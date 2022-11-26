https://ria.ru/20221126/kiev-1834427997.html

"Пункты несокрушимости" в Киеве проверят после жалоб горожан

"Пункты несокрушимости" в Киеве проверят после жалоб горожан - РИА Новости, 26.11.2022

"Пункты несокрушимости" в Киеве проверят после жалоб горожан

Все "пункты несокрушимости" в Киеве проверят после жалоб горожан, заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T12:28

2022-11-26T12:28

2022-11-26T12:28

специальная военная операция на украине

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давид арахамия

верховная рада украины

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Все "пункты несокрушимости" в Киеве проверят после жалоб горожан, заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.В пятницу Владимир Зеленский также заявил о некачественной организации пунктов оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии в Киеве и ряде городов Украины. Он отмечал, что больше всего жалоб - в столице: фактически только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций, украинского аналога МЧС, и железнодорожном вокзале столицы, обеспечены всем необходимым."Киевляне жалуются на несоответствие информации о работе пунктов несокрушимости в Киеве. Чтобы исправить проблему и проинспектировать все 530 локаций привлекли народных депутатов "Слуги народа", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.Планируется проверить полтысячи пунктов за выходные, проведя актуализацию информации о них и решив все проблемы с оборудованием, логистикой и функционированием станций, добавил депутат.Согласно заявлениям Зеленского, пункты должны работать в бесплатном и круглосуточном режиме при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях МЧС. В них можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин. Там также должны быть вода, свет, мобильная связь, интернет.

https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833645828.html

https://ria.ru/20221124/energosistema-1833856840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, давид арахамия, верховная рада украины