https://ria.ru/20221125/stoltenberg-1834188419.html

Столтенберг заявил, что Украину ждет "ужасная зима"

Столтенберг заявил, что Украину ждет "ужасная зима" - РИА Новости, 25.11.2022

Столтенберг заявил, что Украину ждет "ужасная зима"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что Украину ждет "ужасная зима". РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:12

2022-11-25T13:12

2022-11-25T17:32

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евросоюз

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нато

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что Украину ждет "ужасная зима".Столтенберг отметил, что сейчас Европа также переживает период энергетического кризиса и роста цен. По словам генсека, весь мир "платит цену" за это.Генеральный секретарь организации выступил на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран альянса, которое пройдет 29-30 ноября в Бухаресте. На встрече министры примут решение о расширении помощи Украине.Ранее на этой неделе Столтенберг заявлял, что альянс "готов к худшему". По его мнению, Россия должна будет "заплатить высокую цену посредством экономических и политических санкций" за применение силы в отношении Украины.Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".С 10 октября российские военные наносят удары высокоточным оружием по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту, в котором российские спецслужбы подозревают киевские власти.

https://ria.ru/20221124/nato-1834036543.html

https://ria.ru/20221123/zapad-1833523888.html

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в мире, йенс столтенберг, украина, бухарест, киев, евросоюз, ситуация в днр и лнр, нато