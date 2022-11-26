10:32 26.11.2022 (обновлено: 10:34 26.11.2022)
Замглавы МАГАТЭ назвал Россию лидером в развитии атомной энергетики
Замглавы МАГАТЭ Чудаков заявил, что Россия лидирует в мире в развитии атомной энергетики
Реакторный зал энергоблока. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Россия лидирует в мире в развитии атомной энергетики, в том числе благодаря передовым технологиям, заявил РИА Новости замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков.
"У России идёт продвижение, и у Китая тоже, поскольку руководство стран заинтересовано в этом. Когда все это сбрасывается на мелкие частные компании, даже если и не мелкие, то все равно доллар становится во главу угла и затрудняет продвижение, ведь, как известно, на начальном этапе инвестиции в атомную энергетику очень большие. Потом они окупаются, лет за двадцать и дают прибыль. Но редкие частные компании или частные банки будут вкладывать в такое строительство, тут нужно государственное регулирование. Поэтому Россия – впереди планеты всей", - заявил Чудаков агентству на полях форума "АТОМЭКСПО" в Сочи, отвечая на вопрос, почему США уступили России в области экспорта ядерных реакторов.
По его оценке, технологии в этой области у России одни из самых высоких.
Кроме того, Россия является лидером в области строительства малых модульных реакторов, которые востребованы для небольших стран и изолированных территорий.
"Россия здесь является лидером, поскольку мы видим: "Академик Ломоносов" с двумя реакторами КЛТ-40, и с реакторами "Ритм", которые собираются ставить на Чукотке и поставлять в другие страны, история российского атомного ледокольного флота, который обеспечивает Северный морской путь. Россия является лидером в малых модульных реакторах, хотя, конечно, этим активно занимаются и другие страны. МАГАТЭ каждые два года публикует данные о малых реакторах, согласно последней информации – всего около 80 проектов в двадцати странах, и это только вендоры-поставщики. Но это на бумаге. А реально, в металле, пока сделали только Россия и Китай, на подходе и Аргентина с её КАРЕМ-25", - пояснил он.
Читайте полный текст интервью Михаила Чудакова >>
Читайте полный текст интервью Михаила Чудакова >>