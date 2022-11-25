Рейтинг@Mail.ru
В Казани возбудили дело из-за видео с жестоким избиением ребенка - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/rebenok-1834181285.html
В Казани возбудили дело из-за видео с жестоким избиением ребенка
В Казани возбудили дело из-за видео с жестоким избиением ребенка - РИА Новости, 25.11.2022
В Казани возбудили дело из-за видео с жестоким избиением ребенка
Следствие возбудило уголовное дело после публикации резонансного видео о жестоком избиении маленького ребенка матерью в Казани, сообщает в пятницу управление СК РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:50
2022-11-25T12:50
происшествия
казань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
КАЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после публикации резонансного видео о жестоком избиении маленького ребенка матерью в Казани, сообщает в пятницу управление СК РФ по Татарстану.Ранее в соцсетях и местных СМИ появились данные о том, что жительница Казани сняла на видео избиение маленькое дочери, чтобы отомстить ушедшему от нее мужу. По словам соседей, у женщины трое детей, старшая дочь воспитывается у бабушки. Неравнодушные люди написали заявление в полицию."В ходе мониторинга СМИ выявлена видеозапись и сообщение, согласно которым в городе Казани женщина избила полуторагодовалую дочь и выставила ее на балкон. По данному факту ... возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)", - говорится в релизе.В данный момент, как сообщает прокуратура Татарстана, все трое детей находятся в безопасности: старший ребенок у бабушки, двое других – под присмотром в больнице.По предварительным данным, семья состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям матери ребенка, а также работе органов системы профилактики.
https://ria.ru/20221123/buryatiya-1833540167.html
https://ria.ru/20221123/anapa-1833554178.html
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), дети
Происшествия, Казань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Татарстан (Татарстан), Дети
12:50 25.11.2022
 
В Казани возбудили дело из-за видео с жестоким избиением ребенка

В Казани завели дело против матери, избившей на камеру дочь, чтобы отомстить ушедшему мужу

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после публикации резонансного видео о жестоком избиении маленького ребенка матерью в Казани, сообщает в пятницу управление СК РФ по Татарстану.
Ранее в соцсетях и местных СМИ появились данные о том, что жительница Казани сняла на видео избиение маленькое дочери, чтобы отомстить ушедшему от нее мужу. По словам соседей, у женщины трое детей, старшая дочь воспитывается у бабушки. Неравнодушные люди написали заявление в полицию.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 08:34
В Бурятии девочка ночью ушла одна из дома и замерзла насмерть
"В ходе мониторинга СМИ выявлена видеозапись и сообщение, согласно которым в городе Казани женщина избила полуторагодовалую дочь и выставила ее на балкон. По данному факту ... возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)", - говорится в релизе.
В данный момент, как сообщает прокуратура Татарстана, все трое детей находятся в безопасности: старший ребенок у бабушки, двое других – под присмотром в больнице.
По предварительным данным, семья состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям матери ребенка, а также работе органов системы профилактики.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 09:39
В Анапе восьмилетний мальчик устроил ДТП
 
ПроисшествияКазаньРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)Дети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала