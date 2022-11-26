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Парламентская комиссия изучит данные о созданном в США штамме коронавируса - РИА Новости, 26.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834472053.html
Парламентская комиссия изучит данные о созданном в США штамме коронавируса
Парламентская комиссия изучит данные о созданном в США штамме коронавируса - РИА Новости, 26.11.2022
Парламентская комиссия изучит данные о созданном в США штамме коронавируса
Парламентская комиссия по изучению деятельности биолабораторий США на Украине изучит информацию Минобороны РФ о создании варианта коронавируса в Соединенных... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T17:22
2022-11-26T17:27
распространение коронавируса
константин косачев
игорь кириллов
россия
сша
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совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Парламентская комиссия по изучению деятельности биолабораторий США на Украине изучит информацию Минобороны РФ о создании варианта коронавируса в Соединенных Штатах, сообщил РИА Новости в субботу вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Соединенных Штатах, сообщил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Отвечая на вопрос агентства, будет ли комиссия изучать эту информацию Минобороны, Косачев отметил: "разумеется"."Комиссия тщательно анализирует всю информацию ведомств, в первую очередь - Министерства обороны, с которым мы находимся в регулярном и тесном рабочем контакте", - сказал политик.
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константин косачев, игорь кириллов, россия, сша, украина, совет федерации рф, госдума рф
Распространение коронавируса, Константин Косачев, Игорь Кириллов, Россия, США, Украина, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
17:22 26.11.2022 (обновлено: 17:27 26.11.2022)
 
Парламентская комиссия изучит данные о созданном в США штамме коронавируса

Косачев: парламентская комиссия изучит данные о созданном в США варианте коронавируса

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкРаботник лаборатории
Работник лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Парламентская комиссия по изучению деятельности биолабораторий США на Украине изучит информацию Минобороны РФ о создании варианта коронавируса в Соединенных Штатах, сообщил РИА Новости в субботу вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Соединенных Штатах, сообщил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Отвечая на вопрос агентства, будет ли комиссия изучать эту информацию Минобороны, Косачев отметил: "разумеется".
"Комиссия тщательно анализирует всю информацию ведомств, в первую очередь - Министерства обороны, с которым мы находимся в регулярном и тесном рабочем контакте", - сказал политик.
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Распространение коронавирусаКонстантин КосачевИгорь КирилловРоссияСШАУкраинаСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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