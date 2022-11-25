https://ria.ru/20221125/uest-1834139827.html

Рэпер Канье Уэст заявил, что Трамп накричал на него

Рэпер Канье Уэст заявил, что Трамп накричал на него - РИА Новости, 25.11.2022

Рэпер Канье Уэст заявил, что Трамп накричал на него

Американский рэпер Канье Уэст, планирующий в 2024 году претендовать на пост президента США, написал в Twitter, что бывший глава государства Дональд Трамп... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:01

2022-11-25T11:01

2022-11-25T12:48

в мире

канье уэст

дональд трамп

сша

шоубиз

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст, планирующий в 2024 году претендовать на пост президента США, написал в Twitter, что бывший глава государства Дональд Трамп накричал на него в своей резиденции в Мар-а-Лаго."Трамп начал попросту кричать на меня за столом, говоря, что я проиграю", — отметил Уэст в видеоролике.Канье уточнил, что "больше всего экс-президента вывело из себя то, что я попросил его быть моим вице-президентом".В среду музыкант рассказал, что лично предложил Дональду Трампу присоединиться к его кампании в качестве "вице-президента".Уэст также сообщил, что заниматься его выдвижением будет американский журналист и бывший "крайне правый" редактор интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулос. Рэпер уже участвовал в выборах президента США в 2020 году, тогда он набрал менее процента голосов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канье уэст, дональд трамп, сша