Рейтинг@Mail.ru
В Виннице улицу Льва Толстого переименовали в честь Бандеры - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/vinnitsa-1834301918.html
В Виннице улицу Льва Толстого переименовали в честь Бандеры
В Виннице улицу Льва Толстого переименовали в честь Бандеры - РИА Новости, 25.11.2022
В Виннице улицу Льва Толстого переименовали в честь Бандеры
В городе Винница улицу Льва Толстого переименовали в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщила пресс-служба местного городского совета. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:42
2022-11-25T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
степан бандера
винница
украина
винницкий городской совет
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834308558_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_8057dbdf87bb52bdc79186ceae1d49f7.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В городе Винница улицу Льва Толстого переименовали в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщила пресс-служба местного городского совета.Также власти решили переименовать улицы, переулки и проезды, названные в честь Николая Ватутина, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Ивана Мичурина, Ивана Черняховского.Степан Бандера (1909-1959) был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН) и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии", целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.УПА сформировали в октябре 1942 года, она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.Пятнадцатого октября 1959 года агент КГБ Богдан Сташинский ликвидировал Бандеру в Мюнхене. В 2010 году президент Украины Виктор Ющенко присвоил лидеру ОУН-УПА звание Героя Украины, но затем суд признал этот указ незаконным. В мае 2015 года президент Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221124/ukraina-1833854535.html
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827140129.html
винница
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834308558_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b0a5edc82d00bb10174961af2d34a6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, степан бандера, винница, украина, винницкий городской совет, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Степан Бандера, Винница, Украина, Винницкий городской совет, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:42 25.11.2022 (обновлено: 18:34 25.11.2022)
 
В Виннице улицу Льва Толстого переименовали в честь Бандеры

Горсовет Винницы проголосовал за переименование улицы Льва Толстого в честь Бандеры

© AP Photo / Emilio MorenattiПрохожие на улице в Виннице, Украина
Прохожие на улице в Виннице, Украина - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Прохожие на улице в Виннице, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В городе Винница улицу Льва Толстого переименовали в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщила пресс-служба местного городского совета.

"Сегодня депутаты городского совета приняли знаковое решение, которое ознаменовало завершение на территории общины процесса деколонизации топонимов. <...> Среди последних решений: улица Льва Толстого теперь будет носить имя лидера ОУН* Степана Бандеры, а безымянную улицу, которая тянется от Немировского шоссе до аэропорта Винница, переименовали в честь Ивана Трейка, который был одним из девяти генералов УПА*", — говорится в сообщении на сайте.

Также власти решили переименовать улицы, переулки и проезды, названные в честь Николая Ватутина, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Ивана Мичурина, Ивана Черняховского.
Степан Бандера (1909-1959) был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН) и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии", целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 10:36Специальная военная операция на Украине
Депутат Госдумы предложил переименовать Украину в Бандерштат
УПА сформировали в октябре 1942 года, она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.
Пятнадцатого октября 1959 года агент КГБ Богдан Сташинский ликвидировал Бандеру в Мюнхене. В 2010 году президент Украины Виктор Ющенко присвоил лидеру ОУН-УПА звание Героя Украины, но затем суд признал этот указ незаконным. В мае 2015 года президент Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Мероприятие в честь переименования улицы Маршала Малиновского в улицу Героев полка Азов* в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 11:59
В Киеве переименовали улицу Маршала Малиновского в честь "азовцев"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтепан БандераВинницаУкраинаВинницкий городской советСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала