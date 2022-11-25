https://ria.ru/20221125/zaes-1834118698.html

Ульянов не видит необходимости в резолюции СБ ООН по ЗАЭС

Ульянов не видит необходимости в резолюции СБ ООН по ЗАЭС - РИА Новости, 25.11.2022

Ульянов не видит необходимости в резолюции СБ ООН по ЗАЭС

Необходимости в резолюции Совета безопасности ООН, которая бы закрепляла создание защитной зоны на Запорожской АЭС, не просматривается, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T09:31

2022-11-25T09:31

2022-11-25T09:31

в мире

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

запорожская аэс

совет безопасности оон

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833866517_0:110:2996:1795_1920x0_80_0_0_69f259fa66a83505d14aa8780c146669.jpg

ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Необходимости в резолюции Совета безопасности ООН, которая бы закрепляла создание защитной зоны на Запорожской АЭС, не просматривается, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Необходимости в резолюции Совета безопасности я лично не вижу", - сказал постпред, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.После серии обстрелов Запорожской АЭС в конце минувшей недели гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что активизировал усилия по созданию зоны физической и ядерной безопасности на станции.

https://ria.ru/20221125/monitoring-1834100757.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, запорожская аэс, совет безопасности оон, магатэ