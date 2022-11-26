https://ria.ru/20221126/energetika-1834418819.html

Замглавы МАГАТЭ назвал Россию лидером в развитии атомной энергетики

Замглавы МАГАТЭ назвал Россию лидером в развитии атомной энергетики - РИА Новости, 26.11.2022

Замглавы МАГАТЭ назвал Россию лидером в развитии атомной энергетики

Россия лидирует в мире в развитии атомной энергетики, в том числе благодаря передовым технологиям, заявил РИА Новости замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T10:32

2022-11-26T10:32

2022-11-26T10:34

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новости - ядерные технологии

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Россия лидирует в мире в развитии атомной энергетики, в том числе благодаря передовым технологиям, заявил РИА Новости замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков."У России идёт продвижение, и у Китая тоже, поскольку руководство стран заинтересовано в этом. Когда все это сбрасывается на мелкие частные компании, даже если и не мелкие, то все равно доллар становится во главу угла и затрудняет продвижение, ведь, как известно, на начальном этапе инвестиции в атомную энергетику очень большие. Потом они окупаются, лет за двадцать и дают прибыль. Но редкие частные компании или частные банки будут вкладывать в такое строительство, тут нужно государственное регулирование. Поэтому Россия – впереди планеты всей", - заявил Чудаков агентству на полях форума "АТОМЭКСПО" в Сочи, отвечая на вопрос, почему США уступили России в области экспорта ядерных реакторов.По его оценке, технологии в этой области у России одни из самых высоких.Кроме того, Россия является лидером в области строительства малых модульных реакторов, которые востребованы для небольших стран и изолированных территорий."Россия здесь является лидером, поскольку мы видим: "Академик Ломоносов" с двумя реакторами КЛТ-40, и с реакторами "Ритм", которые собираются ставить на Чукотке и поставлять в другие страны, история российского атомного ледокольного флота, который обеспечивает Северный морской путь. Россия является лидером в малых модульных реакторах, хотя, конечно, этим активно занимаются и другие страны. МАГАТЭ каждые два года публикует данные о малых реакторах, согласно последней информации – всего около 80 проектов в двадцати странах, и это только вендоры-поставщики. Но это на бумаге. А реально, в металле, пока сделали только Россия и Китай, на подходе и Аргентина с её КАРЕМ-25", - пояснил он.Читайте полный текст интервью Михаила Чудакова >>

https://ria.ru/20221125/ulyanov-1833921148.html

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магатэ, россия, китай, сочи, в мире, новости - ядерные технологии