https://ria.ru/20221125/trevoga-1834101394.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.11.2022

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T03:20

2022-11-25T03:20

2022-11-25T07:42

украина

днепропетровская область

специальная военная операция на украине

денис шмыгаль

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Кроме того, сообщается о воздушной тревоге на подконтрольных Киеву территориях в Запорожской и Херсонских областях.Российские военные с 10 октября начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Это произошло через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Целями России являются только объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221125/trevoga-1834095892.html

украина

днепропетровская область

киев

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украина, днепропетровская область, денис шмыгаль, киев, вооруженные силы рф