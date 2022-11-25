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В Twitter появятся разноцветные галочки верификации - РИА Новости, 25.11.2022
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В Twitter появятся разноцветные галочки верификации
В Twitter появятся разноцветные галочки верификации - РИА Новости, 25.11.2022
В Twitter появятся разноцветные галочки верификации
Владелец Twitter Илон Маск заявил, что в следующую пятницу в социальной сети запустят продажу подписок верификации пользователей с галочками разного цвета:... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:27
2022-11-25T12:27
в мире
технологии
илон маск
сан-франциско
калифорния
twitter
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск заявил, что в следующую пятницу в социальной сети запустят продажу подписок верификации пользователей с галочками разного цвета: золотые для компаний, серые для правительств и синие для физических лиц.Ранее Маск заявлял, что Twitter решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других."Мы ориентировочно запускаем Verified в пятницу на следующей неделе. Золотая галочка для компаний, серая для правительства, синяя для физических людей (знаменитостей или нет), и все верифицированные аккаунты будут вручную аутентифицироваться перед активацией галочки", - ответил Маск пользователю, который пожаловался на то, что у него не получается заплатить за подписку верификации пользователей.В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221125/evrosoyuz-1834097586.html
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в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter
12:27 25.11.2022
 
В Twitter появятся разноцветные галочки верификации

Twitter запустит продажу подписок верификации пользователей с галочками разного цвета

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкTwitter
Twitter - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Twitter. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск заявил, что в следующую пятницу в социальной сети запустят продажу подписок верификации пользователей с галочками разного цвета: золотые для компаний, серые для правительств и синие для физических лиц.
Ранее Маск заявлял, что Twitter решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других.
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"Мы ориентировочно запускаем Verified в пятницу на следующей неделе. Золотая галочка для компаний, серая для правительства, синяя для физических людей (знаменитостей или нет), и все верифицированные аккаунты будут вручную аутентифицироваться перед активацией галочки", - ответил Маск пользователю, который пожаловался на то, что у него не получается заплатить за подписку верификации пользователей.
В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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