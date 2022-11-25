https://ria.ru/20221125/resstr-1834361096.html

Минсельхоз сформирует федеральный реестр виноградопригодных земель

Минсельхоз сформирует федеральный реестр виноградопригодных земель - РИА Новости, 25.11.2022

Минсельхоз сформирует федеральный реестр виноградопригодных земель

Министерство сельского хозяйства РФ формирует федеральный реестр виноградопригодных земель для анализа и оценки имеющегося потенциала развития виноградарства,... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T21:02

2022-11-25T21:02

2022-11-25T21:02

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства РФ формирует федеральный реестр виноградопригодных земель для анализа и оценки имеющегося потенциала развития виноградарства, говорится в сообщении министерства.Увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте на 35% к 2030 году является главной целью федерального проекта "Стимулирование виноградарства и виноделия": согласно документу, для этого планируется совокупно выделить 26,4 миллиарда рублей господдержки.Реализация федерального проекта началась в 2022 году: финансирование на 2023 год предусмотрено в размере 3,5 миллиарда рублей, на 46% выше текущего года."С января по октябрь выпуск вина уже вырос на 9%, до 27 миллиона декалитров, игристого вина – на 26,7%, до 11,7 миллиона декалитров, коньяка – на 14,7%, до 7,2 миллиона декалитров. Основной объем реализуется на внутреннем рынке, поэтому особое внимание в нашей стране сейчас уделяется развитию культуры потребления вина", - подчеркивает министерство.

https://ria.ru/20221125/vino-1834326203.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)