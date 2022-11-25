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В Совфеде назвали слова Зеленского о Крыме несбыточными мечтами - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834153128.html
В Совфеде назвали слова Зеленского о Крыме несбыточными мечтами
В Совфеде назвали слова Зеленского о Крыме несбыточными мечтами - РИА Новости, 25.11.2022
В Совфеде назвали слова Зеленского о Крыме несбыточными мечтами
Заявление Владимира Зеленского о возможности решить вопрос принадлежности Крыма невоенные путем выражает его "несбыточные мечты" и является абсолютно нереальным РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:38
2022-11-25T11:38
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
сергей цеков
владимир путин
севастополь
украина
россия
оон
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о возможности решить вопрос принадлежности Крыма невоенные путем выражает его "несбыточные мечты" и является абсолютно нереальным развитием событий, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. В интервью газете Financial Times он признал, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международной повестке. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ"."Это все пустые слова, его несбыточные мечты, абсолютно нереальное развитие событий. Крым навсегда останется российским, другой вариант для России никогда не станет приемлемым", - сказал Цеков.Сенатор отметил, что ни Россия, ни сами крымчане никогда не дадут согласия на то, чтобы Крым стал частью Украины."Мы уже много раз говорили, что передача Крыма Хрущевым в состав Украинской ССР была огромной исторической несправедливостью, которая была исправлена в 2014 году. Пора Зеленскому с этим смириться", - заключил он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html
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владимир зеленский, сергей цеков, владимир путин, севастополь, украина, россия, оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Сергей Цеков, Владимир Путин, Севастополь, Украина, Россия, ООН, В мире
11:38 25.11.2022
 
В Совфеде назвали слова Зеленского о Крыме несбыточными мечтами

Сенатор Цеков назвал слова президента Украины Зеленского о Крыме несбыточными мечтами

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о возможности решить вопрос принадлежности Крыма невоенные путем выражает его "несбыточные мечты" и является абсолютно нереальным развитием событий, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее Владимир Зеленский заговорил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. В интервью газете Financial Times он признал, что вопрос судьбы Крыма поднимается на международной повестке. При этом он отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ".
"Это все пустые слова, его несбыточные мечты, абсолютно нереальное развитие событий. Крым навсегда останется российским, другой вариант для России никогда не станет приемлемым", - сказал Цеков.
Сенатор отметил, что ни Россия, ни сами крымчане никогда не дадут согласия на то, чтобы Крым стал частью Украины.
Памятник российской императрице Екатерине II — центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
Остановить саморазрушение Украины невозможно
"Мы уже много раз говорили, что передача Крыма Хрущевым в состав Украинской ССР была огромной исторической несправедливостью, которая была исправлена в 2014 году. Пора Зеленскому с этим смириться", - заключил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
10:26Специальная военная операция на Украине
В Госдуме заявили, что Зеленский должен предстать перед судом
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийСергей ЦековВладимир ПутинСевастопольУкраинаРоссияООНВ мире
 
 
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