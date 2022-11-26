https://ria.ru/20221126/latviya-1834407354.html
В Сети набросились на латвийского депутата, оскорбившего Россию
В Сети набросились на латвийского депутата, оскорбившего Россию - РИА Новости, 26.11.2022
В Сети набросились на латвийского депутата, оскорбившего Россию
Пользователи Twitter пришли в шок от слов депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса, заявившего, что "нет никакой русской нации, а сам русский язык возник как РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T09:20
2022-11-26T09:20
2022-11-26T11:23
александр кирштейнс
россия
латвия
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политика
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter пришли в шок от слов депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса, заявившего, что "нет никакой русской нации, а сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински".Многие засомневались в наличии у политика хотя бы школьного образования и призвали его покинуть пост."Александр, сколько классов в школе вы осилили? У вас есть хоть какое-то образование? Вы же депутат как-никак", — написал один из пользователей."Что ждет страну, в которой такой необразованный депутат? Ничего хорошего. Фашист ты, Саня!" — констатировал другой."Нет никакого латыша по имени Александр Кирштейн. Он возник как результат советского интернационала", — сыронизировал еще один читатель."Попробуйте заняться самообразованием. В английской, немецкой и шведской литературе и истории есть очень много информации о людях, которых вы называете несуществующими", — посоветовал четвертый пользователь."Лучший анекдот из всех, что я слышал. Не позорьтесь", — подчеркнул пятый."О боже мой! Это шутка или он настолько глуп?" — задались вопросом читатели.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".После этого западные страны ввели против России несколько новых пакетов санкций. При этом ограничения коснулись и многих российских культурных деятелей — иностранные партнеры разрывают с ними контракты, некоторым из них запрещается въезд в европейские страны.
https://ria.ru/20221126/kultura-1834330320.html
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александр кирштейнс, россия, латвия, украина, политика
Александр Кирштейнс, Россия, Латвия, Украина, Политика
09:20 26.11.2022 (обновлено: 11:23 26.11.2022)
В Сети набросились на латвийского депутата, оскорбившего Россию
В Сети осудили депутата из Латвии Кирштейнса, заявившего, что русской нации не существует
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Пользователи Twitter
пришли в шок от слов депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса, заявившего, что "нет никакой русской нации, а сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински".
Многие засомневались в наличии у политика хотя бы школьного образования и призвали его покинуть пост.
"Александр, сколько классов в школе вы осилили? У вас есть хоть какое-то образование? Вы же депутат как-никак", — написал один из пользователей.
"Что ждет страну, в которой такой необразованный депутат? Ничего хорошего. Фашист ты, Саня!" — констатировал другой.
"Нет никакого латыша по имени Александр Кирштейн. Он возник как результат советского интернационала", — сыронизировал еще один читатель.
"Попробуйте заняться самообразованием. В английской, немецкой и шведской литературе и истории есть очень много информации о людях, которых вы называете несуществующими", — посоветовал четвертый пользователь.
"Лучший анекдот из всех, что я слышал. Не позорьтесь", — подчеркнул пятый.
"О боже мой! Это шутка или он настолько глуп?" — задались вопросом читатели.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
После этого западные страны ввели против России несколько новых пакетов санкций. При этом ограничения коснулись и многих российских культурных деятелей — иностранные партнеры разрывают с ними контракты, некоторым из них запрещается въезд в европейские страны.