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Столтенберг утверждает, что НАТО не обслуживает системы ПВО на Украине
Столтенберг утверждает, что НАТО не обслуживает системы ПВО на Украине - РИА Новости, 25.11.2022
Столтенберг утверждает, что НАТО не обслуживает системы ПВО на Украине
Генсек НАТО подтвердил, что специалисты государств-членов альянса не задействованы в обслуживании систем ПВО, других современных систем вооружений на территории РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:30
2022-11-25T12:30
2022-11-25T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
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йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО подтвердил, что специалисты государств-членов альянса не задействованы в обслуживании систем ПВО, других современных систем вооружений на территории Украины, для этого обучаются украинские специалисты на территориях стран НАТО."Когда необходимы специалисты для управления этими системами, будь это системы ПВО или другие, то украинцы проходили подготовку в странах НАТО… Но персонал НАТО не осуществлял работы на территории Украины. Это еще раз подчеркивает, что НАТО не является частью конфликта", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.Ранее генсек НАТО говорил, что поставка современных систем ПВО на Украину является приоритетом для альянса.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221124/polsha-1833877796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:30 25.11.2022 (обновлено: 12:53 25.11.2022)
Столтенберг утверждает, что НАТО не обслуживает системы ПВО на Украине
Столтенберг утверждает, что специалисты НАТО не работают с системами ПВО на Украине