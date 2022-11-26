Рейтинг@Mail.ru
Президент Казахстана назначил дату очередных выборов депутатов сената - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221126/kazakhstan-1834418008.html
Президент Казахстана назначил дату очередных выборов депутатов сената
Президент Казахстана назначил дату очередных выборов депутатов сената - РИА Новости, 26.11.2022
Президент Казахстана назначил дату очередных выборов депутатов сената
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов сената (верхней палаты) парламента, сообщила... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T10:22
2022-11-26T10:22
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
парламент казахстана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773254168_0:48:1325:793_1920x0_80_0_0_d1cafab23061614fd8aa8d3db89ccb9f.jpg
АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов сената (верхней палаты) парламента, сообщила пресс-служба главы государства."В связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан постановляю назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов сената парламента", - говорится в тексте указа, опубликованного в субботу на сайте президента.Правительству, акимам (мэрам – ред.) городов Астаны, Алма-Аты и Шымкента, областей поручено принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов верхней палаты.Указ вводится в действие со дня опубликования.
https://ria.ru/20221126/kazakhstan-1834405342.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773254168_128:0:1320:894_1920x0_80_0_0_b567a3dc98a4a55fdca41f342715e6ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, парламент казахстана
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Парламент Казахстана
10:22 26.11.2022
 
Президент Казахстана назначил дату очередных выборов депутатов сената

Токаев назначил на 14 января очередные выборы депутатов сената парламента Казахстана

© Sputnik / Вячеслав ВодневЗдание сената парламента Казахстана
Здание сената парламента Казахстана - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© Sputnik / Вячеслав Воднев
Здание сената парламента Казахстана. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов сената (верхней палаты) парламента, сообщила пресс-служба главы государства.
"В связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан постановляю назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов сената парламента", - говорится в тексте указа, опубликованного в субботу на сайте президента.
Правительству, акимам (мэрам – ред.) городов Астаны, Алма-Аты и Шымкента, областей поручено принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов верхней палаты.
Указ вводится в действие со дня опубликования.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Вчера, 08:52
Токаев пообещал довести до конца начатые в Казахстане реформы
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанПарламент Казахстана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала