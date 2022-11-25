Кинокомпания не получала требований об отзыве проката "Монастыря"
Кинокомпания "Лунапарк" заявила, что не получала требований об отзыве проката "Монастыря"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"Кадр из сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Кинокомпания "Лунапарк" заявила, что не получала от министерства культуры требований об отзыве прокатного разрешения "Монастыря", сообщает пресс-служба транслирующего его сервиса.
Минкультуры приняло решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения из-за оскорбления религиозных чувств верующих.
В ведомстве отметили, что материалы по сериалу переданы на экспертную оценку в РПЦ. Там отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях.
"Мы пока не получали официального решения от Минкультуры РФ и не можем прокомментировать сам документ по существу. Однако мы считаем, что "Монастырь", как и любые другие произведения, нужно оценивать целиком. Со своей стороны мы готовы предоставить для этого все необходимые материалы", — цитирует пресс-служба компанию.
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Мария, героиня сериала "Монастырь"
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Мария, героиня сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"Кадр из сериала "Монастырь"
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Кадр из сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Сериал "Монастырь"
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Сериал "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Фото предоставлено сервисом "КиноПоиск"Бекстейдж со съемок сериала "Монастырь"
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Бекстейдж со съемок сериала "Монастырь"
© Фото предоставлено сервисом "КиноПоиск"
1 из 4
Мария, героиня сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
2 из 4
Кадр из сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
3 из 4
Сериал "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
4 из 4
Бекстейдж со съемок сериала "Монастырь"
© Фото предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Роскомнадзор, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что закон не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение.
По сюжету сериала, москвичка Мария, ведущая разгульный и тусовочный образ жизни, ввязывается в неприятную ситуацию с влиятельными людьми — ее счета заблокированы, ей грозит тюрьма. Девушка решает спрятаться в монастыре.
Режиссером и сценаристом сериала выступил Александр Молочников, который ранее высказался против спецоперации России на Украине и покинул страну.
Первые две серии проекта "Монастырь" вышли на платформе "Кинопоиска".