https://ria.ru/20221126/kazakhstan-1834418008.html

Президент Казахстана назначил дату очередных выборов депутатов сената

Президент Казахстана назначил дату очередных выборов депутатов сената - РИА Новости, 26.11.2022

Президент Казахстана назначил дату очередных выборов депутатов сената

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов сената (верхней палаты) парламента, сообщила... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T10:22

2022-11-26T10:22

2022-11-26T10:22

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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов сената (верхней палаты) парламента, сообщила пресс-служба главы государства."В связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан постановляю назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов сената парламента", - говорится в тексте указа, опубликованного в субботу на сайте президента.Правительству, акимам (мэрам – ред.) городов Астаны, Алма-Аты и Шымкента, областей поручено принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов верхней палаты.Указ вводится в действие со дня опубликования.

https://ria.ru/20221126/kazakhstan-1834405342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, парламент казахстана