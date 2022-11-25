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Путин проведет переговоры с Токаевым в Москве - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин проведет переговоры с Токаевым в Москве
Путин проведет переговоры с Токаевым в Москве - РИА Новости, 25.11.2022
Путин проведет переговоры с Токаевым в Москве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник приедет в Москву с первым визитом после переизбрания, проведет переговоры с президентом России Владимиром РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:37
2022-11-25T13:01
казахстан
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник приедет в Москву с первым визитом после переизбрания, проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и подпишет документы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Действительно в понедельник с официальным визитом в Российской Федерации будет находиться президент Казахстана (Касым-Жомарт - ред.) Токаев, это будет его первый зарубежный визит после переизбрания главы государства. Два президента обратятся к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге, они по видеоконференции из Москвы обратятся", - рассказал Песков.Он отметил, что также будет общение двух президентов, переговоры. "Они будут продолжать общение в формате рабочего завтрака, подпишут документы, поэтому это будет полноформатный, очень важный для нас и для двухсторонних российско-казахстанских отношений визит", - добавил Песков.
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казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия
Казахстан, Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Россия
12:37 25.11.2022 (обновлено: 13:01 25.11.2022)
 
Путин проведет переговоры с Токаевым в Москве

Песков сообщил, что Путин 28 ноября проведет переговоры с Токаевым в Москве

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник приедет в Москву с первым визитом после переизбрания, проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и подпишет документы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Действительно в понедельник с официальным визитом в Российской Федерации будет находиться президент Казахстана (Касым-Жомарт - ред.) Токаев, это будет его первый зарубежный визит после переизбрания главы государства. Два президента обратятся к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге, они по видеоконференции из Москвы обратятся", - рассказал Песков.
Он отметил, что также будет общение двух президентов, переговоры. "Они будут продолжать общение в формате рабочего завтрака, подпишут документы, поэтому это будет полноформатный, очень важный для нас и для двухсторонних российско-казахстанских отношений визит", - добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 15:37
Путин кратко побеседовал с Токаевым перед саммитом ОДКБ
 
КазахстанМоскваВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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