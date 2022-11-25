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Зеленский заявил о некачественной организации "пунктов несокрушимости" - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834385428.html
Зеленский заявил о некачественной организации "пунктов несокрушимости"
Зеленский заявил о некачественной организации "пунктов несокрушимости" - РИА Новости, 25.11.2022
Зеленский заявил о некачественной организации "пунктов несокрушимости"
Владимир Зеленский заявил о некачественной организации "пунктов несокрушимости" в Киеве и ряде городов Украины. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T23:56
2022-11-25T23:56
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о некачественной организации "пунктов несокрушимости" в Киеве и ряде городов Украины.Он отметил, что больше всего жалоб - в Киеве: фактически только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций, украинского аналога МЧС, и железнодорожном вокзале столицы, обеспечены всем необходимым.По словам Зеленского, в стране развернуто более 4 тысяч таких пунктов. Он призвал чиновников обратить внимание на проблему и обеспечить точки всем необходимым.О создании пунктов оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии Зеленский сообщал во вторник.Пункты должны работать в бесплатном и круглосуточном режиме при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях МЧС. В них можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин. Там также есть вода, свет, мобильная связь, интернет.
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киев
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владимир зеленский, киев, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Киев, Украина, В мире
23:56 25.11.2022
 
Зеленский заявил о некачественной организации "пунктов несокрушимости"

Зеленский заявил о некачественной организации "пунктов несокрушимости" в городах Украины

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о некачественной организации "пунктов несокрушимости" в Киеве и ряде городов Украины.
"По всей стране развернуты "пункты несокрушимости", но знаю, что, к сожалению, не везде местные власти поработали качественно", - заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении в пятницу.
Он отметил, что больше всего жалоб - в Киеве: фактически только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций, украинского аналога МЧС, и железнодорожном вокзале столицы, обеспечены всем необходимым.
По словам Зеленского, в стране развернуто более 4 тысяч таких пунктов. Он призвал чиновников обратить внимание на проблему и обеспечить точки всем необходимым.
О создании пунктов оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии Зеленский сообщал во вторник.
Пункты должны работать в бесплатном и круглосуточном режиме при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях МЧС. В них можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин. Там также есть вода, свет, мобильная связь, интернет.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
 
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