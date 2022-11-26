https://ria.ru/20221126/astana-1834472587.html
В Астане сообщили о перебоях с интернетом и мобильной связью
В Астане сообщили о перебоях с интернетом и мобильной связью - РИА Новости, 26.11.2022
В Астане сообщили о перебоях с интернетом и мобильной связью
Перебои с интернетом и мобильной связью наблюдаются в столице Казахстана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T17:24
2022-11-26T17:24
2022-11-26T17:24
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технологии
астана
казахстан
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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Перебои с интернетом и мобильной связью наблюдаются в столице Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.По информации корреспондента, приблизительно с 19.00 (16.00 мск) в городе не работает фиксированный и мобильный интернет, наблюдаются перебои с мобильной связью некоторых операторов.Между тем фиксированная телефонная связь продолжает работать.РИА Новости пока не располагает комментариями операторов связи и уполномоченных государственных органов о причинах перебоев.
https://ria.ru/20221123/internet-1833750067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, астана, казахстан
В мире, Технологии, Астана, Казахстан
В Астане сообщили о перебоях с интернетом и мобильной связью
Перебои с интернетом и мобильной связью наблюдаются в столице Казахстана Астане
АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Перебои с интернетом и мобильной связью наблюдаются в столице Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.
По информации корреспондента, приблизительно с 19.00 (16.00 мск) в городе не работает фиксированный и мобильный интернет, наблюдаются перебои с мобильной связью некоторых операторов.
Между тем фиксированная телефонная связь продолжает работать.
РИА Новости пока не располагает комментариями операторов связи и уполномоченных государственных органов о причинах перебоев.