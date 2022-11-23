https://ria.ru/20221123/uest-1833697069.html

Канье Уэст попросил Трампа быть его "вице-президентом" на выборах

Канье Уэст попросил Трампа быть его "вице-президентом" на выборах - РИА Новости, 23.11.2022

Канье Уэст попросил Трампа быть его "вице-президентом" на выборах

Американский рэпер Канье Уэст, планирующий баллотироваться в президенты США в 2024 году, заявил, что лично предложил бывшему американскому лидеру Дональду... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:12

2022-11-23T16:12

2022-11-23T16:12

в мире

дональд трамп

канье уэст

сша

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст, планирующий баллотироваться в президенты США в 2024 году, заявил, что лично предложил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу присоединиться к его кампании в качестве "вице-президента"."Первый раз в Мар-а-Лаго. Дождь и пробки. Не могу поверить, что я заставил президента Трампа ждать", - написал Уэст в Twitter о своем визите во флоридскую резиденцию Трампа.Затем рэпер задает своим читателям вопрос: какой, по их мнению, был ответ Трампа, когда "я попросил его быть моим "вице-президентом" в 2024 году".На 15.00 мск 59,3% респондентов считают, что Трамп ответил "да", а 40,7% склоняются к "нет".Ранее Уэст заявил, что заниматься его предвыборной кампанией будет скандальный американский журналист и бывший "крайне правый" редактор интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулос. В ходе президентской кампании перед выборами в США в 2017 году портал поддерживал баллотировавшегося тогда Трампа.Уэст уже участвовал в президентских выборах в 2020 году, тогда он набрал менее 1% голосов.

https://ria.ru/20221031/kanyewest-1828073266.html

https://ria.ru/20221027/reper-1827369360.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дональд трамп, канье уэст, сша