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Для Запорожской АЭС создадут резервный источник электроснабжения - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Для Запорожской АЭС создадут резервный источник электроснабжения
Для Запорожской АЭС создадут резервный источник электроснабжения - РИА Новости, 25.11.2022
Для Запорожской АЭС создадут резервный источник электроснабжения
Россия создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС, заявил "Росатом". РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:52
2022-11-25T16:02
специальная военная операция на украине
россия
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС, заявил "Росатом"."С учетом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, мы приняли решение, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС", — говорится в заявлении госкорпорации. Как отмечается, российская сторона уже пыталась сделать это, однако каждый раз "ответом с украинской стороны были целенаправленные обстрелы" ТЭС.Сейчас атомная станция получает электроэнергию по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, "которые, как показывают события последних недель, регулярно и, как правило, одновременно отключаются". "Как поведет себя Киев — наглядно покажет реальное отношение руководства Украины к обеспечению ядерной безопасности крупнейшей в Европе АЭС", — резюмировали в госкомпании.Накануне глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что два энергоблока на атомной станции продолжают работу на малой мощности, а отопление в городе Энергодаре обеспечивается за счет дизель-генераторов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция такого типа в Европе — она насчитывает шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта объект контролируют российские военные. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию АЭС.
https://ria.ru/20221124/energoatom-1833938545.html
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россия, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:52 25.11.2022 (обновлено: 16:02 25.11.2022)
 
Для Запорожской АЭС создадут резервный источник электроснабжения

Для Запорожской АЭС создадут резервный источник электроснабжения за счет ТЭС

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стела Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС, заявил "Росатом".
"С учетом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, мы приняли решение, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС", — говорится в заявлении госкорпорации.
Как отмечается, российская сторона уже пыталась сделать это, однако каждый раз "ответом с украинской стороны были целенаправленные обстрелы" ТЭС.
Сейчас атомная станция получает электроэнергию по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, "которые, как показывают события последних недель, регулярно и, как правило, одновременно отключаются".
4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 13:55Специальная военная операция на Украине
"Энергоатом" заявил, что Запорожская АЭС запитана от энергосистемы Украины
"Как поведет себя Киев — наглядно покажет реальное отношение руководства Украины к обеспечению ядерной безопасности крупнейшей в Европе АЭС", — резюмировали в госкомпании.
Накануне глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что два энергоблока на атомной станции продолжают работу на малой мощности, а отопление в городе Энергодаре обеспечивается за счет дизель-генераторов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция такого типа в Европе — она насчитывает шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта объект контролируют российские военные. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию АЭС.
"Безрассудно и прискорбно": последствия обстрелов Запорожской АЭС
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.

Сотрудник Росэнергоатома Дмитрий Шевченко у поврежденного бака с дистиллированной водой для обеспечения работы 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
1 из 10

После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.

Сотрудник Росэнергоатома у воронки от разорвавшегося снаряда на территории Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
2 из 10

Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.

Ремонт железнодорожных путей на территории Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
3 из 10

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.

Стела Запорожской атомной электростанции
4 из 10

Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".

4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
5 из 10

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов со стороны ВСУ на территории Запорожской атомной электростанции
6 из 10

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.

Поврежденное здание 5-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
7 из 10

Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.

Сотрудник Росэнергоатома Дмитрий Шевченко у поврежденного бака с дистиллированной водой для обеспечения работы 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
8 из 10

На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории
9 из 10

С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.

Запорожская атомная электростанция
10 из 10

Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 10

После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 10

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 10

Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
5 из 10

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
6 из 10

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
7 из 10

Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
8 из 10

На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
9 из 10

С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
10 из 10

Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БезопасностьЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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