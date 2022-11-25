https://ria.ru/20221125/trevoga-1834110196.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.11.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:22
2022-11-25T08:22
2022-11-25T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.Как уточняется, предупреждение объявлено сегодня в 08:14.Ранее сообщалось о сигналах тревоги в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.Российские военные с 10 октября начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Целями России являются только объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221125/vorovstvo-1834102679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев
08:22 25.11.2022 (обновлено: 10:15 25.11.2022)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу