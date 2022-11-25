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Ульянов не видит необходимости в резолюции СБ ООН по ЗАЭС - РИА Новости, 25.11.2022
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Ульянов не видит необходимости в резолюции СБ ООН по ЗАЭС
Ульянов не видит необходимости в резолюции СБ ООН по ЗАЭС - РИА Новости, 25.11.2022
Ульянов не видит необходимости в резолюции СБ ООН по ЗАЭС
Необходимости в резолюции Совета безопасности ООН, которая бы закрепляла создание защитной зоны на Запорожской АЭС, не просматривается, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:31
2022-11-25T09:31
в мире
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
запорожская аэс
совет безопасности оон
магатэ
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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Необходимости в резолюции Совета безопасности ООН, которая бы закрепляла создание защитной зоны на Запорожской АЭС, не просматривается, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Необходимости в резолюции Совета безопасности я лично не вижу", - сказал постпред, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.После серии обстрелов Запорожской АЭС в конце минувшей недели гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что активизировал усилия по созданию зоны физической и ядерной безопасности на станции.
https://ria.ru/20221125/monitoring-1834100757.html
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в мире, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, запорожская аэс, совет безопасности оон, магатэ
В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Совет Безопасности ООН, МАГАТЭ
09:31 25.11.2022
 
Ульянов не видит необходимости в резолюции СБ ООН по ЗАЭС

Постпред Ульянов не видит необходимости в резолюции СБ ООН по защитной зоне на ЗАЭС

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Необходимости в резолюции Совета безопасности ООН, которая бы закрепляла создание защитной зоны на Запорожской АЭС, не просматривается, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Необходимости в резолюции Совета безопасности я лично не вижу", - сказал постпред, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
После серии обстрелов Запорожской АЭС в конце минувшей недели гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что активизировал усилия по созданию зоны физической и ядерной безопасности на станции.
Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
03:04
Россия обсуждает с МАГАТЭ вопрос о мониторинге защитной зоны у ЗАЭС
 
В миреМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиЗапорожская АЭССовет Безопасности ООНМАГАТЭ
 
 
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