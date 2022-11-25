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Столтенберг заявил, что Украину ждет "ужасная зима" - РИА Новости, 25.11.2022
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Столтенберг заявил, что Украину ждет "ужасная зима"
Столтенберг заявил, что Украину ждет "ужасная зима" - РИА Новости, 25.11.2022
Столтенберг заявил, что Украину ждет "ужасная зима"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что Украину ждет "ужасная зима". РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:12
2022-11-25T17:32
в мире
йенс столтенберг
украина
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евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что Украину ждет "ужасная зима".Столтенберг отметил, что сейчас Европа также переживает период энергетического кризиса и роста цен. По словам генсека, весь мир "платит цену" за это.Генеральный секретарь организации выступил на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран альянса, которое пройдет 29-30 ноября в Бухаресте. На встрече министры примут решение о расширении помощи Украине.Ранее на этой неделе Столтенберг заявлял, что альянс "готов к худшему". По его мнению, Россия должна будет "заплатить высокую цену посредством экономических и политических санкций" за применение силы в отношении Украины.Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".С 10 октября российские военные наносят удары высокоточным оружием по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту, в котором российские спецслужбы подозревают киевские власти.
https://ria.ru/20221124/nato-1834036543.html
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в мире, йенс столтенберг, украина, бухарест, киев, евросоюз, ситуация в днр и лнр, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Украина, Бухарест, Киев, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО
13:12 25.11.2022 (обновлено: 17:32 25.11.2022)
 
Столтенберг заявил, что Украину ждет "ужасная зима"

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украину ждет ужасная зима

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что Украину ждет "ужасная зима".
"Увеличивается жестокость, ракетные обстрелы городов и гражданской инфраструктуры, которые лишают украинцев тепла, света и продуктов питания. Это ужасное начало зимы для Украины", — подчеркнул он.
Столтенберг отметил, что сейчас Европа также переживает период энергетического кризиса и роста цен. По словам генсека, весь мир "платит цену" за это.
Генеральный секретарь организации выступил на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран альянса, которое пройдет 29-30 ноября в Бухаресте. На встрече министры примут решение о расширении помощи Украине.
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Ранее на этой неделе Столтенберг заявлял, что альянс "готов к худшему". По его мнению, Россия должна будет "заплатить высокую цену посредством экономических и политических санкций" за применение силы в отношении Украины.
Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
С 10 октября российские военные наносят удары высокоточным оружием по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту, в котором российские спецслужбы подозревают киевские власти.
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