https://ria.ru/20221126/aviabilety-1834264423.html

Названы авианаправления с самым заметным снижением цен на Новый год

Названы авианаправления с самым заметным снижением цен на Новый год - РИА Новости, 26.11.2022

Названы авианаправления с самым заметным снижением цен на Новый год

Сервис путешествий составил рейтинг самых подешевевших авианаправлений на новогодние праздники, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T03:03

2022-11-26T03:03

2022-11-26T03:03

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сервис путешествий составил рейтинг самых подешевевших авианаправлений на новогодние праздники, сообщает Туту.ру.Аналитики изучили данные о билетах, оформленных для перелета в период с 29 декабря по 8 января по России. Рассматривались 200 наиболее популярных, по данным продаж, маршрутов. Из них выделили десять с самым заметным снижением среднего чека за билет в одну сторону год к году.Значительнее всего авиабилеты подешевели на маршруте Уфа — Калининград. Средний чек здесь пока на 46 процентов ниже, чем годом ранее (сократился с 12 511 до 6 786 рублей в одну сторону). На 41 и 44 процента соответственно стали доступнее перелёты по направлениям Южно-Сахалинск — Хабаровск (снижение с 8 209 рублей до 4 616 рублей в одну сторону) и Москва — Ханты-Мансийск (было 13 349 рублей, стало 7 864 рубля в одну сторону).Далее в списке рекордсменов по сокращению среднего чека на новогодние праздники следуют направления Сочи — Нижний Новгород и Хабаровск — Владивосток. Средние чеки на этих маршрутах стали меньше на 34 и 27 процентов соответственно.Примерно на 17-18 процентов сократились средние чеки за перелет по направлениям Санкт-Петербург — Иваново, Москва — Назрань и Новосибирск — Кызыл.На 14 процентов в среднем стало дешевле летать по маршрутам Москва — Казань и Ярославль — Минеральные Воды.

https://ria.ru/20221123/perelety-1833627816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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