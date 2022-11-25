НАТО увеличила производство советских запчастей и боеприпасов для Украины
Страны НАТО увеличили производство запчастей и боеприпасов советского образца для ВСУ
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Некоторые союзники по НАТО сохранили производственные мощности и смогли увеличить производство запчастей и боеприпасов советского образца для Украины, где по-прежнему много артиллерии советской эпохи, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Производство (боеприпасов) возросло. Частично члены НАТО смогли увеличить производство оборудования и боеприпасов советской эпохи, что является крайне насущным и необходимым, так как у Украины по-прежнему много артиллерии советской эпохи. Им нужны боеприпасы и запасные части. Многие наши союзники сохранили производственные мощности", - сообщил он. Столтенберг также подчеркнул, что поставки Украине вооружений стандарта НАТО, в том числе систем ПВО, повышают операционную совместимость армий НАТО и Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.