17:28 24.11.2022 (обновлено: 18:59 24.11.2022)
Минкультуры отказало сериалу "Монастырь" с Янковским и Ивлеевой в прокате
Минкультуры отказалось выдавать прокатное удостоверение сериалу "Монастырь"
© Плюс Студия / ЛунапаркАнастасия Ивлеева в сериале "Монастырь"
© Плюс Студия / Лунапарк
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министерство культуры отказало ООО "Кинокомпания Лунапарк" в выдаче прокатного удостоверения сериалу "Монастырь", в котором снялись Филипп Янковский и Анастасия Ивлеева.
В ведомстве подчеркнули, что основанием для отказа стал подпункт "ж" пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Там уточнили, что речь идет об оскорблении чувств верующих.
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"Кадр из сериала "Монастырь"
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Кадр из сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Мария, героиня сериала "Монастырь"
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Мария, героиня сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Плюс Студия / ЛунапаркАнастасия Ивлеева в сериале "Монастырь"
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Анастасия Ивлеева в сериале "Монастырь"
© Плюс Студия / Лунапарк
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Герои сериала "Монастырь"
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Герои сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Сериал "Монастырь"
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Сериал "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Фото предоставлено сервисом "КиноПоиск"Бекстейдж со съемок сериала "Монастырь"
6 из 6
Бекстейдж со съемок сериала "Монастырь"
© Фото предоставлено сервисом "КиноПоиск"
1 из 6
Кадр из сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
2 из 6
Мария, героиня сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
3 из 6
Анастасия Ивлеева в сериале "Монастырь"
© Плюс Студия / Лунапарк
4 из 6
Герои сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
5 из 6
Сериал "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
6 из 6
Бекстейдж со съемок сериала "Монастырь"
© Фото предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Материалы по сериалу передали на экспертную оценку в РПЦ. Там отметили, что сценарий сериала искажает представление о жизни в женских монастырях и таким образом создает неверный образ о русском православии.
Режиссером и сценаристом сериала выступил Александр Молочников, который ранее высказался против спецоперации России на Украине и покинул страну.
В проекте рассказывается о том, как московская тусовщица Мария ввязывается в неприятную ситуацию с влиятельными людьми — ее счета заблокированы, а еще ей грозит тюрьма. Девушка решает спрятаться в монастыре.