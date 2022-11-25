https://ria.ru/20221125/ukraina-1834172769.html

Столтенберг утверждает, что НАТО не обслуживает системы ПВО на Украине

Столтенберг утверждает, что НАТО не обслуживает системы ПВО на Украине - РИА Новости, 25.11.2022

Столтенберг утверждает, что НАТО не обслуживает системы ПВО на Украине

Генсек НАТО подтвердил, что специалисты государств-членов альянса не задействованы в обслуживании систем ПВО, других современных систем вооружений на территории РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:30

2022-11-25T12:30

2022-11-25T12:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО подтвердил, что специалисты государств-членов альянса не задействованы в обслуживании систем ПВО, других современных систем вооружений на территории Украины, для этого обучаются украинские специалисты на территориях стран НАТО."Когда необходимы специалисты для управления этими системами, будь это системы ПВО или другие, то украинцы проходили подготовку в странах НАТО… Но персонал НАТО не осуществлял работы на территории Украины. Это еще раз подчеркивает, что НАТО не является частью конфликта", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.Ранее генсек НАТО говорил, что поставка современных систем ПВО на Украину является приоритетом для альянса.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221124/polsha-1833877796.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр