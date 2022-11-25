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Роскачество назвало лучшие красные и белые вина России - РИА Новости, 25.11.2022
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Роскачество назвало лучшие красные и белые вина России
Роскачество назвало лучшие красные и белые вина России - РИА Новости, 25.11.2022
Роскачество назвало лучшие красные и белые вина России
Глава Роскачества Максим Протасов в рамках I Российского винодельческого форума подвел итоги пятого "Винного гида России" и назвал лидеров в сегменте красных и... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:43
2022-11-25T19:45
вино
виноделие
экономика
максим протасов
роскачество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава Роскачества Максим Протасов в рамках I Российского винодельческого форума подвел итоги пятого "Винного гида России" и назвал лидеров в сегменте красных и белых вин."Винный гид России" — ежегодный проект, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом и Минсельхозом при поддержке Россельхозбанка. В этом году специалисты организации изучили 500 образцов вин, произведенных исключительно из российского винограда. Их закупили в розницу, цена бутылки составила до 1000 рублей. Основной акцент при этом сделали на категории до 600 рублей за 0,75 литра.Эксперты пришли к выводу, что лучшие сухие красные вина в недорогом сегменте делают виноделы Краснодарского края, полусухие лучше всего получаются на Дону, а родина полусладких красных — Крым. Кроме того, лидера рейтинга сухих вин закупщики приобрели за 425 рублей, в десятку лучших красных вин также вошли образцы стоимостью от 399 рублей. Среди полусладких вин лучший образец стоил 379 рублей. Лидером соотношения "цена — качество" стало Каберне от "Шато Тамань", купленное за 279 рублей и получившее при этом оценку 81 балл.При этом с точки зрения региональной представленности вин в категории белых практически на равных конкурировали по качеству виноделы Краснодарского края и Крыма. Также стоит отметить определенные успехи, которых достигли в производстве полусладких вин специалисты Долины Дона, подчеркнули в Роскачестве. В десятку лучших также вошло вино "Шато Тамань Совиньон" за 240,21 рубля. Оно же стало лидером по соотношению цены и качества."За пять лет исследований "Винного гида России" мы фиксируем стабильный рост качества отечественной винодельческой продукции. С сокращением импорта и увеличением спроса качество вина не снизилось, а, напротив, продолжает расти, способствуя формированию культуры потребления в стране. Важный результат за пятилетний период — снижение доли вин с выраженными технологическими пороками с 5,37 процента до 0,2 процента. Отмечаем также усиление конкуренции между производителями по качеству", — заявил Протасов.По словам замминистра сельского хозяйства Андрея Разина, благодаря росту инвестиций и расширению господдержки в последние годы удалось увеличить площади виноградных насаждений и, соответственно, урожаи. Он отметил, что сегодня российские вина оценивают по достоинству на различных международных конкурсах. При этом для дальнейшего развития необходимы комплексные меры поддержки со стороны властей, подчеркнул Разин. Он уточнил, что в следующем году финансирование профильного федерального проекта увеличится почти в полтора раза и составит 3,5 миллиарда рублей. К 2030 году этот показатель вырастет до 26,4 миллиарда рублей, подытожил он.
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вино, виноделие, экономика, максим протасов, роскачество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россельхозбанк
Вино, Виноделие, Экономика, Максим Протасов, Роскачество, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россельхозбанк
18:43 25.11.2022 (обновлено: 19:45 25.11.2022)
 
Роскачество назвало лучшие красные и белые вина России

Глава Роскачества Протасов подвел итоги пятого "Винного гида России" и назвал лучшие вина

© Фото : Freepik/KamranAydinovБокалы с белым и красным вином
Бокалы с белым и красным вином - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : Freepik/KamranAydinov
Бокалы с белым и красным вином. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава Роскачества Максим Протасов в рамках I Российского винодельческого форума подвел итоги пятого "Винного гида России" и назвал лидеров в сегменте красных и белых вин.
"Винный гид России" — ежегодный проект, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом и Минсельхозом при поддержке Россельхозбанка. В этом году специалисты организации изучили 500 образцов вин, произведенных исключительно из российского винограда. Их закупили в розницу, цена бутылки составила до 1000 рублей. Основной акцент при этом сделали на категории до 600 рублей за 0,75 литра.
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Эксперты пришли к выводу, что лучшие сухие красные вина в недорогом сегменте делают виноделы Краснодарского края, полусухие лучше всего получаются на Дону, а родина полусладких красных — Крым. Кроме того, лидера рейтинга сухих вин закупщики приобрели за 425 рублей, в десятку лучших красных вин также вошли образцы стоимостью от 399 рублей. Среди полусладких вин лучший образец стоил 379 рублей. Лидером соотношения "цена — качество" стало Каберне от "Шато Тамань", купленное за 279 рублей и получившее при этом оценку 81 балл.
При этом с точки зрения региональной представленности вин в категории белых практически на равных конкурировали по качеству виноделы Краснодарского края и Крыма. Также стоит отметить определенные успехи, которых достигли в производстве полусладких вин специалисты Долины Дона, подчеркнули в Роскачестве. В десятку лучших также вошло вино "Шато Тамань Совиньон" за 240,21 рубля. Оно же стало лидером по соотношению цены и качества.
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"За пять лет исследований "Винного гида России" мы фиксируем стабильный рост качества отечественной винодельческой продукции. С сокращением импорта и увеличением спроса качество вина не снизилось, а, напротив, продолжает расти, способствуя формированию культуры потребления в стране. Важный результат за пятилетний период — снижение доли вин с выраженными технологическими пороками с 5,37 процента до 0,2 процента. Отмечаем также усиление конкуренции между производителями по качеству", — заявил Протасов.
По словам замминистра сельского хозяйства Андрея Разина, благодаря росту инвестиций и расширению господдержки в последние годы удалось увеличить площади виноградных насаждений и, соответственно, урожаи. Он отметил, что сегодня российские вина оценивают по достоинству на различных международных конкурсах. При этом для дальнейшего развития необходимы комплексные меры поддержки со стороны властей, подчеркнул Разин. Он уточнил, что в следующем году финансирование профильного федерального проекта увеличится почти в полтора раза и составит 3,5 миллиарда рублей. К 2030 году этот показатель вырастет до 26,4 миллиарда рублей, подытожил он.
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