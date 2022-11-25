https://ria.ru/20221125/teatr-1834200617.html
МХАТ с аншлагом открыл новый сезон спектаклем "Нежданно-негаданно"
МХАТ с аншлагом открыл новый сезон спектаклем "Нежданно-негаданно" - РИА Новости, 25.11.2022
МХАТ с аншлагом открыл новый сезон спектаклем "Нежданно-негаданно"
Обновленный МХАТ с аншлагом открыл 125-й сезон постановкой "Нежданно-негаданно" по рассказу Валентина Распутина. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:04
2022-11-25T14:04
2022-11-25T14:04
валентин распутин
владимир кехман
маша и медведи
михайловский театр
москва
культура
мхат имени м. горького
"агата кристи"
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Обновленный МХАТ с аншлагом открыл 125-й сезон постановкой "Нежданно-негаданно" по рассказу Валентина Распутина."Нежданно-негаданно" поставила Галина Полищук, до этого работавшая над проектом "Женщины Есенина". В новой истории заняты Наталия Медведева, Екатерина Ливанова, Екатерина Волкова, Агния Кузнецова, Марат Башаров, Николай Коротаев.По словам Галины Полищук, "история беззащитного ребенка, маленького ангела, приносящего себя в жертву во имя искупления чужих грехов, заставляет задуматься, есть ли и в этом мире надежда на спасение". Действие происходит под треки "Агаты Кристи", "Маши и Медведей", Игоря Николаева.Трансформации подвергся не только сюжет, но и сам театр: в нем провели масштабный ремонт. Обновили зал, заменили входные двери в здание, модернизировали фойе.По словам Кехмана, "такого концертного и театрального зала сегодня в Москве просто нет". Например, занавес был сшит петербургскими художниками, которые ранее создали занавес для Михайловского театра и для НОВАТа.Кроме того, ранее театр поменял домен на своем официальном сайте, чтобы зрители не путали МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького. В театре отметили, что задача нового сайта — демонстрация зрителям современного подхода и инновационных решений.Также помимо традиционных разделов "Афиша", "Репертуар", "Новости", "Люди театра" на сайте появился раздел "Театральный хронограф" — галерея ключевых спектаклей. В репертуарном списке появились отметки "премьера", "детский спектакль", "для всей семьи".Ближайшие постановки "Нежданно-негаданно" намечены на 26 ноября, 14, 15, 16 декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентин распутин, владимир кехман, маша и медведи, михайловский театр, москва, мхат имени м. горького, "агата кристи", игорь николаев, театр, новости культуры, куда сходить , что посмотреть
Валентин Распутин, Владимир Кехман, Маша и Медведи, Михайловский театр, Москва, Культура, МХАТ имени М. Горького, "Агата Кристи", Игорь Николаев, Театр, Новости культуры, куда сходить , что посмотреть
МХАТ с аншлагом открыл новый сезон спектаклем "Нежданно-негаданно"
Свой 125-й сезон МХАТ с аншлагом открыл постановкой "Нежданно-негаданно"
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Обновленный МХАТ с аншлагом открыл 125-й сезон постановкой "Нежданно-негаданно" по рассказу Валентина Распутина.
"Я очень горд и счастлив, тем, что я стою на этой сцене. Благодарен Богу и за то, что мы смогли сделать, то, что вы увидели. Это для меня абсолютное счастье", — сказал перед началом спектакля генеральный директор театра Владимир Кехман.
"Нежданно-негаданно" поставила Галина Полищук, до этого работавшая над проектом "Женщины Есенина". В новой истории заняты Наталия Медведева, Екатерина Ливанова, Екатерина Волкова, Агния Кузнецова, Марат Башаров, Николай Коротаев.
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Андрей Вешкурцев и Николай Коротаев в спектакле "Нежданно-негаданно" по произведению Валентина Распутина на сцене МХАТа
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Наталия Медведева, Екатерина Ливанова и Марат Башаров в спектакле "Нежданно-негаданно"
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Марат Башаров и Наталия Медведева на сцене МХАТ им. М. Горького
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Андрей Вешкурцев и Николай Коротаев в спектакле "Нежданно-негаданно" по произведению Валентина Распутина на сцене МХАТа
2 из 3
Наталия Медведева, Екатерина Ливанова и Марат Башаров в спектакле "Нежданно-негаданно"
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Марат Башаров и Наталия Медведева на сцене МХАТ им. М. Горького
"Мы решили переписать пьесу под бандитскую историю — эти страшные времена, чтобы всем напомнить, в какой стране в 1997 году мы жили", — рассказал ранее Кехман и пошутил, что был консультантом по "бандитским сценам".
По словам Галины Полищук, "история беззащитного ребенка, маленького ангела, приносящего себя в жертву во имя искупления чужих грехов, заставляет задуматься, есть ли и в этом мире надежда на спасение". Действие происходит под треки "Агаты Кристи", "Маши и Медведей", Игоря Николаева.
"Спектакль посвящен юбилею Валентина Распутина — писателя, с которым МХАТ и меня лично связывают особые отношения, — отметил Кехман. — Я бы даже сказал, взаимодействие с Распутиным изменило всю мою жизнь".
Трансформации подвергся не только сюжет, но и сам театр: в нем провели масштабный ремонт. Обновили зал, заменили входные двери в здание, модернизировали фойе.
По словам Кехмана, "такого концертного и театрального зала сегодня в Москве просто нет". Например, занавес был сшит петербургскими художниками, которые ранее создали занавес для Михайловского театра и для НОВАТа.
Кроме того, ранее театр поменял домен на своем официальном сайте, чтобы зрители не путали МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького. В театре отметили, что задача нового сайта — демонстрация зрителям современного подхода и инновационных решений.
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Здание МХАТ им. М. Горького. Театр открылся после ремонта премьерой спектакля "Нежданно-негаданно" в постановке режиссера Галины Полищук.
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Афиши у здания МХАТ им. М. Горького. Театр открылся после ремонта премьерой спектакля "Нежданно-негаданно" в постановке режиссера Галины Полищук.
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Здание МХАТ им. М. Горького. Театр открылся после ремонта премьерой спектакля "Нежданно-негаданно" в постановке режиссера Галины Полищук.
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Афиши у здания МХАТ им. М. Горького. Театр открылся после ремонта премьерой спектакля "Нежданно-негаданно" в постановке режиссера Галины Полищук.
Также помимо традиционных разделов "Афиша", "Репертуар", "Новости", "Люди театра" на сайте появился раздел "Театральный хронограф" — галерея ключевых спектаклей. В репертуарном списке появились отметки "премьера", "детский спектакль", "для всей семьи".
Ближайшие постановки "Нежданно-негаданно" намечены на 26 ноября, 14, 15, 16 декабря.