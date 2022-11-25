https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834239394.html
Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями
Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями - РИА Новости, 25.11.2022
Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями
Только сами участники спецоперации знают, что они герои по-настоящему, потому что никто кроме них не знает, какой это труд и насколько сопряжено с опасностью,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:24
2022-11-25T15:24
2022-11-25T15:35
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Только сами участники спецоперации знают, что они герои по-настоящему, потому что никто кроме них не знает, какой это труд и насколько сопряжено с опасностью, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что участники спецоперации ведут себя героически, и это заслуга их матерей."Только они, сами ребята знают, что они герои по-настоящему. Почему? Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знают, какой это труд тяжелый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья. Только они это чувствуют и понимают", - сказал Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, общество, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Общество, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:24 25.11.2022 (обновлено: 15:35 25.11.2022)
Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями
Путин заявил, что все участники спецоперации на Украине — настоящие герои
НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Только сами участники спецоперации знают, что они герои по-настоящему, потому что никто кроме них не знает, какой это труд и насколько сопряжено с опасностью, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что участники спецоперации ведут себя героически, и это заслуга их матерей.
"Только они, сами ребята знают, что они герои по-настоящему. Почему? Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знают, какой это труд тяжелый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья. Только они это чувствуют и понимают", - сказал Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.