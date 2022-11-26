https://ria.ru/20221126/kazakhstan-1834402770.html

Выборы президента в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил Токаев

Выборы президента в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил Токаев - РИА Новости, 26.11.2022

Выборы президента в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил Токаев

Президентские выборы в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T08:16

2022-11-26T08:16

2022-11-26T08:16

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."Выборы прошли справедливо и открыто, по оценке наблюдателей, экспертов и журналистов. Особенно высокой была активность народа. Некоторые граждане приходили на избирательные участки целыми семьями", - сказал Токаев на церемонии инаугурации в субботу.

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Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, выборы президента казахстана — 2022