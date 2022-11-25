11:01 25.11.2022 (обновлено: 12:48 25.11.2022)
Рэпер Канье Уэст заявил, что Трамп накричал на него
Рэпер Канье Уэст заявил, что Трамп накричал на него и предрек его поражение на выборах
© AP Photo / Andrew HarnikБывший президент США Дональд Трамп и бывшая первая леди США Меланья Трамп в Палм-Бич, Флорида
© AP Photo / Andrew Harnik
Бывший президент США Дональд Трамп и бывшая первая леди США Меланья Трамп в Палм-Бич, Флорида. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст, планирующий в 2024 году претендовать на пост президента США, написал в Twitter, что бывший глава государства Дональд Трамп накричал на него в своей резиденции в Мар-а-Лаго.
"Трамп начал попросту кричать на меня за столом, говоря, что я проиграю", — отметил Уэст в видеоролике.
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Канье уточнил, что "больше всего экс-президента вывело из себя то, что я попросил его быть моим вице-президентом".
В среду музыкант рассказал, что лично предложил Дональду Трампу присоединиться к его кампании в качестве "вице-президента".
Уэст также сообщил, что заниматься его выдвижением будет американский журналист и бывший "крайне правый" редактор интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулос.
Рэпер уже участвовал в выборах президента США в 2020 году, тогда он набрал менее процента голосов.