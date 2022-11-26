https://ria.ru/20221126/astana-1834472587.html

В Астане сообщили о перебоях с интернетом и мобильной связью

В Астане сообщили о перебоях с интернетом и мобильной связью - РИА Новости, 26.11.2022

В Астане сообщили о перебоях с интернетом и мобильной связью

Перебои с интернетом и мобильной связью наблюдаются в столице Казахстана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T17:24

2022-11-26T17:24

2022-11-26T17:24

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казахстан

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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Перебои с интернетом и мобильной связью наблюдаются в столице Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.По информации корреспондента, приблизительно с 19.00 (16.00 мск) в городе не работает фиксированный и мобильный интернет, наблюдаются перебои с мобильной связью некоторых операторов.Между тем фиксированная телефонная связь продолжает работать.РИА Новости пока не располагает комментариями операторов связи и уполномоченных государственных органов о причинах перебоев.

https://ria.ru/20221123/internet-1833750067.html

астана

казахстан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, технологии, астана, казахстан