https://ria.ru/20221125/twitter-1834170705.html

В Twitter появятся разноцветные галочки верификации

В Twitter появятся разноцветные галочки верификации - РИА Новости, 25.11.2022

В Twitter появятся разноцветные галочки верификации

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что в следующую пятницу в социальной сети запустят продажу подписок верификации пользователей с галочками разного цвета:... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:27

2022-11-25T12:27

2022-11-25T12:27

в мире

технологии

илон маск

сан-франциско

калифорния

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_700c98f3320cf1180263647fbe5cae9f.jpg

ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Владелец Twitter Илон Маск заявил, что в следующую пятницу в социальной сети запустят продажу подписок верификации пользователей с галочками разного цвета: золотые для компаний, серые для правительств и синие для физических лиц.Ранее Маск заявлял, что Twitter решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других."Мы ориентировочно запускаем Verified в пятницу на следующей неделе. Золотая галочка для компаний, серая для правительства, синяя для физических людей (знаменитостей или нет), и все верифицированные аккаунты будут вручную аутентифицироваться перед активацией галочки", - ответил Маск пользователю, который пожаловался на то, что у него не получается заплатить за подписку верификации пользователей.В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221125/evrosoyuz-1834097586.html

https://ria.ru/20221124/twitter-1834092828.html

сан-франциско

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter