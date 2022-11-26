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В Астане сообщили о перебоях с интернетом и мобильной связью - РИА Новости, 26.11.2022
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В Астане сообщили о перебоях с интернетом и мобильной связью
В Астане сообщили о перебоях с интернетом и мобильной связью - РИА Новости, 26.11.2022
В Астане сообщили о перебоях с интернетом и мобильной связью
Перебои с интернетом и мобильной связью наблюдаются в столице Казахстана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T17:24
2022-11-26T17:24
в мире
технологии
астана
казахстан
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АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Перебои с интернетом и мобильной связью наблюдаются в столице Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.По информации корреспондента, приблизительно с 19.00 (16.00 мск) в городе не работает фиксированный и мобильный интернет, наблюдаются перебои с мобильной связью некоторых операторов.Между тем фиксированная телефонная связь продолжает работать.РИА Новости пока не располагает комментариями операторов связи и уполномоченных государственных органов о причинах перебоев.
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7 495 645-6601
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в мире, технологии, астана, казахстан
В мире, Технологии, Астана, Казахстан
17:24 26.11.2022
 
В Астане сообщили о перебоях с интернетом и мобильной связью

Перебои с интернетом и мобильной связью наблюдаются в столице Казахстана Астане

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛюди гуляют у монумента "Астана-Байтерек" на бульваре Нуржол в Астане
Люди гуляют у монумента Астана-Байтерек на бульваре Нуржол в Астане - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди гуляют у монумента "Астана-Байтерек" на бульваре Нуржол в Астане. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 26 ноя - РИА Новости. Перебои с интернетом и мобильной связью наблюдаются в столице Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.
По информации корреспондента, приблизительно с 19.00 (16.00 мск) в городе не работает фиксированный и мобильный интернет, наблюдаются перебои с мобильной связью некоторых операторов.
Между тем фиксированная телефонная связь продолжает работать.
РИА Новости пока не располагает комментариями операторов связи и уполномоченных государственных органов о причинах перебоев.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 17:47Специальная военная операция на Украине
На Украине наблюдаются значительные перебои с интернетом
 
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