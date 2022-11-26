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Названы авианаправления с самым заметным снижением цен на Новый год - РИА Новости, 26.11.2022
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Туризм
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Названы авианаправления с самым заметным снижением цен на Новый год
Названы авианаправления с самым заметным снижением цен на Новый год - РИА Новости, 26.11.2022
Названы авианаправления с самым заметным снижением цен на Новый год
Сервис путешествий составил рейтинг самых подешевевших авианаправлений на новогодние праздники, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T03:03
2022-11-26T03:03
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сервис путешествий составил рейтинг самых подешевевших авианаправлений на новогодние праздники, сообщает Туту.ру.Аналитики изучили данные о билетах, оформленных для перелета в период с 29 декабря по 8 января по России. Рассматривались 200 наиболее популярных, по данным продаж, маршрутов. Из них выделили десять с самым заметным снижением среднего чека за билет в одну сторону год к году.Значительнее всего авиабилеты подешевели на маршруте Уфа — Калининград. Средний чек здесь пока на 46 процентов ниже, чем годом ранее (сократился с 12 511 до 6 786 рублей в одну сторону). На 41 и 44 процента соответственно стали доступнее перелёты по направлениям Южно-Сахалинск — Хабаровск (снижение с 8 209 рублей до 4 616 рублей в одну сторону) и Москва — Ханты-Мансийск (было 13 349 рублей, стало 7 864 рубля в одну сторону).Далее в списке рекордсменов по сокращению среднего чека на новогодние праздники следуют направления Сочи — Нижний Новгород и Хабаровск — Владивосток. Средние чеки на этих маршрутах стали меньше на 34 и 27 процентов соответственно.Примерно на 17-18 процентов сократились средние чеки за перелет по направлениям Санкт-Петербург — Иваново, Москва — Назрань и Новосибирск — Кызыл.На 14 процентов в среднем стало дешевле летать по маршрутам Москва — Казань и Ярославль — Минеральные Воды.
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туризм, новости - туризм, новый год, туристы, авиабилеты, авиарейсы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Новый год, туристы, Авиабилеты, авиарейсы
03:03 26.11.2022
 
Названы авианаправления с самым заметным снижением цен на Новый год

Эксперты рассказали, какие российские авианаправления больше всего подешевели на Новый год

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Храброво" в Калининграде
Международный аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Сервис путешествий составил рейтинг самых подешевевших авианаправлений на новогодние праздники, сообщает Туту.ру.
Аналитики изучили данные о билетах, оформленных для перелета в период с 29 декабря по 8 января по России. Рассматривались 200 наиболее популярных, по данным продаж, маршрутов. Из них выделили десять с самым заметным снижением среднего чека за билет в одну сторону год к году.
Значительнее всего авиабилеты подешевели на маршруте УфаКалининград. Средний чек здесь пока на 46 процентов ниже, чем годом ранее (сократился с 12 511 до 6 786 рублей в одну сторону). На 41 и 44 процента соответственно стали доступнее перелёты по направлениям Южно-СахалинскХабаровск (снижение с 8 209 рублей до 4 616 рублей в одну сторону) и МоскваХанты-Мансийск (было 13 349 рублей, стало 7 864 рубля в одну сторону).
Далее в списке рекордсменов по сокращению среднего чека на новогодние праздники следуют направления СочиНижний Новгород и Хабаровск — Владивосток. Средние чеки на этих маршрутах стали меньше на 34 и 27 процентов соответственно.
Примерно на 17-18 процентов сократились средние чеки за перелет по направлениям Санкт-ПетербургИваново, Москва — Назрань и НовосибирскКызыл.
На 14 процентов в среднем стало дешевле летать по маршрутам Москва — Казань и ЯрославльМинеральные Воды.
Взлет самолета Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 17:57Туризм
Стало известно, куда летали россияне этой осенью
 
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