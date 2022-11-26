https://ria.ru/20221126/kuleba-1834395202.html

Поляков взбесила ложь Кулебы

Поляков взбесила ложь Кулебы - РИА Новости, 26.11.2022

Поляков взбесила ложь Кулебы

Читатели польского издания DoRzeczy отреагировали на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что у Киева якобы есть данные, согласно которым упавшая в РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T04:36

2022-11-26T04:36

2022-11-26T15:13

в мире

дмитрий кулеба

андрей мельник

анджей дуда

украина

польша

зрк с-300

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826986068_0:20:3001:1708_1920x0_80_0_0_e5a1586535cbf1145e48a539079607f0.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Читатели польского издания DoRzeczy отреагировали на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что у Киева якобы есть данные, согласно которым упавшая в Польше ракета не была украинской.С соответствующим утверждением министр выступил ранее в интервью французской газете Parisien. Он заявил, что эта информация "есть у украинских военных", а Киев готов к "обмену элементами", после чего, как считает Кулеба, Украина и Запад "придут к общим выводам". Он добавил, что украинская сторона примет их, "какими бы они ни были".Высказывание Кулебы вызвало активную реакцию читателей DoRzeczy в Twitter."Полная чушь, сплошная ложь", — заявил пользователь Dorota."Это было предсказуемо", — подчеркнул Marek."Какое странное извинение", — указал Łukasz Widomski."Красиво украинцы извинились. А (премьер Польши Матеуш. — Прим. ред.) Моравецкий поедет туда и на коленях будет выслушивать очередные требования, поздравит их с новым заместителем министра внутренних дел (вероятно, имелось в виду назначение скандального дипломата Андрея Мельника на должность замглавы МИД Украины. — Прим. ред.), — возмутился Paw Pin."На воре шапка горит", — выразил мнение Alex Matwiejszyn."Мой шурин утверждает, что аргументация точно такая же, как и в случае с Волынью (Волынской резней. — Прим. ред.)", — добавил Eric Dale.Вечером 15 ноября на территории Польши, в Люблинском воеводстве близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.Владимир Зеленский сначала утверждал, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту. Позже он заявил, что не уверен на 100 процентов в том, что произошло. В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что предварительная информация по инциденту в Польше свидетельствует о прилете ракет украинской ПВО.В российском Минобороны заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221124/poschechina-1833813005.html

https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834283275.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий кулеба, андрей мельник, анджей дуда, украина, польша, зрк с-300, нато