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Зеленского призвали отказаться от попыток "вернуть" утраченные территории - РИА Новости, 26.11.2022
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Зеленского призвали отказаться от попыток "вернуть" утраченные территории
Зеленского призвали отказаться от попыток "вернуть" утраченные территории - РИА Новости, 26.11.2022
Зеленского призвали отказаться от попыток "вернуть" утраченные территории
Владимир Зеленский должен отказаться от выдвинутых им условий о "возвращении территорий", пишет Самид Баша в статье для издания South China Morning Post. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T01:36
2022-11-26T02:50
в мире
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
китай
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский должен отказаться от выдвинутых им условий о "возвращении территорий", пишет Самид Баша в статье для издания South China Morning Post.Ранее Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский своим указом запретил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Требования Зеленского, пишет Баша, нереальные, Путин не согласится не на одно из них. В интересах Украины отказаться от своих претензий на новые российские регионы ради достижения мира. "Неразумное" киевское политическое руководство "ничего не видит дальше своего стремления вернуть утраченные земли", констатирует автор.Кроме того, сторонники Зеленского все чаще сигнализируют о том, что военного решения нет и быть не может. Киев должен учитывать интересы все вовлеченных сторон, так как этот кризис уже не только украинский, резюмирует Баша.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221125/geopolitika-1834104215.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, китай
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, Китай
01:36 26.11.2022 (обновлено: 02:50 26.11.2022)
 
Зеленского призвали отказаться от попыток "вернуть" утраченные территории

SCMP: Зеленскому следует отказаться от попыток "вернуть" утраченные Украиной территории

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский должен отказаться от выдвинутых им условий о "возвращении территорий", пишет Самид Баша в статье для издания South China Morning Post.
Ранее Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский своим указом запретил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
Требования Зеленского, пишет Баша, нереальные, Путин не согласится не на одно из них. В интересах Украины отказаться от своих претензий на новые российские регионы ради достижения мира. "Неразумное" киевское политическое руководство "ничего не видит дальше своего стремления вернуть утраченные земли", констатирует автор.
Кроме того, сторонники Зеленского все чаще сигнализируют о том, что военного решения нет и быть не может. Киев должен учитывать интересы все вовлеченных сторон, так как этот кризис уже не только украинский, резюмирует Баша.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 06:00
Французы призвали Зеленского к разделу Украины
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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