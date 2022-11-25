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НАТО увеличила производство советских запчастей и боеприпасов для Украины - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834215992.html
НАТО увеличила производство советских запчастей и боеприпасов для Украины
НАТО увеличила производство советских запчастей и боеприпасов для Украины - РИА Новости, 25.11.2022
НАТО увеличила производство советских запчастей и боеприпасов для Украины
Некоторые союзники по НАТО сохранили производственные мощности и смогли увеличить производство запчастей и боеприпасов советского образца для Украины, где... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:24
2022-11-25T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Некоторые союзники по НАТО сохранили производственные мощности и смогли увеличить производство запчастей и боеприпасов советского образца для Украины, где по-прежнему много артиллерии советской эпохи, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг."Производство (боеприпасов) возросло. Частично члены НАТО смогли увеличить производство оборудования и боеприпасов советской эпохи, что является крайне насущным и необходимым, так как у Украины по-прежнему много артиллерии советской эпохи. Им нужны боеприпасы и запасные части. Многие наши союзники сохранили производственные мощности", - сообщил он. Столтенберг также подчеркнул, что поставки Украине вооружений стандарта НАТО, в том числе систем ПВО, повышают операционную совместимость армий НАТО и Украины.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, йенс столтенберг, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:24 25.11.2022
 
НАТО увеличила производство советских запчастей и боеприпасов для Украины

Страны НАТО увеличили производство запчастей и боеприпасов советского образца для ВСУ

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Некоторые союзники по НАТО сохранили производственные мощности и смогли увеличить производство запчастей и боеприпасов советского образца для Украины, где по-прежнему много артиллерии советской эпохи, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Производство (боеприпасов) возросло. Частично члены НАТО смогли увеличить производство оборудования и боеприпасов советской эпохи, что является крайне насущным и необходимым, так как у Украины по-прежнему много артиллерии советской эпохи. Им нужны боеприпасы и запасные части. Многие наши союзники сохранили производственные мощности", - сообщил он. Столтенберг также подчеркнул, что поставки Украине вооружений стандарта НАТО, в том числе систем ПВО, повышают операционную совместимость армий НАТО и Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 02:04
СМИ: Греция начнет замену российского вооружения на натовское
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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