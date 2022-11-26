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Москвичей предупредили о росте атмосферного давления - РИА Новости, 26.11.2022
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Москвичей предупредили о росте атмосферного давления
Москвичей предупредили о росте атмосферного давления - РИА Новости, 26.11.2022
Москвичей предупредили о росте атмосферного давления
Атмосферное давление в Москве повышается и выйдет на пик во вторник, поднявшись до 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы на 17–19 единиц, сообщил в... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T14:33
2022-11-26T14:33
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве повышается и выйдет на пик во вторник, поднявшись до 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы на 17–19 единиц, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В противовес пасмурной и сырой погоде, атмосферное давление в Москве существенно превышает норму. Сегодня к полудню оно повысилось до 760,6 миллиметра ртутного столба, что выше нормы на 13–15 единиц. Дальнейшее развитие атмосферных процессов на территории центральных областей Европейской России обещает усиление влияния антициклона с северо-востока, а затем с востока, и дальнейший рост показаний барометров. При этом на свой пик атмосферное давление выйдет в предстоящий вторник, когда показания барометров поднимутся до отметки 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы на 17–19 единиц выше положенного по климату", - написал Леус.По его словам, только к концу рабочей недели наметится более явная тенденция на понижение давления."Такое атмосферное давление было бы в столице, если бы она со своих 140–160 метров над уровнем моря виртуально опустилась бы ниже Санкт-Петербурга и даже оказалась бы ещё на 20 метров ниже, чем берега Каспийского моря. Метеозависимым людям в эти дни стоит быть особенно внимательными к своему здоровью, а если вы почувствуете себя очень плохо следует обратиться к врачу. В дни высокого атмосферного давления следует по возможности избегать физических нагрузок, волнений и стрессов, не переедать, регулярно измерять давление крови. При повышенном давлении – принимать назначенные врачом препараты", - добавил синоптик.
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общество, москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
14:33 26.11.2022
 
Москвичей предупредили о росте атмосферного давления

Синоптик Леус: давление в Москве ко вторнику вырастет до 765 миллиметров ртутного столба

CC BY 2.0 / David Martyn Hunt / BarometerБарометр
Барометр - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
CC BY 2.0 / David Martyn Hunt / Barometer
Барометр. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве повышается и выйдет на пик во вторник, поднявшись до 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы на 17–19 единиц, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В противовес пасмурной и сырой погоде, атмосферное давление в Москве существенно превышает норму. Сегодня к полудню оно повысилось до 760,6 миллиметра ртутного столба, что выше нормы на 13–15 единиц. Дальнейшее развитие атмосферных процессов на территории центральных областей Европейской России обещает усиление влияния антициклона с северо-востока, а затем с востока, и дальнейший рост показаний барометров. При этом на свой пик атмосферное давление выйдет в предстоящий вторник, когда показания барометров поднимутся до отметки 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы на 17–19 единиц выше положенного по климату", - написал Леус.
По его словам, только к концу рабочей недели наметится более явная тенденция на понижение давления.
"Такое атмосферное давление было бы в столице, если бы она со своих 140–160 метров над уровнем моря виртуально опустилась бы ниже Санкт-Петербурга и даже оказалась бы ещё на 20 метров ниже, чем берега Каспийского моря. Метеозависимым людям в эти дни стоит быть особенно внимательными к своему здоровью, а если вы почувствуете себя очень плохо следует обратиться к врачу. В дни высокого атмосферного давления следует по возможности избегать физических нагрузок, волнений и стрессов, не переедать, регулярно измерять давление крови. При повышенном давлении – принимать назначенные врачом препараты", - добавил синоптик.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусЦентр "Фобос"
 
 
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