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Минкультуры отказало сериалу "Монастырь" с Янковским и Ивлеевой в прокате - РИА Новости, 24.11.2022
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Культура
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Минкультуры отказало сериалу "Монастырь" с Янковским и Ивлеевой в прокате
Минкультуры отказало сериалу "Монастырь" с Янковским и Ивлеевой в прокате - РИА Новости, 24.11.2022
Минкультуры отказало сериалу "Монастырь" с Янковским и Ивлеевой в прокате
Министерство культуры отказало ООО "Кинокомпания Лунапарк" в выдаче прокатного удостоверения сериалу "Монастырь", в котором снялись Филипп Янковский и Анастасия РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:28
2022-11-24T18:59
культура
новости культуры
филипп янковский
анастасия ивлеева
русская православная церковь
религия
кино и сериалы
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министерство культуры отказало ООО "Кинокомпания Лунапарк" в выдаче прокатного удостоверения сериалу "Монастырь", в котором снялись Филипп Янковский и Анастасия Ивлеева.В ведомстве подчеркнули, что основанием для отказа стал подпункт "ж" пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Там уточнили, что речь идет об оскорблении чувств верующих.Материалы по сериалу передали на экспертную оценку в РПЦ. Там отметили, что сценарий сериала искажает представление о жизни в женских монастырях и таким образом создает неверный образ о русском православии.Режиссером и сценаристом сериала выступил Александр Молочников, который ранее высказался против спецоперации России на Украине и покинул страну.В проекте рассказывается о том, как московская тусовщица Мария ввязывается в неприятную ситуацию с влиятельными людьми — ее счета заблокированы, а еще ей грозит тюрьма. Девушка решает спрятаться в монастыре.
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Екатерина Янсон
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новости культуры, филипп янковский, анастасия ивлеева, русская православная церковь, религия, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Филипп Янковский, Анастасия Ивлеева, Русская православная церковь, Религия, Кино и сериалы
17:28 24.11.2022 (обновлено: 18:59 24.11.2022)
 
Минкультуры отказало сериалу "Монастырь" с Янковским и Ивлеевой в прокате

Минкультуры отказалось выдавать прокатное удостоверение сериалу "Монастырь"

© Плюс Студия / ЛунапаркАнастасия Ивлеева в сериале "Монастырь"
Анастасия Ивлеева в сериале Монастырь
© Плюс Студия / Лунапарк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министерство культуры отказало ООО "Кинокомпания Лунапарк" в выдаче прокатного удостоверения сериалу "Монастырь", в котором снялись Филипп Янковский и Анастасия Ивлеева.
В ведомстве подчеркнули, что основанием для отказа стал подпункт "ж" пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Там уточнили, что речь идет об оскорблении чувств верующих.
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"Кадр из сериала "Монастырь"
Кадр из сериала Монастырь
1 из 6
Кадр из сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"

Мария, героиня сериала "Монастырь"

Кадр из сериала Монастырь
2 из 6

Мария, героиня сериала "Монастырь"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Плюс Студия / ЛунапаркАнастасия Ивлеева в сериале "Монастырь"
Анастасия Ивлеева в сериале Монастырь
3 из 6
Анастасия Ивлеева в сериале "Монастырь"
© Плюс Студия / Лунапарк
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"

Герои сериала "Монастырь"

Кадр из сериала Монастырь
4 из 6

Герои сериала "Монастырь"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"

Сериал "Монастырь"

Кадр из сериала Монастырь
5 из 6

Сериал "Монастырь"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Фото предоставлено сервисом "КиноПоиск"Бекстейдж со съемок сериала "Монастырь"
Бекстейдж со съемок сериала Монастырь
6 из 6
Бекстейдж со съемок сериала "Монастырь"
© Фото предоставлено сервисом "КиноПоиск"
1 из 6
Кадр из сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
2 из 6

Мария, героиня сериала "Монастырь"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
3 из 6
Анастасия Ивлеева в сериале "Монастырь"
© Плюс Студия / Лунапарк
4 из 6

Герои сериала "Монастырь"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
5 из 6

Сериал "Монастырь"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
6 из 6
Бекстейдж со съемок сериала "Монастырь"
© Фото предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Материалы по сериалу передали на экспертную оценку в РПЦ. Там отметили, что сценарий сериала искажает представление о жизни в женских монастырях и таким образом создает неверный образ о русском православии.
Режиссером и сценаристом сериала выступил Александр Молочников, который ранее высказался против спецоперации России на Украине и покинул страну.
В проекте рассказывается о том, как московская тусовщица Мария ввязывается в неприятную ситуацию с влиятельными людьми — ее счета заблокированы, а еще ей грозит тюрьма. Девушка решает спрятаться в монастыре.
Кадр из сериала Монастырь
7 сентября, 18:25Культура
Ивлеева рассказала о съемках в драме о тусовщице, сбежавшей в монастырь
 
КультураНовости культурыФилипп ЯнковскийАнастасия ИвлееваРусская православная церковьРелигияКино и сериалы
 
 
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