https://ria.ru/20221126/kamaz-1834469657.html

"КамАЗ" начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 в феврале

"КамАЗ" начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 в феврале - РИА Новости, 26.11.2022

"КамАЗ" начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 в феврале

"Камаз" с февраля начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран,... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T17:11

2022-11-26T17:11

2022-11-26T17:11

экономика

авто

денис мантуров

россия

вьетнам

казахстан

камаз (завод)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Камаз" с февраля начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран, сообщили в Минпромторге РФ."С февраля 2023 года планируется обеспечить полномасштабный выпуск грузовиков поколения К5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран", - добавили в министерстве."Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).

https://ria.ru/20220923/kamaz-1818899233.html

россия

вьетнам

казахстан

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, авто, денис мантуров, россия, вьетнам, казахстан, камаз (завод), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех