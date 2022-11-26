https://ria.ru/20221126/nazarbaev-1834401315.html
Назарбаев прибыл на инаугурацию Токаева на пост главы государства
Назарбаев прибыл на инаугурацию Токаева на пост главы государства - РИА Новости, 26.11.2022
Назарбаев прибыл на инаугурацию Токаева на пост главы государства
Церемония инаугурации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева началась в субботу в столице республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T07:51
2022-11-26T07:51
2022-11-26T11:21
выборы президента казахстана — 2022
в мире
касым-жомарт токаев
нурсултан назарбаев
казахстан
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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Церемония инаугурации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева началась в субботу в столице республики, передает корреспондент РИА Новости.В зале присутствует первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%.
https://ria.ru/20221126/tokaev-1834402990.html
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выборы президента казахстана — 2022, в мире, касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев, казахстан
Выборы президента Казахстана — 2022, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Нурсултан Назарбаев, Казахстан
07:51 26.11.2022 (обновлено: 11:21 26.11.2022)
Назарбаев прибыл на инаугурацию Токаева на пост главы государства
Назарбаев прибыл на инаугурацию Токаева на пост главы государства