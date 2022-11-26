https://ria.ru/20221126/kamaz-1834469657.html
"КамАЗ" начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 в феврале
"КамАЗ" начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 в феврале - РИА Новости, 26.11.2022
"КамАЗ" начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 в феврале
"Камаз" с февраля начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран,... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T17:11
2022-11-26T17:11
2022-11-26T17:11
экономика
авто
денис мантуров
россия
вьетнам
казахстан
камаз (завод)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Камаз" с февраля начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран, сообщили в Минпромторге РФ."С февраля 2023 года планируется обеспечить полномасштабный выпуск грузовиков поколения К5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран", - добавили в министерстве."Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
https://ria.ru/20220923/kamaz-1818899233.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, денис мантуров, россия, вьетнам, казахстан, камаз (завод), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех
Экономика, Авто, Денис Мантуров, Россия, Вьетнам, Казахстан, КамАЗ (завод), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ростех
"КамАЗ" начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 в феврале
Минпромторг: "КамАЗ" начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 с февраля