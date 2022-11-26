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Перебои со связью в Астане объяснили аварией на электрооборудовании - РИА Новости, 26.11.2022
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Перебои со связью в Астане объяснили аварией на электрооборудовании
Перебои со связью в Астане объяснили аварией на электрооборудовании - РИА Новости, 26.11.2022
Перебои со связью в Астане объяснили аварией на электрооборудовании
Проблемы с интернетом и мобильной связью в столице Казахстана были вызваны аварией на оборудовании электроснабжения, сообщила государственная техническая служба РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T20:28
2022-11-26T20:28
астана
акмолинская область
казахстан
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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Проблемы с интернетом и мобильной связью в столице Казахстана были вызваны аварией на оборудовании электроснабжения, сообщила государственная техническая служба (ГТС) республики.Приблизительно с 19.00 (16.00 мск) до 20.00 (17.00 мск) в субботу в Астане не работал фиксированный и мобильный интернет, наблюдались перебои с мобильной связью некоторых операторов. Между тем фиксированная телефонная связь продолжала работать."Из-за аварии на оборудовании электроснабжения на интернет-шлюзах в городе Астане и Акмолинской области зафиксированы сбои на телекоммуникационном оборудовании", - говорится в сообщении.Поясняется, что проведены работы по переходу на резервные источники питания.Сбой электросети не отразился на работоспособности систем, однако возникли перебои в работе интернета в столице и Акмолинской области. Сейчас все работает в штатном режиме, отметили в ГТС.
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астана
акмолинская область
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астана, акмолинская область, казахстан
Астана, Акмолинская область, Казахстан
20:28 26.11.2022
 
Перебои со связью в Астане объяснили аварией на электрооборудовании

Перебои с интернетом и связью в Астане объяснили аварией на оборудовании электроснабжения

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПроспект Туран в Нур-Султане
Проспект Туран в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Проспект Туран в Нур-Султане. Архивное фото
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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Проблемы с интернетом и мобильной связью в столице Казахстана были вызваны аварией на оборудовании электроснабжения, сообщила государственная техническая служба (ГТС) республики.
Приблизительно с 19.00 (16.00 мск) до 20.00 (17.00 мск) в субботу в Астане не работал фиксированный и мобильный интернет, наблюдались перебои с мобильной связью некоторых операторов. Между тем фиксированная телефонная связь продолжала работать.
"Из-за аварии на оборудовании электроснабжения на интернет-шлюзах в городе Астане и Акмолинской области зафиксированы сбои на телекоммуникационном оборудовании", - говорится в сообщении.
Поясняется, что проведены работы по переходу на резервные источники питания.
Сбой электросети не отразился на работоспособности систем, однако возникли перебои в работе интернета в столице и Акмолинской области. Сейчас все работает в штатном режиме, отметили в ГТС.
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