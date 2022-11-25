17:42 25.11.2022 (обновлено: 18:34 25.11.2022)
В Виннице улицу Льва Толстого переименовали в честь Бандеры
Горсовет Винницы проголосовал за переименование улицы Льва Толстого в честь Бандеры
© AP Photo / Emilio MorenattiПрохожие на улице в Виннице, Украина
© AP Photo / Emilio Morenatti
Прохожие на улице в Виннице, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В городе Винница улицу Льва Толстого переименовали в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщила пресс-служба местного городского совета.
"Сегодня депутаты городского совета приняли знаковое решение, которое ознаменовало завершение на территории общины процесса деколонизации топонимов. <...> Среди последних решений: улица Льва Толстого теперь будет носить имя лидера ОУН* Степана Бандеры, а безымянную улицу, которая тянется от Немировского шоссе до аэропорта Винница, переименовали в честь Ивана Трейка, который был одним из девяти генералов УПА*", — говорится в сообщении на сайте.
Также власти решили переименовать улицы, переулки и проезды, названные в честь Николая Ватутина, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Ивана Мичурина, Ивана Черняховского.
Степан Бандера (1909-1959) был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН) и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии", целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.
УПА сформировали в октябре 1942 года, она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.
Пятнадцатого октября 1959 года агент КГБ Богдан Сташинский ликвидировал Бандеру в Мюнхене. В 2010 году президент Украины Виктор Ющенко присвоил лидеру ОУН-УПА звание Героя Украины, но затем суд признал этот указ незаконным. В мае 2015 года президент Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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