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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/trevoga-1834110196.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.11.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:22
2022-11-25T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
киев
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.Как уточняется, предупреждение объявлено сегодня в 08:14.Ранее сообщалось о сигналах тревоги в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.Российские военные с 10 октября начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Целями России являются только объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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украина
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в мире, украина, днепропетровская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев
08:22 25.11.2022 (обновлено: 10:15 25.11.2022)
 
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.
Как уточняется, предупреждение объявлено сегодня в 08:14.
Ранее сообщалось о сигналах тревоги в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.
Российские военные с 10 октября начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Целями России являются только объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьКиев
 
 
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