https://ria.ru/20221125/tokaev-1834174973.html

Путин проведет переговоры с Токаевым в Москве

Путин проведет переговоры с Токаевым в Москве - РИА Новости, 25.11.2022

Путин проведет переговоры с Токаевым в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник приедет в Москву с первым визитом после переизбрания, проведет переговоры с президентом России Владимиром РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:37

2022-11-25T12:37

2022-11-25T13:01

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москва

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник приедет в Москву с первым визитом после переизбрания, проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и подпишет документы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Действительно в понедельник с официальным визитом в Российской Федерации будет находиться президент Казахстана (Касым-Жомарт - ред.) Токаев, это будет его первый зарубежный визит после переизбрания главы государства. Два президента обратятся к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге, они по видеоконференции из Москвы обратятся", - рассказал Песков.Он отметил, что также будет общение двух президентов, переговоры. "Они будут продолжать общение в формате рабочего завтрака, подпишут документы, поэтому это будет полноформатный, очень важный для нас и для двухсторонних российско-казахстанских отношений визит", - добавил Песков.

https://ria.ru/20221123/beseda-1833681415.html

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казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия