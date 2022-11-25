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Рэпер Канье Уэст заявил, что Трамп накричал на него - РИА Новости, 25.11.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221125/uest-1834139827.html
Рэпер Канье Уэст заявил, что Трамп накричал на него
Рэпер Канье Уэст заявил, что Трамп накричал на него - РИА Новости, 25.11.2022
Рэпер Канье Уэст заявил, что Трамп накричал на него
Американский рэпер Канье Уэст, планирующий в 2024 году претендовать на пост президента США, написал в Twitter, что бывший глава государства Дональд Трамп... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:01
2022-11-25T12:48
в мире
канье уэст
дональд трамп
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шоубиз
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст, планирующий в 2024 году претендовать на пост президента США, написал в Twitter, что бывший глава государства Дональд Трамп накричал на него в своей резиденции в Мар-а-Лаго."Трамп начал попросту кричать на меня за столом, говоря, что я проиграю", — отметил Уэст в видеоролике.Канье уточнил, что "больше всего экс-президента вывело из себя то, что я попросил его быть моим вице-президентом".В среду музыкант рассказал, что лично предложил Дональду Трампу присоединиться к его кампании в качестве "вице-президента".Уэст также сообщил, что заниматься его выдвижением будет американский журналист и бывший "крайне правый" редактор интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулос. Рэпер уже участвовал в выборах президента США в 2020 году, тогда он набрал менее процента голосов.
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в мире, канье уэст, дональд трамп, сша
В мире, Канье Уэст, Дональд Трамп, США, Шоубиз
11:01 25.11.2022 (обновлено: 12:48 25.11.2022)
 
Рэпер Канье Уэст заявил, что Трамп накричал на него

Рэпер Канье Уэст заявил, что Трамп накричал на него и предрек его поражение на выборах

© AP Photo / Andrew HarnikБывший президент США Дональд Трамп и бывшая первая леди США Меланья Трамп в Палм-Бич, Флорида
Бывший президент США Дональд Трамп и бывшая первая леди США Меланья Трамп в Палм-Бич, Флорида - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Бывший президент США Дональд Трамп и бывшая первая леди США Меланья Трамп в Палм-Бич, Флорида. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст, планирующий в 2024 году претендовать на пост президента США, написал в Twitter, что бывший глава государства Дональд Трамп накричал на него в своей резиденции в Мар-а-Лаго.
"Трамп начал попросту кричать на меня за столом, говоря, что я проиграю", — отметил Уэст в видеоролике.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 14:20Шоубиз
Канье Уэст вернулся в Twitter приветствием на иврите
Канье уточнил, что "больше всего экс-президента вывело из себя то, что я попросил его быть моим вице-президентом".
В среду музыкант рассказал, что лично предложил Дональду Трампу присоединиться к его кампании в качестве "вице-президента".
Уэст также сообщил, что заниматься его выдвижением будет американский журналист и бывший "крайне правый" редактор интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулос.
Рэпер уже участвовал в выборах президента США в 2020 году, тогда он набрал менее процента голосов.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 12:20
Канье Уэст заявил, что собирается баллотироваться на пост президента США
 
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