https://ria.ru/20221125/ukraina-1834215992.html

НАТО увеличила производство советских запчастей и боеприпасов для Украины

НАТО увеличила производство советских запчастей и боеприпасов для Украины - РИА Новости, 25.11.2022

НАТО увеличила производство советских запчастей и боеприпасов для Украины

Некоторые союзники по НАТО сохранили производственные мощности и смогли увеличить производство запчастей и боеприпасов советского образца для Украины, где... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:24

2022-11-25T14:24

2022-11-25T14:24

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

украина

нато

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Некоторые союзники по НАТО сохранили производственные мощности и смогли увеличить производство запчастей и боеприпасов советского образца для Украины, где по-прежнему много артиллерии советской эпохи, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг."Производство (боеприпасов) возросло. Частично члены НАТО смогли увеличить производство оборудования и боеприпасов советской эпохи, что является крайне насущным и необходимым, так как у Украины по-прежнему много артиллерии советской эпохи. Им нужны боеприпасы и запасные части. Многие наши союзники сохранили производственные мощности", - сообщил он. Столтенберг также подчеркнул, что поставки Украине вооружений стандарта НАТО, в том числе систем ПВО, повышают операционную совместимость армий НАТО и Украины.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221125/pvo-1834099717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, украина, нато, ситуация в днр и лнр