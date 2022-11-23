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Канье Уэст попросил Трампа быть его "вице-президентом" на выборах - РИА Новости, 23.11.2022
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Канье Уэст попросил Трампа быть его "вице-президентом" на выборах
Канье Уэст попросил Трампа быть его "вице-президентом" на выборах - РИА Новости, 23.11.2022
Канье Уэст попросил Трампа быть его "вице-президентом" на выборах
Американский рэпер Канье Уэст, планирующий баллотироваться в президенты США в 2024 году, заявил, что лично предложил бывшему американскому лидеру Дональду... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:12
2022-11-23T16:12
в мире
дональд трамп
канье уэст
сша
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст, планирующий баллотироваться в президенты США в 2024 году, заявил, что лично предложил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу присоединиться к его кампании в качестве "вице-президента"."Первый раз в Мар-а-Лаго. Дождь и пробки. Не могу поверить, что я заставил президента Трампа ждать", - написал Уэст в Twitter о своем визите во флоридскую резиденцию Трампа.Затем рэпер задает своим читателям вопрос: какой, по их мнению, был ответ Трампа, когда "я попросил его быть моим "вице-президентом" в 2024 году".На 15.00 мск 59,3% респондентов считают, что Трамп ответил "да", а 40,7% склоняются к "нет".Ранее Уэст заявил, что заниматься его предвыборной кампанией будет скандальный американский журналист и бывший "крайне правый" редактор интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулос. В ходе президентской кампании перед выборами в США в 2017 году портал поддерживал баллотировавшегося тогда Трампа.Уэст уже участвовал в президентских выборах в 2020 году, тогда он набрал менее 1% голосов.
https://ria.ru/20221031/kanyewest-1828073266.html
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в мире, дональд трамп, канье уэст, сша
В мире, Дональд Трамп, Канье Уэст, США
16:12 23.11.2022
 
Канье Уэст попросил Трампа быть его "вице-президентом" на выборах

Американский рэпер Канье Уэст попросил Трампа быть его "вице-президентом" на выборах-2024

© AP Photo / Ashley LandisКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Ashley Landis
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст, планирующий баллотироваться в президенты США в 2024 году, заявил, что лично предложил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу присоединиться к его кампании в качестве "вице-президента".
"Первый раз в Мар-а-Лаго. Дождь и пробки. Не могу поверить, что я заставил президента Трампа ждать", - написал Уэст в Twitter о своем визите во флоридскую резиденцию Трампа.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 13:47Шоубиз
Канье Уэст извинился за комментарий о Джордже Флойде
Затем рэпер задает своим читателям вопрос: какой, по их мнению, был ответ Трампа, когда "я попросил его быть моим "вице-президентом" в 2024 году".
На 15.00 мск 59,3% респондентов считают, что Трамп ответил "да", а 40,7% склоняются к "нет".
Ранее Уэст заявил, что заниматься его предвыборной кампанией будет скандальный американский журналист и бывший "крайне правый" редактор интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулос. В ходе президентской кампании перед выборами в США в 2017 году портал поддерживал баллотировавшегося тогда Трампа.
Уэст уже участвовал в президентских выборах в 2020 году, тогда он набрал менее 1% голосов.
Американский рэпер Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 21:31Шоубиз
Рэпер Канье Уэст восхищался Гитлером, сообщили СМИ
 
В миреДональд ТрампКанье УэстСША
 
 
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