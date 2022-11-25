https://ria.ru/20221125/ukraina-1834188719.html

Столтенберг считает, что военная поддержка Украины повышает шансы на мир

Столтенберг считает, что военная поддержка Украины повышает шансы на мир - РИА Новости, 25.11.2022

Столтенберг считает, что военная поддержка Украины повышает шансы на мир

НАТО продолжает считать, что оказание военной помощи Украине усиливает шансы на мир, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:13

2022-11-25T13:13

2022-11-25T13:13

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

украина

нато

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. НАТО продолжает считать, что оказание военной помощи Украине усиливает шансы на мир, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока, которое пройдет в Бухаресте 29-30 ноября."В интересах нашей безопасности поддерживать Украину… Украина имеет право на самооборону, и мы обеспечиваем реализацию ее права… Большинство войн заканчиваются переговорами, но происходящее за столом переговоров зависит от происходящего на земле. Потому лучший путь повысить шансы на мирное урегулирование – оказание поддержки Украине", - сказал генсек.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221117/poroshenko-1832242070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, украина, нато, ситуация в днр и лнр