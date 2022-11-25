https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834385428.html

Зеленский заявил о некачественной организации "пунктов несокрушимости"

Зеленский заявил о некачественной организации "пунктов несокрушимости" - РИА Новости, 25.11.2022

Зеленский заявил о некачественной организации "пунктов несокрушимости"

Владимир Зеленский заявил о некачественной организации "пунктов несокрушимости" в Киеве и ряде городов Украины. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T23:56

2022-11-25T23:56

2022-11-25T23:56

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о некачественной организации "пунктов несокрушимости" в Киеве и ряде городов Украины.Он отметил, что больше всего жалоб - в Киеве: фактически только пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций, украинского аналога МЧС, и железнодорожном вокзале столицы, обеспечены всем необходимым.По словам Зеленского, в стране развернуто более 4 тысяч таких пунктов. Он призвал чиновников обратить внимание на проблему и обеспечить точки всем необходимым.О создании пунктов оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии Зеленский сообщал во вторник.Пункты должны работать в бесплатном и круглосуточном режиме при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях МЧС. В них можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин. Там также есть вода, свет, мобильная связь, интернет.

https://ria.ru/20221125/oborona-1834380279.html

киев

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, киев, украина, в мире