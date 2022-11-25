https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834239394.html

Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями

Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями - РИА Новости, 25.11.2022

Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями

Только сами участники спецоперации знают, что они герои по-настоящему, потому что никто кроме них не знает, какой это труд и насколько сопряжено с опасностью,... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:24

2022-11-25T15:24

2022-11-25T15:35

специальная военная операция на украине

украина

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владимир путин

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Только сами участники спецоперации знают, что они герои по-настоящему, потому что никто кроме них не знает, какой это труд и насколько сопряжено с опасностью, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что участники спецоперации ведут себя героически, и это заслуга их матерей."Только они, сами ребята знают, что они герои по-настоящему. Почему? Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знают, какой это труд тяжелый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья. Только они это чувствуют и понимают", - сказал Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.

https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html

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Кирилл Волков

украина, общество, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр