https://ria.ru/20221126/namereniya-1834397291.html

СМИ: Си Цзиньпин заявил о намерении развивать отношения с КНДР

СМИ: Си Цзиньпин заявил о намерении развивать отношения с КНДР - РИА Новости, 26.11.2022

СМИ: Си Цзиньпин заявил о намерении развивать отношения с КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин в ответном послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну заявил о желании КНР защищать и развивать дружественные отношения с Пхеньяном на фоне... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T06:11

2022-11-26T06:11

2022-11-26T06:11

си цзиньпин

в мире

ким чен ын

китай

пхеньян

корейский полуостров

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СЕУЛ, 26 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ответном послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну заявил о желании КНР защищать и развивать дружественные отношения с Пхеньяном на фоне происходящих в мире перемен исторического масштаба, чтобы вносить вклад в стабильность и процветание региона и всего мира, сообщило северокорейское Центрально телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее Ким Чен Ын отправил поздравительное послание председателю КНР Си Цзиньпину в связи с его переизбранием на пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая на 20-м съезде Компартии Китая в октябре.Си Цзиньпин поблагодарил Ким Чен Ына за поздравления и отметил, что это демонстрирует, что северокорейский лидер, партия и народ КНДР дружественны Китаю и сосредоточены на развитии китайско-корейских отношений."Я считаю китайско-северокорейские отношения крайне важными. В последние годы я и товарищ генеральный секретарь (Ким Чен Ын - ред.) встретились несколько раз и пришли к общему понимаю касательно ряда важных вещей, развили отношения двух стран и открыли новую страницу в истории, тем самым дали толчок процессу политического решения проблемы Корейского полуострова, с силой защитив общие интересы наших народов, а также мир и стабильность в регионе и в мире", - заявил Си Цзиньпин.Он добавил, что сейчас в мире, в истории и эпохе происходят беспрецедентные перемены и Китай хотел бы на этом фоне укреплять отношения с КНДР."При новом положении дел я намерен вместе с товарищем генсеком усиливать работу по строительству и управлению китайско-северокорейских отношений, превосходно защищать и укреплять эти отношения, наилучшим образом развивать их, обеспечивая тем самым лучшее благосостояние народов обеих стран, стимулируя развитие социалистического дела, вносить новый и активный вклад в содействие миру, стабильности, развитию и процветанию в регионе и во всем мире", - заявил Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20221115/pomosch-1831664196.html

https://ria.ru/20220527/politika-1791006927.html

китай

пхеньян

корейский полуостров

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си цзиньпин, в мире, ким чен ын, китай, пхеньян, корейский полуостров