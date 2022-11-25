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Кинокомпания не получала требований об отзыве проката "Монастыря" - РИА Новости, 25.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221125/serial-1834128721.html
Кинокомпания не получала требований об отзыве проката "Монастыря"
Кинокомпания не получала требований об отзыве проката "Монастыря" - РИА Новости, 25.11.2022
Кинокомпания не получала требований об отзыве проката "Монастыря"
Кинокомпания "Лунапарк" заявила, что не получала от министерства культуры требований об отзыве прокатного разрешения "Монастыря", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:41
2022-11-25T10:41
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Кинокомпания "Лунапарк" заявила, что не получала от министерства культуры требований об отзыве прокатного разрешения "Монастыря", сообщает пресс-служба транслирующего его сервиса.Минкультуры приняло решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения из-за оскорбления религиозных чувств верующих.В ведомстве отметили, что материалы по сериалу переданы на экспертную оценку в РПЦ. Там отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях.Роскомнадзор, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что закон не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение.По сюжету сериала, москвичка Мария, ведущая разгульный и тусовочный образ жизни, ввязывается в неприятную ситуацию с влиятельными людьми — ее счета заблокированы, ей грозит тюрьма. Девушка решает спрятаться в монастыре.Режиссером и сценаристом сериала выступил Александр Молочников, который ранее высказался против спецоперации России на Украине и покинул страну.Первые две серии проекта "Монастырь" вышли на платформе "Кинопоиска".
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новости культуры, кинопоиск, кино и сериалы, что посмотреть , анастасия ивлеева, российская православная автономная церковь, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Кинопоиск, Кино и сериалы, что посмотреть , Анастасия Ивлеева, Российская православная автономная церковь, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
10:41 25.11.2022
 
Кинокомпания не получала требований об отзыве проката "Монастыря"

Кинокомпания "Лунапарк" заявила, что не получала требований об отзыве проката "Монастыря"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"Кадр из сериала "Монастырь"
Кадр из сериала Монастырь
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Кинокомпания "Лунапарк" заявила, что не получала от министерства культуры требований об отзыве прокатного разрешения "Монастыря", сообщает пресс-служба транслирующего его сервиса.
Минкультуры приняло решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения из-за оскорбления религиозных чувств верующих.
В ведомстве отметили, что материалы по сериалу переданы на экспертную оценку в РПЦ. Там отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях.
"Мы пока не получали официального решения от Минкультуры РФ и не можем прокомментировать сам документ по существу. Однако мы считаем, что "Монастырь", как и любые другие произведения, нужно оценивать целиком. Со своей стороны мы готовы предоставить для этого все необходимые материалы", — цитирует пресс-служба компанию.
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"

Мария, героиня сериала "Монастырь"

Кадр из сериала Монастырь
1 из 4

Мария, героиня сериала "Монастырь"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"Кадр из сериала "Монастырь"
Кадр из сериала Монастырь
2 из 4
Кадр из сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"

Сериал "Монастырь"

Кадр из сериала Монастырь
3 из 4

Сериал "Монастырь"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Фото предоставлено сервисом "КиноПоиск"Бекстейдж со съемок сериала "Монастырь"
Бекстейдж со съемок сериала Монастырь
4 из 4
Бекстейдж со съемок сериала "Монастырь"
© Фото предоставлено сервисом "КиноПоиск"
1 из 4

Мария, героиня сериала "Монастырь"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
2 из 4
Кадр из сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
3 из 4

Сериал "Монастырь"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
4 из 4
Бекстейдж со съемок сериала "Монастырь"
© Фото предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Роскомнадзор, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что закон не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение.
По сюжету сериала, москвичка Мария, ведущая разгульный и тусовочный образ жизни, ввязывается в неприятную ситуацию с влиятельными людьми — ее счета заблокированы, ей грозит тюрьма. Девушка решает спрятаться в монастыре.
Режиссером и сценаристом сериала выступил Александр Молочников, который ранее высказался против спецоперации России на Украине и покинул страну.
Первые две серии проекта "Монастырь" вышли на платформе "Кинопоиска".
Кадр из сериала Монастырь
7 сентября, 18:25Культура
Ивлеева рассказала о съемках в драме о тусовщице, сбежавшей в монастырь
 
КультураНовости культурыКинопоискКино и сериалычто посмотретьАнастасия ИвлееваРоссийская православная автономная церковьМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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