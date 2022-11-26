https://ria.ru/20221126/kazakhstan-1834407858.html
Президент Казахстана пообещал поддерживать плюрализм мнений
Президент Казахстана пообещал поддерживать плюрализм мнений - РИА Новости, 26.11.2022
Президент Казахстана пообещал поддерживать плюрализм мнений
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи в субботу заявил, что приветствует плюрализм мнений, но пообещал бороться с провокациями,... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T09:25
2022-11-26T09:25
2022-11-26T09:25
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи в субботу заявил, что приветствует плюрализм мнений, но пообещал бороться с провокациями, сеющими раздор в обществе."Мы будем неизменно следовать принципу "разные мнения, но единая нация". Мы должны всячески укреплять исторический актив нашего народа, выраженный в формуле "единство в многообразии". Провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации, и, в конечном счете, направленные против нашего государства, будут жестко пресекаться", - заявил он.
https://ria.ru/20221126/kazakhstan-1834405342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, касым-жомарт токаев, казахстан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
Президент Казахстана пообещал поддерживать плюрализм мнений
Глава Казахстана Токаев пообещал поддерживать плюрализм мнений, но пресекать провокации
АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи в субботу заявил, что приветствует плюрализм мнений, но пообещал бороться с провокациями, сеющими раздор в обществе.
"Мы будем неизменно следовать принципу "разные мнения, но единая нация". Мы должны всячески укреплять исторический актив нашего народа, выраженный в формуле "единство в многообразии". Провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации, и, в конечном счете, направленные против нашего государства, будут жестко пресекаться", - заявил он.