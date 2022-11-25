https://ria.ru/20221125/trevoga-1834101394.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.11.2022
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T03:20
2022-11-25T03:20
2022-11-25T07:42
украина
днепропетровская область
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Кроме того, сообщается о воздушной тревоге на подконтрольных Киеву территориях в Запорожской и Херсонских областях.Российские военные с 10 октября начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Целями России являются только объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221125/trevoga-1834095892.html
украина
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украина, днепропетровская область, денис шмыгаль, киев, вооруженные силы рф
Украина, Днепропетровская область, Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Киев, Вооруженные силы РФ
03:20 25.11.2022 (обновлено: 07:42 25.11.2022)
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога