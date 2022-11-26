https://ria.ru/20221126/kazakhstan-1834407858.html

Президент Казахстана пообещал поддерживать плюрализм мнений

Президент Казахстана пообещал поддерживать плюрализм мнений - РИА Новости, 26.11.2022

Президент Казахстана пообещал поддерживать плюрализм мнений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи в субботу заявил, что приветствует плюрализм мнений, но пообещал бороться с провокациями,... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T09:25

2022-11-26T09:25

2022-11-26T09:25

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи в субботу заявил, что приветствует плюрализм мнений, но пообещал бороться с провокациями, сеющими раздор в обществе."Мы будем неизменно следовать принципу "разные мнения, но единая нация". Мы должны всячески укреплять исторический актив нашего народа, выраженный в формуле "единство в многообразии". Провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации, и, в конечном счете, направленные против нашего государства, будут жестко пресекаться", - заявил он.

https://ria.ru/20221126/kazakhstan-1834405342.html

казахстан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан