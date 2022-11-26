https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834472053.html

Парламентская комиссия изучит данные о созданном в США штамме коронавируса

Парламентская комиссия изучит данные о созданном в США штамме коронавируса - РИА Новости, 26.11.2022

Парламентская комиссия изучит данные о созданном в США штамме коронавируса

Парламентская комиссия по изучению деятельности биолабораторий США на Украине изучит информацию Минобороны РФ о создании варианта коронавируса в Соединенных... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T17:22

2022-11-26T17:22

2022-11-26T17:27

распространение коронавируса

константин косачев

игорь кириллов

россия

сша

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совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Парламентская комиссия по изучению деятельности биолабораторий США на Украине изучит информацию Минобороны РФ о создании варианта коронавируса в Соединенных Штатах, сообщил РИА Новости в субботу вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Соединенных Штатах, сообщил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Отвечая на вопрос агентства, будет ли комиссия изучать эту информацию Минобороны, Косачев отметил: "разумеется"."Комиссия тщательно анализирует всю информацию ведомств, в первую очередь - Министерства обороны, с которым мы находимся в регулярном и тесном рабочем контакте", - сказал политик.

https://ria.ru/20221119/koronavirus-1832694417.html

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сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

константин косачев, игорь кириллов, россия, сша, украина, совет федерации рф, госдума рф