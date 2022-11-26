Аналитик назвал три страны, которым грозит валютный кризис
Аналитик Кочетков предупредил о риске валютного кризиса в Британии, Японии и США
© Depositphotos.com / VadimVaseninАмериканские доллары
© Depositphotos.com / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. С валютным кризисом (когда происходит резкая девальвация национальной валюты и наблюдается большая волатильность) обычно сталкиваются развивающиеся страны, однако в современных условиях растут предпосылки для подобных потрясений и в развитых странах, таких как Британия, Япония и США, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.
Эксперт отмечает, что валютный кризис, происходящий в таких странах, как Турция, Шри-Ланка, Аргентина, не вызывает большого удивления, однако с проблемами столкнулась даже Великобритания. Как только прежнее руководство страны заговорило о снижении налогов и росте расходов, фунт стерлингов серьезно обвалился – без каких-либо реальных предпосылок.
Ухудшение внешних условий становится критичным для Японии, имеющей очень высокий уровень госдолга к ВВП (230%): национальная валюта демонстрирует резкое падение.
Риски растут уже и для доллара: неизбежный рост уровня американского долга может привести к его девальвации из-за дефицита средств на покупку гособлигаций США. Таким образом, заключает эксперт, регуляторы трех развитых государств вскоре могут оказаться в сложной ситуации.