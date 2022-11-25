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Минсельхоз сформирует федеральный реестр виноградопригодных земель - РИА Новости, 25.11.2022
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Минсельхоз сформирует федеральный реестр виноградопригодных земель
Минсельхоз сформирует федеральный реестр виноградопригодных земель - РИА Новости, 25.11.2022
Минсельхоз сформирует федеральный реестр виноградопригодных земель
Министерство сельского хозяйства РФ формирует федеральный реестр виноградопригодных земель для анализа и оценки имеющегося потенциала развития виноградарства,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T21:02
2022-11-25T21:02
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства РФ формирует федеральный реестр виноградопригодных земель для анализа и оценки имеющегося потенциала развития виноградарства, говорится в сообщении министерства.Увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте на 35% к 2030 году является главной целью федерального проекта "Стимулирование виноградарства и виноделия": согласно документу, для этого планируется совокупно выделить 26,4 миллиарда рублей господдержки.Реализация федерального проекта началась в 2022 году: финансирование на 2023 год предусмотрено в размере 3,5 миллиарда рублей, на 46% выше текущего года."С января по октябрь выпуск вина уже вырос на 9%, до 27 миллиона декалитров, игристого вина – на 26,7%, до 11,7 миллиона декалитров, коньяка – на 14,7%, до 7,2 миллиона декалитров. Основной объем реализуется на внутреннем рынке, поэтому особое внимание в нашей стране сейчас уделяется развитию культуры потребления вина", - подчеркивает министерство.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
21:02 25.11.2022
 
Минсельхоз сформирует федеральный реестр виноградопригодных земель

Минсельхоз сформирует федеральный реестр виноградопригодных земель для анализа

© РИА Новости / Татьяна ФирсоваВиноградная плантация
Виноградная плантация - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Виноградная плантация. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства РФ формирует федеральный реестр виноградопригодных земель для анализа и оценки имеющегося потенциала развития виноградарства, говорится в сообщении министерства.
"В настоящее время ведомство формирует федеральный реестр виноградопригодных земель для анализа и оценки имеющегося потенциала развития виноградарства", - говорится в сообщении.
Увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте на 35% к 2030 году является главной целью федерального проекта "Стимулирование виноградарства и виноделия": согласно документу, для этого планируется совокупно выделить 26,4 миллиарда рублей господдержки.
Реализация федерального проекта началась в 2022 году: финансирование на 2023 год предусмотрено в размере 3,5 миллиарда рублей, на 46% выше текущего года.
"С января по октябрь выпуск вина уже вырос на 9%, до 27 миллиона декалитров, игристого вина – на 26,7%, до 11,7 миллиона декалитров, коньяка – на 14,7%, до 7,2 миллиона декалитров. Основной объем реализуется на внутреннем рынке, поэтому особое внимание в нашей стране сейчас уделяется развитию культуры потребления вина", - подчеркивает министерство.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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