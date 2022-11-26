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Президент Казахстана пообещал поддерживать плюрализм мнений - РИА Новости, 26.11.2022
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Президент Казахстана пообещал поддерживать плюрализм мнений
Президент Казахстана пообещал поддерживать плюрализм мнений - РИА Новости, 26.11.2022
Президент Казахстана пообещал поддерживать плюрализм мнений
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи в субботу заявил, что приветствует плюрализм мнений, но пообещал бороться с провокациями,... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T09:25
2022-11-26T09:25
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи в субботу заявил, что приветствует плюрализм мнений, но пообещал бороться с провокациями, сеющими раздор в обществе."Мы будем неизменно следовать принципу "разные мнения, но единая нация". Мы должны всячески укреплять исторический актив нашего народа, выраженный в формуле "единство в многообразии". Провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации, и, в конечном счете, направленные против нашего государства, будут жестко пресекаться", - заявил он.
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
09:25 26.11.2022
 
Президент Казахстана пообещал поддерживать плюрализм мнений

Глава Казахстана Токаев пообещал поддерживать плюрализм мнений, но пресекать провокации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи в субботу заявил, что приветствует плюрализм мнений, но пообещал бороться с провокациями, сеющими раздор в обществе.
"Мы будем неизменно следовать принципу "разные мнения, но единая нация". Мы должны всячески укреплять исторический актив нашего народа, выраженный в формуле "единство в многообразии". Провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации, и, в конечном счете, направленные против нашего государства, будут жестко пресекаться", - заявил он.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстан
 
 
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