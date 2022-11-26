https://ria.ru/20221126/kazakhstan-1834402770.html
Выборы президента в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил Токаев
Выборы президента в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил Токаев - РИА Новости, 26.11.2022
Выборы президента в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил Токаев
Президентские выборы в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T08:16
2022-11-26T08:16
2022-11-26T08:16
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."Выборы прошли справедливо и открыто, по оценке наблюдателей, экспертов и журналистов. Особенно высокой была активность народа. Некоторые граждане приходили на избирательные участки целыми семьями", - сказал Токаев на церемонии инаугурации в субботу.
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Выборы президента Казахстана — 2022
Выборы президента в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил Токаев
Токаев назвал досрочные президентские выборы в Казахстане справедливыми и открытыми
АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в Казахстане прошли справедливо и открыто, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Согласно окончательным данным Центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%.
"Выборы прошли справедливо и открыто, по оценке наблюдателей, экспертов и журналистов. Особенно высокой была активность народа. Некоторые граждане приходили на избирательные участки целыми семьями", - сказал Токаев на церемонии инаугурации в субботу.