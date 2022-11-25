https://ria.ru/20221125/zaes-1834228558.html

Для Запорожской АЭС создадут резервный источник электроснабжения

Для Запорожской АЭС создадут резервный источник электроснабжения - РИА Новости, 25.11.2022

Для Запорожской АЭС создадут резервный источник электроснабжения

Россия создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС, заявил "Росатом". РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:52

2022-11-25T14:52

2022-11-25T16:02

специальная военная операция на украине

россия

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

безопасность

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС, заявил "Росатом"."С учетом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, мы приняли решение, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС", — говорится в заявлении госкорпорации. Как отмечается, российская сторона уже пыталась сделать это, однако каждый раз "ответом с украинской стороны были целенаправленные обстрелы" ТЭС.Сейчас атомная станция получает электроэнергию по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, "которые, как показывают события последних недель, регулярно и, как правило, одновременно отключаются". "Как поведет себя Киев — наглядно покажет реальное отношение руководства Украины к обеспечению ядерной безопасности крупнейшей в Европе АЭС", — резюмировали в госкомпании.Накануне глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что два энергоблока на атомной станции продолжают работу на малой мощности, а отопление в городе Энергодаре обеспечивается за счет дизель-генераторов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция такого типа в Европе — она насчитывает шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта объект контролируют российские военные. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию АЭС.

https://ria.ru/20221124/energoatom-1833938545.html

россия

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Кирилл Волков

россия, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, запорожская область, ситуация в днр и лнр