 13–15 единиц. Дальнейшее развитие атмосферных процессов на территории центральных областей Европейской России обещает усиление влияния антициклона с северо-востока, а затем с востока, и дальнейший рост показаний барометров. При этом на свой пик атмосферное давление выйдет в предстоящий вторник, когда показания барометров поднимутся до отметки 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы на 17–19 единиц выше положенного по климату", - написал Леус.По его словам, только к концу рабочей недели наметится более явная тенденция на понижение давления."Такое атмосферное давление было бы в столице, если бы она со своих 140–160 метров над уровнем моря виртуально опустилась бы ниже Санкт-Петербурга и даже оказалась бы ещё на 20 метров ниже, чем берега Каспийского моря. Метеозависимым людям в эти дни стоит быть особенно внимательными к своему здоровью, а если вы почувствуете себя очень плохо следует обратиться к врачу. В дни высокого атмосферного давления следует по возможности избегать физических нагрузок, волнений и стрессов, не переедать, регулярно измерять давление крови. При повышенном давлении – принимать назначенные врачом препараты", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20221109/zima-1830104613.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, центр "фобос"