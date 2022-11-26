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"КамАЗ" начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 в феврале - РИА Новости, 26.11.2022
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"КамАЗ" начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 в феврале
"КамАЗ" начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 в феврале - РИА Новости, 26.11.2022
"КамАЗ" начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 в феврале
"Камаз" с февраля начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран,... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T17:11
2022-11-26T17:11
экономика
авто
денис мантуров
россия
вьетнам
казахстан
камаз (завод)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Камаз" с февраля начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран, сообщили в Минпромторге РФ."С февраля 2023 года планируется обеспечить полномасштабный выпуск грузовиков поколения К5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран", - добавили в министерстве."Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
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экономика, авто, денис мантуров, россия, вьетнам, казахстан, камаз (завод), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех
Экономика, Авто, Денис Мантуров, Россия, Вьетнам, Казахстан, КамАЗ (завод), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ростех
17:11 26.11.2022
 
"КамАЗ" начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 в феврале

Минпромторг: "КамАЗ" начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 с февраля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобильный завод ОАО "КАМАЗ"
Автомобильный завод ОАО КАМАЗ - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобильный завод ОАО "КАМАЗ". Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Камаз" с февраля начнет полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран, сообщили в Минпромторге РФ.
"Несмотря на введенные против компании санкции, "Камаз" продолжает выпуск грузовиков поколения К4 и К5. Ежемесячный выпуск составляет не менее 100 и 150 штук соответственно", - отмечается в сообщении по итогам рабочей поездки вице-премьера - главы министерства Дениса Мантурова на завод.
"С февраля 2023 года планируется обеспечить полномасштабный выпуск грузовиков поколения К5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран", - добавили в министерстве.
"Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
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ЭкономикаАвтоДенис МантуровРоссияВьетнамКазахстанКамАЗ (завод)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ростех
 
 
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