https://ria.ru/20221126/astana-1834492968.html

Перебои со связью в Астане объяснили аварией на электрооборудовании

Перебои со связью в Астане объяснили аварией на электрооборудовании - РИА Новости, 26.11.2022

Перебои со связью в Астане объяснили аварией на электрооборудовании

Проблемы с интернетом и мобильной связью в столице Казахстана были вызваны аварией на оборудовании электроснабжения, сообщила государственная техническая служба РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T20:28

2022-11-26T20:28

2022-11-26T20:28

астана

акмолинская область

казахстан

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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Проблемы с интернетом и мобильной связью в столице Казахстана были вызваны аварией на оборудовании электроснабжения, сообщила государственная техническая служба (ГТС) республики.Приблизительно с 19.00 (16.00 мск) до 20.00 (17.00 мск) в субботу в Астане не работал фиксированный и мобильный интернет, наблюдались перебои с мобильной связью некоторых операторов. Между тем фиксированная телефонная связь продолжала работать."Из-за аварии на оборудовании электроснабжения на интернет-шлюзах в городе Астане и Акмолинской области зафиксированы сбои на телекоммуникационном оборудовании", - говорится в сообщении.Поясняется, что проведены работы по переходу на резервные источники питания.Сбой электросети не отразился на работоспособности систем, однако возникли перебои в работе интернета в столице и Акмолинской области. Сейчас все работает в штатном режиме, отметили в ГТС.

https://ria.ru/20221123/siriya-1833610634.html

астана

акмолинская область

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

астана, акмолинская область, казахстан