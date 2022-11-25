https://ria.ru/20221125/teatr-1834200617.html

МХАТ с аншлагом открыл новый сезон спектаклем "Нежданно-негаданно"

МХАТ с аншлагом открыл новый сезон спектаклем "Нежданно-негаданно" - РИА Новости, 25.11.2022

МХАТ с аншлагом открыл новый сезон спектаклем "Нежданно-негаданно"

Обновленный МХАТ с аншлагом открыл 125-й сезон постановкой "Нежданно-негаданно" по рассказу Валентина Распутина. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:04

2022-11-25T14:04

2022-11-25T14:04

валентин распутин

владимир кехман

маша и медведи

михайловский театр

москва

культура

мхат имени м. горького

"агата кристи"

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Обновленный МХАТ с аншлагом открыл 125-й сезон постановкой "Нежданно-негаданно" по рассказу Валентина Распутина."Нежданно-негаданно" поставила Галина Полищук, до этого работавшая над проектом "Женщины Есенина". В новой истории заняты Наталия Медведева, Екатерина Ливанова, Екатерина Волкова, Агния Кузнецова, Марат Башаров, Николай Коротаев.По словам Галины Полищук, "история беззащитного ребенка, маленького ангела, приносящего себя в жертву во имя искупления чужих грехов, заставляет задуматься, есть ли и в этом мире надежда на спасение". Действие происходит под треки "Агаты Кристи", "Маши и Медведей", Игоря Николаева.Трансформации подвергся не только сюжет, но и сам театр: в нем провели масштабный ремонт. Обновили зал, заменили входные двери в здание, модернизировали фойе.По словам Кехмана, "такого концертного и театрального зала сегодня в Москве просто нет". Например, занавес был сшит петербургскими художниками, которые ранее создали занавес для Михайловского театра и для НОВАТа.Кроме того, ранее театр поменял домен на своем официальном сайте, чтобы зрители не путали МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького. В театре отметили, что задача нового сайта — демонстрация зрителям современного подхода и инновационных решений.Также помимо традиционных разделов "Афиша", "Репертуар", "Новости", "Люди театра" на сайте появился раздел "Театральный хронограф" — галерея ключевых спектаклей. В репертуарном списке появились отметки "премьера", "детский спектакль", "для всей семьи".Ближайшие постановки "Нежданно-негаданно" намечены на 26 ноября, 14, 15, 16 декабря.

https://ria.ru/20221124/muzei-1833742902.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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