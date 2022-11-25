https://ria.ru/20221125/vinnitsa-1834301918.html

В Виннице улицу Льва Толстого переименовали в честь Бандеры

В Виннице улицу Льва Толстого переименовали в честь Бандеры - РИА Новости, 25.11.2022

В Виннице улицу Льва Толстого переименовали в честь Бандеры

В городе Винница улицу Льва Толстого переименовали в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщила пресс-служба местного городского совета. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:42

2022-11-25T17:42

2022-11-25T18:34

специальная военная операция на украине

в мире

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винницкий городской совет

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В городе Винница улицу Льва Толстого переименовали в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщила пресс-служба местного городского совета.Также власти решили переименовать улицы, переулки и проезды, названные в честь Николая Ватутина, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Ивана Мичурина, Ивана Черняховского.Степан Бандера (1909-1959) был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН) и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии", целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.УПА сформировали в октябре 1942 года, она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.Пятнадцатого октября 1959 года агент КГБ Богдан Сташинский ликвидировал Бандеру в Мюнхене. В 2010 году президент Украины Виктор Ющенко присвоил лидеру ОУН-УПА звание Героя Украины, но затем суд признал этот указ незаконным. В мае 2015 года президент Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221124/ukraina-1833854535.html

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827140129.html

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Кирилл Волков

в мире, степан бандера, винница, украина, винницкий городской совет, ситуация в днр и лнр