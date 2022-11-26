https://ria.ru/20221126/kazakhstan-1834405342.html

Токаев пообещал довести до конца начатые в Казахстане реформы

Токаев пообещал довести до конца начатые в Казахстане реформы - РИА Новости, 26.11.2022

Токаев пообещал довести до конца начатые в Казахстане реформы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который победил на досрочных выборах главы государства, в своей инаугурационной речи назвал переход к избранию... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T08:52

2022-11-26T08:52

2022-11-26T09:26

в мире

казахстан

выборы президента казахстана — 2022

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который победил на досрочных выборах главы государства, в своей инаугурационной речи назвал переход к избранию президента на один семилетний срок без права переизбрания - шагом к появлению у власти нового поколения политиков."Мы непременно доведем начатые реформы до конца. Согласно новым конституционным нормам, президент избирается на один срок продолжительностью семь лет. Это откроет дорогу к власти новому поколению политиков. Уверен, это правильное решение", - сказал он.По словам Токаева, текущий год был особенно важным для казахстанского народа. "Казахстан вступает в новую эпоху своего развития. Инициированные нами масштабные преобразования положили начало коренным переменам. Осуществлена конституционная реформа. Всесторонне обновлены все сферы государственной жизни", - отметил он.По мнению президента, благодаря этим изменениям крепнет вера народа в светлое будущее. "В этом я убедился лично во время поездок по регионам и встреч с гражданами. Прошедший референдум (в июне текущего года - ред.) продемонстрировал всеобщую поддержку новых инициатив. Стремление казахстанцев к позитивным изменениям придало мощный импульс нашей работе", - сказал он.

https://ria.ru/20221126/tokaev-1834402990.html

https://ria.ru/20221126/kazakhstan-1834407858.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, выборы президента казахстана — 2022, касым-жомарт токаев