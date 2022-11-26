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Токаев пообещал довести до конца начатые в Казахстане реформы - РИА Новости, 26.11.2022
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Токаев пообещал довести до конца начатые в Казахстане реформы
Токаев пообещал довести до конца начатые в Казахстане реформы - РИА Новости, 26.11.2022
Токаев пообещал довести до конца начатые в Казахстане реформы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который победил на досрочных выборах главы государства, в своей инаугурационной речи назвал переход к избранию... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T08:52
2022-11-26T09:26
в мире
казахстан
выборы президента казахстана — 2022
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который победил на досрочных выборах главы государства, в своей инаугурационной речи назвал переход к избранию президента на один семилетний срок без права переизбрания - шагом к появлению у власти нового поколения политиков."Мы непременно доведем начатые реформы до конца. Согласно новым конституционным нормам, президент избирается на один срок продолжительностью семь лет. Это откроет дорогу к власти новому поколению политиков. Уверен, это правильное решение", - сказал он.По словам Токаева, текущий год был особенно важным для казахстанского народа. "Казахстан вступает в новую эпоху своего развития. Инициированные нами масштабные преобразования положили начало коренным переменам. Осуществлена конституционная реформа. Всесторонне обновлены все сферы государственной жизни", - отметил он.По мнению президента, благодаря этим изменениям крепнет вера народа в светлое будущее. "В этом я убедился лично во время поездок по регионам и встреч с гражданами. Прошедший референдум (в июне текущего года - ред.) продемонстрировал всеобщую поддержку новых инициатив. Стремление казахстанцев к позитивным изменениям придало мощный импульс нашей работе", - сказал он.
https://ria.ru/20221126/tokaev-1834402990.html
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в мире, казахстан, выборы президента казахстана — 2022, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Выборы президента Казахстана — 2022, Касым-Жомарт Токаев
08:52 26.11.2022 (обновлено: 09:26 26.11.2022)
 
Токаев пообещал довести до конца начатые в Казахстане реформы

Токаев: выборы президента на семь лет откроют дорогу к власти новому поколению политиков

© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который победил на досрочных выборах главы государства, в своей инаугурационной речи назвал переход к избранию президента на один семилетний срок без права переизбрания - шагом к появлению у власти нового поколения политиков.
"Мы непременно доведем начатые реформы до конца. Согласно новым конституционным нормам, президент избирается на один срок продолжительностью семь лет. Это откроет дорогу к власти новому поколению политиков. Уверен, это правильное решение", - сказал он.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
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По словам Токаева, текущий год был особенно важным для казахстанского народа. "Казахстан вступает в новую эпоху своего развития. Инициированные нами масштабные преобразования положили начало коренным переменам. Осуществлена конституционная реформа. Всесторонне обновлены все сферы государственной жизни", - отметил он.
По мнению президента, благодаря этим изменениям крепнет вера народа в светлое будущее. "В этом я убедился лично во время поездок по регионам и встреч с гражданами. Прошедший референдум (в июне текущего года - ред.) продемонстрировал всеобщую поддержку новых инициатив. Стремление казахстанцев к позитивным изменениям придало мощный импульс нашей работе", - сказал он.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
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В миреКазахстанВыборы президента Казахстана — 2022Касым-Жомарт Токаев
 
 
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