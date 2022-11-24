https://ria.ru/20221124/otkaz-1834017960.html

Минкультуры отказало сериалу "Монастырь" с Янковским и Ивлеевой в прокате

Минкультуры отказало сериалу "Монастырь" с Янковским и Ивлеевой в прокате - РИА Новости, 24.11.2022

Минкультуры отказало сериалу "Монастырь" с Янковским и Ивлеевой в прокате

Министерство культуры отказало ООО "Кинокомпания Лунапарк" в выдаче прокатного удостоверения сериалу "Монастырь", в котором снялись Филипп Янковский и Анастасия РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:28

2022-11-24T17:28

2022-11-24T18:59

культура

новости культуры

филипп янковский

анастасия ивлеева

русская православная церковь

религия

кино и сериалы

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министерство культуры отказало ООО "Кинокомпания Лунапарк" в выдаче прокатного удостоверения сериалу "Монастырь", в котором снялись Филипп Янковский и Анастасия Ивлеева.В ведомстве подчеркнули, что основанием для отказа стал подпункт "ж" пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Там уточнили, что речь идет об оскорблении чувств верующих.Материалы по сериалу передали на экспертную оценку в РПЦ. Там отметили, что сценарий сериала искажает представление о жизни в женских монастырях и таким образом создает неверный образ о русском православии.Режиссером и сценаристом сериала выступил Александр Молочников, который ранее высказался против спецоперации России на Украине и покинул страну.В проекте рассказывается о том, как московская тусовщица Мария ввязывается в неприятную ситуацию с влиятельными людьми — ее счета заблокированы, а еще ей грозит тюрьма. Девушка решает спрятаться в монастыре.

https://ria.ru/20220907/ivleeva-1815191038.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, филипп янковский, анастасия ивлеева, русская православная церковь, религия, кино и сериалы