https://ria.ru/20221125/serial-1834128721.html

Кинокомпания не получала требований об отзыве проката "Монастыря"

Кинокомпания не получала требований об отзыве проката "Монастыря" - РИА Новости, 25.11.2022

Кинокомпания не получала требований об отзыве проката "Монастыря"

Кинокомпания "Лунапарк" заявила, что не получала от министерства культуры требований об отзыве прокатного разрешения "Монастыря", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:41

2022-11-25T10:41

2022-11-25T10:41

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Кинокомпания "Лунапарк" заявила, что не получала от министерства культуры требований об отзыве прокатного разрешения "Монастыря", сообщает пресс-служба транслирующего его сервиса.Минкультуры приняло решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения из-за оскорбления религиозных чувств верующих.В ведомстве отметили, что материалы по сериалу переданы на экспертную оценку в РПЦ. Там отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях.Роскомнадзор, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что закон не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение.По сюжету сериала, москвичка Мария, ведущая разгульный и тусовочный образ жизни, ввязывается в неприятную ситуацию с влиятельными людьми — ее счета заблокированы, ей грозит тюрьма. Девушка решает спрятаться в монастыре.Режиссером и сценаристом сериала выступил Александр Молочников, который ранее высказался против спецоперации России на Украине и покинул страну.Первые две серии проекта "Монастырь" вышли на платформе "Кинопоиска".

https://ria.ru/20220907/ivleeva-1815191038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, кинопоиск, кино и сериалы, что посмотреть , анастасия ивлеева, российская православная автономная церковь, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)