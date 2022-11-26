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"Пункты несокрушимости" в Киеве проверят после жалоб горожан
"Пункты несокрушимости" в Киеве проверят после жалоб горожан - РИА Новости, 26.11.2022
"Пункты несокрушимости" в Киеве проверят после жалоб горожан
Все "пункты несокрушимости" в Киеве проверят после жалоб горожан, заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T12:28
2022-11-26T12:28
2022-11-26T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
давид арахамия
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Все "пункты несокрушимости" в Киеве проверят после жалоб горожан, заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.В пятницу Владимир Зеленский также заявил о некачественной организации пунктов оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии в Киеве и ряде городов Украины. Он отмечал, что больше всего жалоб - в столице: фактически только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций, украинского аналога МЧС, и железнодорожном вокзале столицы, обеспечены всем необходимым."Киевляне жалуются на несоответствие информации о работе пунктов несокрушимости в Киеве. Чтобы исправить проблему и проинспектировать все 530 локаций привлекли народных депутатов "Слуги народа", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.Планируется проверить полтысячи пунктов за выходные, проведя актуализацию информации о них и решив все проблемы с оборудованием, логистикой и функционированием станций, добавил депутат.Согласно заявлениям Зеленского, пункты должны работать в бесплатном и круглосуточном режиме при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях МЧС. В них можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин. Там также должны быть вода, свет, мобильная связь, интернет.
https://ria.ru/20221123/zelenskiy-1833645828.html
https://ria.ru/20221124/energosistema-1833856840.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, давид арахамия, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины
"Пункты несокрушимости" в Киеве проверят после жалоб горожан
Депутат Рады Арахамия: "пункты несокрушимости" в Киеве проверят после жалоб горожан
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Все "пункты несокрушимости" в Киеве проверят после жалоб горожан, заявил
глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.
В пятницу Владимир Зеленский также заявил
о некачественной организации пунктов оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии в Киеве и ряде городов Украины. Он отмечал, что больше всего жалоб - в столице: фактически только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций, украинского аналога МЧС, и железнодорожном вокзале столицы, обеспечены всем необходимым.
"Киевляне жалуются на несоответствие информации о работе пунктов несокрушимости в Киеве. Чтобы исправить проблему и проинспектировать все 530 локаций привлекли народных депутатов "Слуги народа", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.
Планируется проверить полтысячи пунктов за выходные, проведя актуализацию информации о них и решив все проблемы с оборудованием, логистикой и функционированием станций, добавил депутат.
Согласно заявлениям Зеленского, пункты должны работать в бесплатном и круглосуточном режиме при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях МЧС. В них можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин. Там также должны быть вода, свет, мобильная связь, интернет.