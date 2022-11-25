https://ria.ru/20221125/rebenok-1834181285.html
В Казани возбудили дело из-за видео с жестоким избиением ребенка
В Казани возбудили дело из-за видео с жестоким избиением ребенка - РИА Новости, 25.11.2022
В Казани возбудили дело из-за видео с жестоким избиением ребенка
Следствие возбудило уголовное дело после публикации резонансного видео о жестоком избиении маленького ребенка матерью в Казани, сообщает в пятницу управление СК РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:50
2022-11-25T12:50
2022-11-25T12:50
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КАЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после публикации резонансного видео о жестоком избиении маленького ребенка матерью в Казани, сообщает в пятницу управление СК РФ по Татарстану.Ранее в соцсетях и местных СМИ появились данные о том, что жительница Казани сняла на видео избиение маленькое дочери, чтобы отомстить ушедшему от нее мужу. По словам соседей, у женщины трое детей, старшая дочь воспитывается у бабушки. Неравнодушные люди написали заявление в полицию."В ходе мониторинга СМИ выявлена видеозапись и сообщение, согласно которым в городе Казани женщина избила полуторагодовалую дочь и выставила ее на балкон. По данному факту ... возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)", - говорится в релизе.В данный момент, как сообщает прокуратура Татарстана, все трое детей находятся в безопасности: старший ребенок у бабушки, двое других – под присмотром в больнице.По предварительным данным, семья состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям матери ребенка, а также работе органов системы профилактики.
https://ria.ru/20221123/buryatiya-1833540167.html
https://ria.ru/20221123/anapa-1833554178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), дети
Происшествия, Казань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Татарстан (Татарстан), Дети
В Казани возбудили дело из-за видео с жестоким избиением ребенка
В Казани завели дело против матери, избившей на камеру дочь, чтобы отомстить ушедшему мужу
КАЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости.
Следствие возбудило уголовное дело после публикации резонансного видео о жестоком избиении маленького ребенка матерью в Казани, сообщает в пятницу управление СК РФ
по Татарстану.
Ранее в соцсетях и местных СМИ появились данные о том, что жительница Казани сняла на видео избиение маленькое дочери, чтобы отомстить ушедшему от нее мужу. По словам соседей, у женщины трое детей, старшая дочь воспитывается у бабушки. Неравнодушные люди написали заявление в полицию.
"В ходе мониторинга СМИ выявлена видеозапись и сообщение, согласно которым в городе Казани женщина избила полуторагодовалую дочь и выставила ее на балкон. По данному факту ... возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)", - говорится в релизе.
В данный момент, как сообщает прокуратура Татарстана, все трое детей находятся в безопасности: старший ребенок у бабушки, двое других – под присмотром в больнице.
По предварительным данным, семья состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям матери ребенка, а также работе органов системы профилактики.