https://ria.ru/20221126/krizis-1834387355.html

Аналитик назвал три страны, которым грозит валютный кризис

Аналитик назвал три страны, которым грозит валютный кризис - РИА Новости, 26.11.2022

Аналитик назвал три страны, которым грозит валютный кризис

С валютным кризисом (когда происходит резкая девальвация национальной валюты и наблюдается большая волатильность) обычно сталкиваются развивающиеся страны,... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T01:16

2022-11-26T01:16

2022-11-26T01:16

экономика

андрей кочетков

япония

сша

турция

открытие инвестиции

валюта

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. С валютным кризисом (когда происходит резкая девальвация национальной валюты и наблюдается большая волатильность) обычно сталкиваются развивающиеся страны, однако в современных условиях растут предпосылки для подобных потрясений и в развитых странах, таких как Британия, Япония и США, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.Эксперт отмечает, что валютный кризис, происходящий в таких странах, как Турция, Шри-Ланка, Аргентина, не вызывает большого удивления, однако с проблемами столкнулась даже Великобритания. Как только прежнее руководство страны заговорило о снижении налогов и росте расходов, фунт стерлингов серьезно обвалился – без каких-либо реальных предпосылок.Ухудшение внешних условий становится критичным для Японии, имеющей очень высокий уровень госдолга к ВВП (230%): национальная валюта демонстрирует резкое падение.Риски растут уже и для доллара: неизбежный рост уровня американского долга может привести к его девальвации из-за дефицита средств на покупку гособлигаций США. Таким образом, заключает эксперт, регуляторы трех развитых государств вскоре могут оказаться в сложной ситуации.

https://ria.ru/20221120/valyuta-1832818570.html

япония

сша

турция

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, андрей кочетков, япония, сша, турция, открытие инвестиции, валюта