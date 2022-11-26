https://ria.ru/20221126/nazarbaev-1834401315.html

Назарбаев прибыл на инаугурацию Токаева на пост главы государства

Назарбаев прибыл на инаугурацию Токаева на пост главы государства - РИА Новости, 26.11.2022

Назарбаев прибыл на инаугурацию Токаева на пост главы государства

Церемония инаугурации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева началась в субботу в столице республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T07:51

2022-11-26T07:51

2022-11-26T11:21

выборы президента казахстана — 2022

в мире

касым-жомарт токаев

нурсултан назарбаев

казахстан

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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Церемония инаугурации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева началась в субботу в столице республики, передает корреспондент РИА Новости.В зале присутствует первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%.

https://ria.ru/20221126/tokaev-1834402990.html

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выборы президента казахстана — 2022, в мире, касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев, казахстан