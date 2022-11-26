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Выборы президента в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил Токаев - РИА Новости, 26.11.2022
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Выборы президента в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил Токаев
Выборы президента в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил Токаев - РИА Новости, 26.11.2022
Выборы президента в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил Токаев
Президентские выборы в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T08:16
2022-11-26T08:16
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."Выборы прошли справедливо и открыто, по оценке наблюдателей, экспертов и журналистов. Особенно высокой была активность народа. Некоторые граждане приходили на избирательные участки целыми семьями", - сказал Токаев на церемонии инаугурации в субботу.
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Выборы президента Казахстана — 2022
08:16 26.11.2022
 
Выборы президента в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил Токаев

Токаев назвал досрочные президентские выборы в Казахстане справедливыми и открытыми

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
Перейти в медиабанк
Касым-Жомарт Токаев в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%.
"Выборы прошли справедливо и открыто, по оценке наблюдателей, экспертов и журналистов. Особенно высокой была активность народа. Некоторые граждане приходили на избирательные участки целыми семьями", - сказал Токаев на церемонии инаугурации в субботу.
Люди голосуют на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 03:26
Процедура выборов президента Казахстана
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
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