13:12 25.11.2022 (обновлено: 17:32 25.11.2022)
Столтенберг заявил, что Украину ждет "ужасная зима"
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украину ждет ужасная зима
© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что Украину ждет "ужасная зима".
"Увеличивается жестокость, ракетные обстрелы городов и гражданской инфраструктуры, которые лишают украинцев тепла, света и продуктов питания. Это ужасное начало зимы для Украины", — подчеркнул он.
Столтенберг отметил, что сейчас Европа также переживает период энергетического кризиса и роста цен. По словам генсека, весь мир "платит цену" за это.
Генеральный секретарь организации выступил на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран альянса, которое пройдет 29-30 ноября в Бухаресте. На встрече министры примут решение о расширении помощи Украине.
Ранее на этой неделе Столтенберг заявлял, что альянс "готов к худшему". По его мнению, Россия должна будет "заплатить высокую цену посредством экономических и политических санкций" за применение силы в отношении Украины.
Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
С 10 октября российские военные наносят удары высокоточным оружием по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту, в котором российские спецслужбы подозревают киевские власти.
23 ноября, 01:37В США объяснили, что Запад не простит Зеленскому